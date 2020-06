ØYLIV: Avernakø, Bjørnø, Strynø, Drejø, Lyø, Skarø, Ærø ... Det sørfynske øhav er perfekt for en fredelig øyferie. Foto: Hanne Mølby Henriksen

Samsø – Skarø – Ærø: Finn din egen danske yndlings-øy

Som vakre grønne dråper ligger paradisøyene strødd i havet rundt Danmark. Her er det fred, høyt under himmelen, og flere timer med solskinn enn på fastlandet.

Oppdatert i går 09:31

Fly- og fergetrafikk er i gang igjen etter at begge landene coronastengte fra midten av mars 2020. Så nå er det bare å velge for den som drømmer om ferie på idylliske danske øyer:

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Skal det være velvære i en gammel kirke på Læsø? Fossiljakt på Fur? Kvinneleir på Femø? Dragefestival på Rømø? Eller bare hengekøye, solhatt og absolutt ingenting på programmet på en av de andre danske øyene?

Les også: Slik kommer du deg til Danmark nå

SOL: Det er ikke løgn. Været er faktisk bedre på øyene enn på fastlandet i Danmark Foto: Hanne Mølby Henriksen

Over 400 navngitte småøyer omkranser lille Danmark og byr på så mange landsbyer, aktiviteter og koselige havner, at man nesten ikke kan nøye seg med å bare besøke en. Ferger og rutebåter gir direkte adgang for gjester uten egen båt. Selv været er bedre på øyene, som vanligvis har flere solskinnstimer enn fastlandet.

les også København på 36 timer: Kunst arkitektur, mat og design

SOMMERDRØM: Med 8750 km kystlinje er det ikke vanskelig å finne et sted at hoppe i vannet i Danmark. Foto: Hanne Mølby Henriksen

Her er noen av våre egne favoritter:

SAMSØ: Rock-hotell eller sykkelferie

Noen drar til Samsø for å spise røkt hornfisk, Samsø-poteter og andre lokale delikatesser. Andre kommer for å feste hjelmen og sykle rundt til de 22 landsbyene som ligger tett fordelt fra nord til sør på øyas 28 kvadratkilometer. Vi kom for å sjekke inn på Danmarks første og eneste rock-hotell i Brundby med tre barn og kofferten full av hverdagsstress. Det forsvant som dugg for solen, da vi trådte inn i Samsøs lille tidslomme.

Det gamle hotellet er dekorert med fine tapeter, gamle møbler og ekte rock’n roll-atmosfære. Her henger gitarene og autografene på veggene, det er friske buketter fra hagen og rom med navn som Billie Holiday, ABBA og Bob Marley.

forrige







fullskjerm neste KUL GJENG: Så kjekk blir man av å overnatte på et vaskeekte rock-hotel. Med cola i kjøleskapet.

Gjennom hele sommerhalvåret har vertinnen Guf og hennes sønn Rasmus arrangert konserter i hallen, men selv uten levende musikk er Brundby Hotell et populært tilfluktssted for musikere, skuespillere og andre som bare trenger å senke skuldrene og sette tiden litt på vent.

Slik kommer du dit:

Fergene til Samsø seiler fortløpende fra tidlig morgen til sen kveld fra Hou og Kalundborg.

Her kan du bo:

Finn badehoteller, campingplasser eller hytter på Visitsamsoe.dk

les også København: Seks restauranter du bør besøke

DAM: Alle de gamle landsbyene på øyene har en dam. Her er vi på Skarø med bindingsverk, stråtak og blå himmel. Foto: Hanne Mølby Henriksen

SKARØ: Is, drinker og solnedgang over øyhavet

Skarø er bitte liten og har bare rundt 30 faste beboere, så om vinteren skjer det svært lite. Men om sommeren folder den lille øya seg ut med cocktailbar, egen musikkfestival og en helt vidunderlig iskrembar.

Musikkfestivalen går over tre dager i begynnelsen av august og forvandler hele Skarø til et stort, kjærlig hageselskap med over 1400 store og små gjester og masse god musikk. Vi pleier vanligvis å ankomme en uke eller to tidligere, og vi har så vidt satt foten på kaien før barna fyker av gårde mot landsbyen med den koselige dammen og ... isbaren.

Og guder, hvor godt det smaker.



SKARØ-IS: Det er absolutt verdt å ta en omvei for denne isen. Foto: Hanne Mølby Henriksen

Is fra Skarø er laget av økologiske råvarer og smakskombinasjoner som bringebær og hagtorn, saltkaramell og dolce latte. Den inneholder naturlige smaksforsterkere som bjørkesaft og tang, og må derfor være så sunn, argumenterer barna, at man må spise is to ganger om dagen når du er på Skarø. Vi kan kun si oss enige i det.

KVELD: Solnedgang over det sørfynske øyhavet, her sett fra den lille havnen på Skarø. Foto: Hanne Mølby Henriksen

Slik kommer dit:

Skarø deler ferge med Drejø og har fem avganger daglig fra Svendborg – en tur på 35 minutter.

Her kan du bo:

Skarø passer i hovedsak for en dagstur, men det finnes en teltplass, fire shelters og noen få hus å leie. Les mer på: Skarø-beboerforening.dk/overnatning-paa-skaroe

les også Nordmenn på danskebåten: – Reiser tilbake hvert år

ÆRØ: Små badehus på stranden litt utenfor Ærøskøbing Foto: Hanne Mølby Henriksen

ÆRØ: Ikke kun for forelskede par

Tenk stokkroser og skjeve små bindingsverkshus. Bølgende gressplener og brosteinsbelagte gater. Ærø er ekte idyll, og det er ikke uten grunn at øya i dag er mer kjent for bryllup enn sin maritime historie. Utenfor høysesongen kan du møte på forelskede par som blir viet i naturen, i fyrtårnet eller om bord på en båt. Og du forstår dem utmerket.

ÆRØ: Stokkroser, gårdsbutikker og ren romantikk i Ærøskøbing. Foto: Hanne Mølby Henriksen

I vår familie har det ikke vært sommer før vi har vært noen dager i Ærøskøbing. Barna eeeelsker taubanen på marinaens lekeplass og stranden rett utenfor byen med de små pastellfargede badehusene. Og vi voksne bare nyter å spasere rundt i byens smale gater, se på fiskernes gamle hus og låne litt av øyas rolige livsstil.



ØYLIV: Brostein, smale gater, skjeve fiskerhus med vakkert utskårne dører. Det er vanskelig ikke å forelske seg i Ærøskøbing. Foto: Hanne Mølby Henriksen

På Ærø er bussene gratis for alle hele året. Det gjør det lett å delta på en yogaklasse i Søby, låne en kajakk i Marstal eller besøke det lille slottet Søbygaard, som har aktiviteter for både store og små.

Slik kommer du dit:

Fergene til Ærø seiler fra Fynshav på Als og fra Faaborg og Svendborg på Fyn mange ganger daglig.

Her kan du bo:

Finn shelters og teltplasser, hoteller og kroer, sommerhus, ferieleiligheter og vandrerhjem på Visitaeroe.dk/aero/overnatning/hvor-kan-jeg-overnatte

Annonse fra: Her finner du ledige hoteller i Ærø

forrige







fullskjerm neste Friske, danske jordbær skuffer aldri. Kan spises hvor som helst og når som helst. Hold spesielt øye med boder i veikanten, hvor jordbærene er helt friske og ofte billige.

Publisert: 17.04.19 kl. 13:29 Oppdatert: 24.06.20 kl. 09:31

Fra andre aviser