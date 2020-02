ANBEFALES: Stemningen er god på restauranten Kalpazankaya på Burgazada. Du må ta ferge og hestekjerre for å komme frem – men det er verdt turen. Hyllet i blant annet trendbladet Monocle. Foto: Nilas Johnsen, VG

Istanbul utenom turistløypa

ISTANBUL (VG) Turistene flokker til Tyrkia igjen. Men i landets største by ligger de beste områdene skjult fra turistløypa.

På avstand ser det ut som om køen strekker seg langt ut på gaten, men frykt ikke: Istanbuls hippeste utested har høyst sannsynlig plass til deg inne, det er bare at nesten hele klientellet gjør som tyrkere flest – de står ute og røyker.

Inne i den lille cocktailbaren Geyik finner du Istanbuls beste drinker i ett av byens koseligste områder. Men hit finner du neppe frem om du kommer som turist.

GODE DRINKER: Eier av baren Geyik, Yagmur Engin, byr på gode cocktails, nevnt som byens beste i reisebladet Time Out. Foto: Nilas Johnsen, VG

Byens mest kjente severdigheter ligger på den historiske halvøya, i en turistløype som er velpløyd og velkjent. Men etter du har krysset av det viktigste (se faktaboks nederst på siden), er det ingen grunn til å bli for lenge i turistområdet.

Her er mine beste tips til Istanbul, basert på å ha bodd her i over to år.

Bohemenes bydel

Cihangir er kjent som bydelen for Istanbuls bohemer. Mange vil nok mene at den er for vestlig, ettersom det er vanligere å bestille en espresso enn en türk kahve i de mange kaffebarene.

Men bydelen er både erketyrkisk og kosmopolitisk på samme tid. Du finner Cihangir ved å følge gaten som heter Siraselviler ned fra Istanbuls mest sentrale torg, Taksim-plassen.

Området ved Taksim var tidligere et sentrum for utelivet i Istanbul. Men her er det hektisk og slitsomt – gå heller ned til Cihangir.

TYRKISK KJØKKEN: Både de ansatte og interiøret på Özkonak Lokantasi ser ut som om det er fra en kantine på 1950-tallet. Men ikke la deg skremme: Denne enkle husmannskosten er supergod. Foto: Nilas Johnsen, VG

Vil du danse hele natten, sikt deg inn mot Mini Muzik Hol, eller ta en øl med verdens flotteste utsikt på Kat 5 (men ikke spis der, dyrt og kjedelig).

Mange av de koseligste stedene ligger i gaten som heter Akarsu, som den nevnte baren Geyik.

Der Akarsu møter Siraselviler ligger Özkonak Lokantasi – som serverer tyrkisk husmannskost. Og ikke gå glipp av tyrkisk frokost (les: brunsj) på Van Kahvalti – et mylder av deilige småretter som holder deg mett helt til middag.









FERGETUR: Den vanlige fergen som går mellom den europeiske og den asiatiske siden av Istanbul, og videre ut til øyene, er en bra måte å oppleve Istanbul på.

Ta båten til Asia

Én av de vanligste turistaktivitetene i Istanbul er å ta et cruise oppover Bosporosstredet. Det er en fin tur, men en vanlig ferge er like stemningsfull.

Mitt råd er å ta fergen fra bydelen Karaköy på den europeiske siden og over til Kadiköy i Asia.

Før du hopper på båten, sett av en time eller to til å gå deg vill i de trange gatene i Karaköy, et gammelt industriområde. Snart skal det bygges ut her og da kan fort sjarmen forsvinne.

SKYGGEFULLT: De trivelige gatene i Karaköy kan man lett gå glipp av, for hele kvartalet er ganske lite, men bruk Google Maps, let etter gaten Mumhane, og sjekk ut de to parallellgatene. Foto: Nilas Johnsen, VG

I Karaköy finner du Istanbuls utvilsomt beste tyrkiske bad, Kilic Ali Pasa Hamami.

På baksiden av hamamet finner du en gate med små boder med street food, som fiskekebab av norsk makrell eller tantuni – en myk rull med saftig kalvekjøtt. To av Istanbuls beste restauranter ligger også i Karaköy: Mürver og Karaköy Lokantasi.

