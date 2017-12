Norske YouTube-stjerner møtes i retten fredag

«Farmen kjendis»-aktuelle Dennis Vareide (27) føler seg kraftig ærekrenket av en annen YouTube-kjendis og krever 130.000 kroner.

Fredag 5. januar møtes Vareide, kjent fra YouTube-duoen Prebz og Dennis, og Benjamin «Tappelino» Falmark Foss (19) i Oslo tingrett.

I sluttinnlegget til tingretten står det at saksøkte offentlig, i såkalte «Exposed»-videoer, har beskyldt saksøker for å ha begått flere straffbare handlinger.

Vareide gikk til sak i oktober i år. Nå går han en travel uke i møte. Mandag er han blant kjendisene som dukker opp i den nye sesongen av «Farmen kjendis» på TV 2, og fem dager senere er det altså duket for rettsoppgjør.

Vareide sier til VG at han synes det skal bli deilig å bli ferdig med saken. Han er spent, for det er første gang han er i en rettssak.

– Her snakker vi om en 19-åring som har misforstått både ytringsfrihet og satire. En gutt som av en eller annen grunn tror det er kult å trakassere, og tror at man kan gjøre det uten at det får følger, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SAKSØKT: Benjamin Falmark Foss, kjent som Tappelino. Foto: PRIVAT

Foss sier til VG at Vareide gjerne kan mene at han har misforstått ytringsfrihet og satire.

– Problemet i denne saken ligger tross alt i manglende forståelse for rett og galt fra Vareide sin side. Å kunne kritisere en offentlig person for maktmisbruk er en del av ytringsfriheten, og måten jeg fremmer innholdet mitt på, er åpenbar satire, sier den saksøkte 19-åringen og legger til:

– Norske youtubere har opparbeidet seg enorm makt og innflytelse. Jeg mener da at det er min rett å kunne kritisere dem når de begår feiltrinn. Spesielt når media velger ikke å engasjere seg. Den eneste grunnen til at dette kommer opp nå, utenfor YouTube, er fordi det er snakk om en «Farmen»-deltaker.

Husker du? YouTube-duo kjørte 48 timers livesending

Tar sterk avstand



På sin egen YouTube-kanal har Vareide tidligere utdypet den forestående rettssaken, og forklart at han er anklaget av Foss for meget grove og ulovlige handlinger, som han «definitivt ikke har gjort».

– Det å få sånne anklager etter seg, er hardt, sier 27-åringen, og hevder at Foss har «pushet falske påstander av sjalusi og skadefryd».

Det nekter Foss for:

– Mitt inntrykk av Vareide er at han anser seg selv som en veldig unik sak på kanalen min. Faktum er at han kun er én av mange saker. Min nisje er å avsløre og/eller kritisere maktmisbruk i YouTube-Norge, og det er nokså tilfeldig at jeg snublet over saken hans. Hvis jeg ønsket å være som Vareide, hadde jeg nok heller søkt om jobb i barne-TV.

Vareide mener at det Foss gjør, er farlig.

– Det kan ødelegge liv for veldig mange. Jeg er sjokkert, sier Bamble-mannen.

Foss har også i videoer på egen kanal snakket om søksmålet, som han beskriver som «patetisk».

Ikke råd til advokat

På spørsmål fra VG om hvor stor sjanse han tror han har til å vinne frem i retten, svarer saksøkte:

– Med tanke på at jeg i denne saken ikke har blitt pålagt føring av vitner, og dermed må forholde meg til kildevernet, er det selvfølgelig jeg som har byrden. Samtidig ser jeg for meg at det er vanskelig for utenforstående å skulle tolke innholdet mitt på den måten det er ment å tolkes, og kanskje spesielt for en eldre dommer som aldri har vært på norsk YouTube.

Husker du? YouTube-stjerner samlet inn over en million

Han mener i tillegg at saken ikke er i hans favør med tanke på at han ikke kan stille med advokat.

– Jeg er 19 år, og i et slikt sivilt søksmål har jeg ikke krav på fri rettshjelp. Første regning fra advokaten jeg brukte tidligere i saken, kom på 50.000 kroner. Med en slik regning, overstiger fort advokatutgiftene det man risikerer å tape ved en dom.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DUO: Dennis Vareide (t.v.) og Preben Fjell utgjør Prez og Dennis. Foto: NTB SCANPIX

– Sjikanehensikt

Vareide krever oppreisning på 130.000 kroner, fordi han mener at beskyldningene ikke bare er udokumenterte, men usanne – og at de fremstår som fremsatt i ren sjikanehensikt.

Norske Prebz og Dennis: YouTube-stjernene alle under 18 har hørt om

Da Foss kom med «Exposed»-videoen samme dagen som det var kinopremiere med «Prebz og Dennis: The Movie», ble Vareide fortvilet.

– Han har en relativt stor følgerbase, og jeg tenkte at hvis folk tror på dette, så er alt «fucked». Men heldigvis gjør de færreste det, sier 27-åringen, som er skråsikker på å vinne frem i retten.

Advokat Jon Wessel-Aas er prosessfullmektig og Vareides advokat:

– Jeg kan bare tilføye at det er bra og viktig at Vareide reagerer på denne formen for videoblogging. Det finnes mange der ut som tror at det er greit å publisere hva som helst om folk, og at det er opp til den beskyldte å «motbevise» påstandene, om de er usanne. Et slags juridisk bakvendtland. Vi håper at retten bekrefter at norsk lov også gjelder på nett, sier Wessel-Aaas til VG.

Filmanmeldelse «Prebz og Dennis – The Movie»: Utelukkende for fansen

Prebz og Dennis har over 245.000 abonnenter på YouTube, mens Tappelino har i overkant av 15.000 faste abonnenter.

De omstridte videoene skal spilles av i retten.

Vareide krever i tillegg til erstatningssummen at motparten dekker saksomkostningene.