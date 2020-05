FOTOGENT: Lyse rom med fint interiør gir en god start for fine bilder. Foto: Ricardofoto AS

Instagram-vennlige hoteller i Norge

Billedskjønne omgivelser og fotogent interiør - på disse hotellene kan du få skikkelig fine bilder.

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Kanskje du fnyser litt over at alt hele tiden skal være «Instagram-vennlig», eller kanskje er du på jakt etter steder som er akkurat det. Uansett er det sånn at Instagram endrer reisevanene våre. Enkelte steder blir så populære gjennom sosiale medier at naturen blir ødelagt og lokalsamfunnet plaget. På enkelte steder, som i Roma, har det til og med gått så langt at det tilbys guidet turer med en fotograf som lover fine bilder til Instagram.

Det er altså ingen tvil om at Instagram påvirker både hvor og hvordan vi reiser. Til og med enkelte restauranter og hoteller legger vekt på å være bildevennlig.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

– Vi hører iblant historier om at folk bruker Instagram når de planlegger ferie. Turistforeningen og andre opplever at turister strømmer til steder som Trolltunga og Preikestolen fordi de har sett vakre bilder derfra, og har lyst til å ta egne bilder. Men hvor utbredt det er å bruke Instagram på denne måten vet vi ikke, forteller Anders Fagerjord, instituttleder for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen.

Han forteller at noen hoteller og restauranter legger vekt på å være bildevennlig for besøkende, men at det ikke finnes noen systematiske undersøkelser på det.

– Men særlig fra USA hører vi historier om restauranter, hoteller og til og med arbeidsplasser som ønsker å være «instagrammable». Men så kan man spørre hvor forskjellig det er fra ganske enkelt å ha et fint interiør og se bra ut, sier han.

Bakgrunnen for å gjøre dette, mener Fagerjord er for å få folk til å ta bilder, merke dem med navnet på stedet og spre det til sine venner på Instagram og i andre kanaler.

– Bransjen kaller dette «e-word-of-mouth» eller e-WOM, og det er en utbredt oppfatning at dette er en mer effektiv markedsføring enn det meste annet. Tanken er at vi lettere lar oss overbevise av venners anbefalinger enn av noe vi forstår er reklame. Forskning har imidlertid ikke klart å påvise at e-WOM er så veldig mye mer effektivt enn betalt reklame, sier han.

Fire Instagram-vennlige hoteller

Uansett om du er opptatt av at hotellet du bor på er Instagram-vennlig eller ikke, får du tips til noen flotte norske hoteller her. Det er ikke tvil om at de er bildevennlige, men i tillegg oser de av idyll og er flotte destinasjoner selv om du ikke er den helt store instagrammeren.

Ps! Romantiske er de også.







JUVET LANDSKAPSHOTELL

Juvet landskapshotell

Hvor: Valldal i Møre og Romsdal

Et landskapshotell i Valldal, omringet av skog og fjell. Hotellet består av ni rom, som er spredd rundt som hytter. Med de store vinduene mot den fagre naturen gir dette hotellet alt du trenger for å finne ro, drømme deg bort og få de perfekte bildene.

Hotellet gjenåpnet etter coronastengning den 1. mai, i første omgang kun i helgene. Fra og med pinse blir det åpent hele uken.











Hotell Refsnes Gods

Hvor: Jeløya i Østfold

Dette hotellet kan minne om et lite slott, storslått og i flotte omgivelser. Hotellet har en 250 år gammel historie og bærer flere kunstverk. De har også en vinkjeller, der veggene prydes av vinflasker. De fine omgivelsene er vel så idylliske, som de gir fine bildemuligheter.

Hotellet har akkurat åpnet igjen etter å ha vært stengt siden misten av mars.

Annonse fra: Dette koster det å bo på Refsnes Gods







HOTEL UNION

Hotel Union Geiranger

Hvor: Geiranger i Møre og Romsdal

Geirangerfjorden er både populær og bildevennlig i seg selv. Putt et hotell med utsikt over fjorden og fjellene, og du har et nydelig utgangspunkt. Her kan du senke skuldrene, nyte den vakre norske naturen og ta drømmende bilder fra blant annet balkongen, bassenget og ved vinduene med utsikt mot fjorden.

Hotellet åpner igjen etter coronastengning den 29. mai 2020.

Annonse fra: Sjekk prisen for en helg på hotellet i Geiranger











Hoel Gård

Hvor: Nes i Hedmark

Rett ved Mjøsa ligger Herregården Hoel, i landlige omgivelser. Omringet av jorder og med utsikt over vannet er området bildeskjønt i seg selv, men det er rommene på herregården som begeistrer selfie-kameraet aller mest. Med lyse og fargevennlige rom kan du få drømmende bilder. I tillegg får du fred og ro i sjela bare av å se på bildene fra stedet.

Har akkuart åpnet igjen etter å ha vært stengt siden midten av mars.

Publisert: 08.08.19 kl. 13:38 Oppdatert: 19.05.20 kl. 18:30

Mer om Instagram Hotell Livsstil Norge Reisetips Interiør Natur

Fra andre aviser