NORSK MAT: Mester Mehmet lager fiskekebab av norsk makrell. Men innen han er ferdig med å tilsette krydder og grønnsaker er smaken noen helt annet enn du er vant til – herlig. Foto: Nilas Johnsen, VG

Fergen over til den asiatiske siden tar omtrent 20 minutter. Setter du deg bakerst får du panoramautsikt til Istanbuls mest kjente byggverk, Aya Sofya, Topkapi-palasset og Den blå moské.

Tips: Fergetidene finner du her

På havnen i Kadiköy er det fullt av folk. Men snirkler du deg oppover og kommer deg gjennom fiskemarkedet uten å la deg praie av restaurantene, finner du fort roen i nabolaget Moda.

Det kryr av utesteder og spisesteder i Kadiköy, men mine heteste tips er Inegöl Köfte Express (verdens best kjøttboller), og baren Arkaoda som har en bakhage der lokale hipstere svinger seg.

HEKTISK: Det er masse mennesker og trangt om plassen i gatene nær havnen i Kadiköy. Men ikke la deg stresse, det rolige området Moda ligger rett rundt hjørnet. Foto: Nilas Johnsen, VG

Den ekte gamlebyen

Tilbake på europeisk side kan du krysse den ikoniske Galatabroen (der hobbyfiskere står som sild i tønne), og ta buss eller taxi til bydelen Balat.

Her bodde minoriteter som grekere, jøder og armenere under Det osmanske riket. I dag er flertallet av befolkningen fra konservative og fattige strøk i Tyrkia, men det moderne er i ferd med å snike seg inn i de fargerike smugene.

I en trang avstikker ned mot hovedveien ligger Agora Meyhane 1890, en klassisk tyrkisk restaurant i en gammel gresk vinstue. Anbefales!















GAMMELT MØTER NYTT: Fargerike fasader og nye kafeer trekker besøkende til det konservative området Balat.

Les historien om norske Vidar: Gjør matsuksess med blogg fra Balat

Øyhopping i storbyen

Det beste tipset er spart til slutt: Om du har tid nok til å sette av en hel dag, ta fergen ut til Prinseøyene – Adalar (tar ca. en time).

Øyene ligger i Marmarahavet utenfor Istanbul. Hit ble osmanske prinser som ikke oppførte seg sendt som straff. I dag rømmer istanbulere hit for å slippe unna kjas og mas på fastlandet.

Her er det bilforbud, og man kommer seg rundt ved å leie sykkel eller ta hestekjerre. Det er mange gode bademuligheter, selv om vannet ikke er like klart som i Middelhavet.















SOLNEDGANG: På restauranten Kalpazankaya på Burgazada er utsikten like bra som maten.

Hovedbildet i denne saken er fra restauranten Kalpazankaya, med nydelig mat og fantastisk utsikt. Den ligger på Burgazada, som er nummer to av de fire øyene som fergen stopper på. De to første, og minste, øyene er de fineste.

Har du tid til å overnatte, unn deg en natt på eksentriske og vakre Pyrgos hotell. God tur!

PS: Det er dyrt å bruke roaming i Tyrkia. Last ned stedene i Google Maps mens du har WiFi på hotellet. De blir liggende også når du er offline!

I TYRKIA: VG-journalist Nilas Johnsen har bodd i Istanbul siden februar 2016. Foto: Ingeborg Huse Amundsen Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Turistløypa på en-to-tre

Man kommer ikke utenom praktbygget Aya Sofya (Hagia Sofia). Bygget som kirke av keiser Justinianus i 532, gjort om til moské etter tyrkernes erobring i 1453 og til museum av Atatürk i 1934. Den blå moské (Sultan Ahmet) ligger rett ved Aya Sofya og er den mest kjente, med flest besøkende. Men Süleymaniye-moskeen av mesterarkitekt Sinan er både større og flottere. Istanbul har to sultanpalasser som er verdt et besøk: Topkapi ved Aya Sofya, som er det eldste, og det overdådige Dolmabahce-palasset ved Bosporosstredet nær Besiktas-fotballstadion.

VG Reise oppfordrer til å følge med på Utenriksdepartementets råd om hvor man ikke bør reise i fare for smitte av coronaviruset. Her finner du UDs liste over land med reiseråd. Du kan også lese Folkehelseinstituttets råd og informasjon om coronaviruset.

Publisert: 05.07.18 kl. 15:13 Oppdatert: 27.02.20 kl. 13:38

