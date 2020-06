AKERSHUS: Festningen og forsvarsmuseet kan oppleves gratis. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Gratis kulturopplevelser i Oslo

Enten du bor i Oslo, eller er turist i byen, kan du merke deg noen av kulturopplevelsene som er helt gratis.

Oppdatert i går 16:13

Til ulike årstider vil det alltid være gratiskonserter og arrangementer. Du finner det som er aktuelt denne uken på Visit Oslos. Søndager er det gratis Frank Znort Quartet-konsert på Blå, og nye Deichmann i Bjørvika har gratis sommerkino flere dager i uken.

Sommerens største gratisarrangement pleier å være VG-lista på Kontraskjæret i juni. I 2020 blir akkurat denne konserten corona-avlyst, men den skal være tilbake neste år.

Men noen av de gratis kulturtilbudene er der hele året. Dette er noen av dem:

Skulpturparker:

I Slottsparken kom den siste skulpturen i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark på plass i fjor sommer. Litt til høyre for selve slottet (sett fra Karl Johan-siden) kan du nå se 12 skulpturer som er tegnet av norske femte- og sjetteklassinger, og utformet av profesjonelle kunstnere. Da prins William og hertuginne Kate var på Norgesbesøk i 2018, var nettopp skulpturparken en av tingene den norske kongefamilien viste dem.

fullskjerm neste OFFISIELL ÅPNING: Femteklassing Line Margrethe Kvernvold fra Vaulen skole i Stavanger viser frem sin skulptur «Tallblyanten på rømmen» til Dronning Sonja prinsesse Ingrid Alexandra under ferdigstillelsen av skulpturparken i septeber 2019.

les også Opplev Oslomarka med guide

Vigelandsparken er populær både blant byens egne innbyggere og turister. Hvem har vel ikke på et eller annet tidspunkt posert på samme måte som en av skulpturene? (Se billedserie under.) Vigelandsparken med Gustav Vigelands mer enn 200 skulpturer, er en del av en er Frognerparken. I Frognerparken finner du også den populære Frognerborgen som barna elsker å klatre på.

fullskjerm neste VIGELANDSKOPI: Bernard Chui fra Hong Kong har ifølge moren et naturtalent for å ligne Sinnataggen.

Gustav Vigeland har også en skulptur i Ekebergparken på østsiden av byen. Men der har hans «Mann og kvinne (Adorasjon)» selskap av en rekke internasjonale kunstverk, omgitt av flott natur, med utsikt over byen og fjorden. Parken er gratis inngang og åpen hver dag hele året.

I tillegg til skulpturer er det også en klatrepark for barn her. Den er utenfor den hvite sveitservillaen nedenfor Ekebergrestauranten.

Det er dårlig med parkeringsplasser i nærheten, så det lønner seg å reise kollektivt. Trakk 18 eller 19 til Ekebergparken eller buss 34 eller 74 til Ekeberg camping.

EKEBERGPARKEN: Skulptur, natur og utsikt. Dette er «Nue sans draperie» av Aistide Maillol. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gratis museer

Forsvarsmuseet har holdt til i en gammel arsenalbygning på Akershus festning siden 1860. Dette er Forsvarets hovedmuseum, og viser historien til det norske Forsvaret fra vikingtiden frem til våre dager. Akkurat nå er museet corona-stengt, men festningsområdet er åpent og gratis å utforske. Gå rundt oppe på vollene, se på de gamle kanonene, og nyt utsikten over byen. Byggingen av slottet og festningen begynte i 1299 under Håkon V, og ble første gang ferdig på 1300-tallet.

AKERSHUS: Det er gratis å utforske festningsområdet. Foto: Morten Holm / Scanpix

Interkulturelt museum viser innvandrerhistorie i Norge. En av dagens utstillinger heter «Typisk dem.» Der kan du ta pulsen på dine egne fordommer. Åpent lørdag og søndag 11–16. Grønland Kulturstasjon, Tøyenbekken 5

Arbeidermuseet ligger rett ved Akerselva på Sagene. Her kan du oppleve historien om industrieventyrene ved Akerselva. Åpent onsdag til søndag 11–16. Sagveien 28.

På Bymuseet og Teatermuseet er det gratis for alle den første lørdagen i måneden, mens barn og ungdom under 18 år slipper alltid inn gratis. Åpent tirsdag til søndag 11–16.

Bymuseets Kjenn-din-by-vandringer i vår- og høsthalvåret er gratis for alle.

ARKITEKTURMUSEET: Gratis på torsdager. Foto: Magnar Kirknes / VG

Nasjonalmuseet for arkitektur har gratis inngang for alle under 18 år. De som er over 18 kommer gratis inn på torsdager. Her vises den faste utstillingen «Boligideer,»pluss skiftende utstillinger. Bankplassen 3.

Naturhistorisk museum koster vanligvis 120 kroner for voksne og 60 for barn, men på torsdager kan alle se Tyrannosaurus Rex-skjelettet og de andre dinosaur-levningene gratis. Dette gjelder imidlertid bare på torsdager når det ikke er skolefri, så neste gratistorsdag blir den 20. august. Museet ligger i Botanisk hage på Tøyen, der det er gratis inngang hele året. Sars' gate 1.

BOTANISK HAGE: En oase på Oslos østkant Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Botanisk hage

Botanisk hage er et levende museum med over 5000 planteslag fra hele verden. Flere ganger i løpet av sommeren er det gratis omvisninger med fokus på ulike temaer her.

I hagen kan du blant annet se planter som er truet eller sårbare i norsk natur. Du kan også finne en dufthage som er tilrettelagt spesielt for synshemmede og rullestolbrukere, og «Oldemors hage» som viser gamle norske hageplanter og er spesielt tilrettelagt for mennesker med demens.

OSLO RÅDHUS: Bli bedre kjent med den kjente bygningen. Foto: Frode Hansen / VG

Og mer:

Oslo rådhus: er kjent for sin flotte utsmykning, utført av noen landets største kunstnere. Rådhuset er åpent for besøk mandag til klokken 09,00 til 16,00. Publikum kan gå på egen hånd rundt i blant annet Rådhushallen der Nobels fredspris deles ut, Bystyresalen, Storstein-rommet, Krogh-rommet, festgalleriet, bankettsalen, og Munch-rommet som blant annet brukes til vielser og pressekonferanser. Der kan du se Edvard Munchs maleri «Livet.»

Vanligvis er det gratis guidede omvisninger om sommeren, men det er avlyst i 2020 på grunn av coronasmittefaren.

fullskjerm neste MUNCH-SALEN: Byrådsleder Raymond Johansen (A) under en pressekonferanse i rådhuset.

Å overvære en forestilling på Operaen er selvsagt ikke gratis. Men det koster ingen ting å gå på taket av den Snøhetta-tegnede bygningen, som har blitt en av Oslos mest populære attraksjoner.

Gratis guidet tur i Oslo: Nordic Freedom Tours arrangerer gratis guidede turer i Oslo. De lokalkjente guidene får ingen lønn, men lever av det deltagerne betaler i tips på slutten av turen. Det er dermed opp til deg selv om – eller hvor mye – du vil betale. Turene starter ved tigerstatuen foran Oslo S hver dag klokken 10. På grunn av corona-begrensninger på antall er det påmelding her. Guidingen foregår på engelsk, noen turer er også på spansk.

OPERAEN: Populært utfartssted Foto: Knut Falch / Scanpix

Publisert: 02.10.19 kl. 15:20 Oppdatert: 23.06.20 kl. 16:13

