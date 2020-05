SJARMERENDE: I Gamle Skudeneshavn vandrer du blant hvit trehusbebyggelse. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Skudeneshavn: Sørlandsidyll i vest

Den hvitmalte trehusbebyggelsen i Gamle Skudeneshavn er som en sørlandsk idyll lengst vest mellom Haugesund og Stavanger. Nærheten til fine sandstrender og vikinghistorie gjør også dette til et flott sted å besøke for hele familien.

Oppdatert 8. mai

SKUDENESHAVN (VG reise) Gamle Skudeneshavn ligger tett på havet, nær langstrakte sandstrender og en kort kjøretur unna området der vikingkonger samlet Norge til ett rike.

Skudeneshavn er i seg selv veldig koselig både for en dagsutflukt og et lengre opphold.

Sjarmerende gater og smug svinger seg mellom hvitmalte trehus og røde takskjegg. Trapper og fortau er gjerne dekorert med krukker og fargerike blomster, som om du er på besøk i en italiensk liten landsby. Den klukkende lyden fra båter i havnen sniker seg opp mellom hushjørnene fra kaien og gjør stemningen komplett.

BÅTLIV: Kaia i Gamle Skudeneshavn er koselig, ofte med fiskebåter i havn. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Å spasere gatelangs i Skudeneshavn er ren hygge. Det er også en vandring i norsk arkitekturhistorie.

Godt bevart gamleby

Havnens beliggenhet, sildefiske og handel bidro til at byen vokste frem på 1800–tallet. Gamle Skudeneshavn regnes også for å være et av Norges best bevarte trehusmiljø med empirestil, sveitserstil og jugendstil. Inne er det kaker, vafler og kanskje et rekesmørbrød å få kjøpt.

Blant kafeene i den gamle bydelen, er «Majorstuen kafé». I den opprinnelige kramboden fra 1860 holder Johannes til, han serverer vafler hver dag, hele året. Kafeen er fylt med kunst og antikviteter fra hele verden. Navnet på kafeen er etter en major i Frelsesarmeen som en gang bodde her.

VAKRE STRENDER: Åkrasanden ligger et kvarter å kjøre med bil unna Skudeneshavn. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Strender og vikinghistorie

Gamle Skudeneshavn ligger ytterst på sørspissen av Karmøy med flere flotte strender, bukter og viker innen rekkevidde. Surfestranden Sandvesanden ligger en kort kjøretur fra Skudeneshavn, her får du både frodig vegetasjon og skikkelig strandidyll på en solrik dag. Et kvarters kjøretur unna ligger Åkrasanden, som har det anerkjente miljømerket Blått Flagg, en internasjonal miljøsertifisering for strender og marinaer. Både Sandvesanden og Åkrasanden har vært på listen over Norges beste strender de siste årene.

Besøker du Karmøy med familien bør du også legge turen til Avaldsnes, Norges eldste kongesete. Her ligger Vikinggarden, Olavskirken og Nordvegen historiesenter. En flott attraksjon for alle med interesse for vikingetiden og historie.

BLOMSTRENDE: Ved strendene på Karmøy er det rik vegetasjon og fint å gå tur. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Båtliv og festivaltid

Om sommeren er det livlig i den hvitmalte trehusbebyggelsen. Den første helgen i juli arrangeres vanligvis Skudefestivalen, Norges største kulturmønstring med båter innen alle kategorier her.

I år er Skudefestivalen avlyst på grunn av coronasituasjonen. Men kryss gjerne av datoen 1. til 4. juli 2021. Da blir det igjen festival hvor trebåter, veteranbåter, lystbåter, småbåter og seilskuter samles i havnen. Både båtliv og artister er trekkplaster, og rundt 35.000 besøkende pleier å strømme til sydspissen av Karmøy disse dagene.

KOSELIG: Ta deg tid til å prøve ut et av serveringsstedene i Skudenes. Foto: Mette Solberg Fjeldheim

Her kan du spise

Lunsj eller kaffe: Kormt og Badehuset kulturkafé. Husk også å ta turen innom Johannes på Majoren kafé for en vaffel.

Middag: Smiå Bistro & Pianobar og Lanternen.

På mikrobryggeriet Skudenes Bryggeri i Skudeneshavn kan du bli med på ølsmaking. Nevnte Kormt er også en bryggeripub, så her kan du også bli med på ølsmaking.

Her kan du bo

Norneshuset Overnatting ligger i Skudeneshavn ved sjøen. Bygget er opprinnelig flyttet fra Riga i Latvia til Skudeneshavn og har kun fire rom.

Adresse: Nordnes 7, Skudeneshavn

I Skaarnesheimen Raw Ocean Lodge kan du bo i en surfebungalow tett på havet. Dette er en nyoppusset hytte, hvor det er brukt drivved og retro materialer.

Adresse: Storaurvegen 70, Sandve

Park Inn Haugesund Lufthavn er nærmeste hotell til Skudeneshavn. Det er kort vei til Avaldsnes og strendene. Det er en halvtime å kjøre fra hotellet til Skudeneshavn.

Adresse: Helganesveien 24, Avaldsnes

Sjekk også ut Skudenes Camping om du reiser med for eksempel telt, campingvogn eller bobil.

Publisert: 22.05.18 kl. 07:24 Oppdatert: 08.05.20 kl. 13:25

