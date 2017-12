Vigrid-Tvedt til jødiske Suzanne Aabel: – Du har ikke rett til tittelen menneske

Jødiske Suzanne Aabel (35) hadde fryktet tidligere Vigrid-leder Tore Tvedt (74) hele livet. Derfor inviterte hun Holocoust-fornekteren til podcasten sin.

– Med et flir sa han til meg at jeg var et undermenneske, sier samfunnsdebattant, journalist og blogger Suzanne Aabel om møtet med tidligere Vigrid-leder Tore Tvedt.

Aabel er sekulær jøde og en tydelig jødisk stemme i den offentlige debatten. Tvedt har i intervju med VG sagt at «nazist» er noe av det hyggeligste han blir kalt og at det er en hundre prosent riktig betegnelse å bruke om ham.

Likevel, eller nettopp derfor, spurte hun om han ville stille opp i hennes nye podcast «Tro og fordom», som lanseres på Radio Norge 9. desember.

Der møter Aabel mennesker med ulik tro, livssyn og overbevisninger. Blant dem mannen hun kaller en «skrekkfigur».

– Mens andre barn var redde for troll under sengen, var jeg redd for Tore Tvedt. Jeg visste at det fantes en nazist i Norge som var en av de verste av de verste, sier Aabel.

I intervjuet forteller Aabel at hun har vært redd for Tvedt, før hun spør om ikke det gjør han trist.

– Jeg tar ikke det så veldig til meg. Hadde du vært en nordisk dame, da hadde jeg tatt det til meg, for da hadde jeg gjort noe galt, sier Tvedt.

UMAKE PAR: – Vi utviklet en bisarr tone imellom oss. Det var spennende, gøy, ekkelt, skummelt og adrenalinfylt, sier Suzanne Aabel om møtet med Tore Tvedt. Foto: Privat

Når VG snakker med Tvedt mandag, er han spent på å høre intervjuet igjen.

– Jeg har blitt en gammel mann etter hvert, så jeg trengte en hard gjennomkjøring, og det fikk jeg. Suzanne var knallhard. Det var uvant for meg.

– Og hvordan følte du at det gikk?

– Veldig positivt! Grunnformen var fin, så jeg fikk frem de synspunktene som jeg brenner for, sier han.

Holocaustfornekter



Aabel utfordret seg selv til å lytte – ikke overkjøre og avbryte hele tiden. Det var krevende, forteller hun.

90 prosent av hennes mors familie døde i Auschwitz. Mannen hun tilbrakte en time med, er Holocaust-fornekter, men kaller seg ikke selv det fordi han «ikke kan fornekte noe som ikke har skjedd».

– Han fortalte meg at jeg hadde blitt lurt. At ingen døde i konsentrasjonsleirene, heller ikke familien min. Da jeg spurte om vi ikke skulle ta en tur til Auschwitz, sa han at det ikke var noen vits. Det er bare løgn og bedrag, alt sammen – et megakomplott som jødene står bak for å svindle til seg penger, forteller Aabel.

I begynnelsen av det 30 minutter lange intervjuet spør Aabel om Tvedt anser henne som et menneske.

– Nei! svarer Tvedt kontant.

– Du har ikke rett til tittelen menneske. Du er human på samme måte som meg, men menneske er en tittel.

På VGs spørsmål om hvordan han tror Aabel føler seg i etterkant av utsagnet, svarer Tvedt at det ikke er ment personlig, men at hun «gjerne må ta det personlig om hun vil det».

– Jeg er opptatt av grupper, ikke enkeltpersoner, sier Tvedt.

Årene som Vigrid-leder gjort Tvedt så paranoid at han fremdeles sover med sverd ved siden av sengen:

Aabel sier at hun sitter igjen med i alle fall ett svar:

– Han kommer selvsagt ikke til å være enig i det, men jeg tror ikke på at han ikke tror på Holocaust. Kanskje har han låst seg fast i en fanesak som er så drøy at han ikke kan vike fra den, blitt en gammel mann som er livredd for at noen skal ta fra ham livsløgnen.

Dette er Vigrid * Vigrid er en norsk organisasjon som ble grunnlagt av Asker-mannen Tore Tvedt 31. desember 1998 og baserer sin ideologi på norrøn mytologi og raselære. * Vigrid ble regnet av politi og medier for å tilhøre det nynazistiske miljøet. * Organisasjonen argumenterer for å verne den hvite rasen mot utryddelse grunnet økt innvandring av det de omtaler som «rasefremmende». De betrakter Adolf Hitler som en som forsøkte å være «Europas redningsmann». * Politiets sikkerhetstjeneste har omtalt Vigrids ideologi som både rasistisk og voldelig. * Vigrid hadde sin «storhetstid» på midten av 2000-tallet. * I dag er Tore Tvedt deres eneste kjente medlem.

Hadde øyekontakt



Hun går ut ifra at mange vil reagere på at hun gir Tore Tvedt taletid, men hun er uenig i at man skal tie nazister i hjel. Suzanne Aabel tror troll sprekker i solen.

– Jeg gjør dette for meg selv, også. Jeg vil prøve å forstå hvordan han kan tenke som han gjør. Det grunnleggende budskapet hans er at en jord uten jøder er en mye bedre jord. Vi er ikke fullverdige mennesker.

– Hva sa du til ham da han påsto du ikke var et menneske?

– Han drev og resonnerte seg frem til at jeg burde skjønne det selv. Til slutt sa jeg at jeg ikke trodde på at han mente det. «Jeg er et menneske. Det ser du. Det er du også – selv om jeg synes du er umenneskelig.»

De to hadde øyekontakt hele tiden, forteller Aabel.

– Å se ham inn i øynene og vite at han avskyr meg, at han vemmes over at jeg eksisterer ... At han hånler av drapet på seks millioner jøder ... Nei, man kan jo lure på hvorfor jeg har behov for å konfrontere ham.

Under emneknaggen #jegharopplevd stod Aabel i 2015 frem og fortalte at hun har blitt voldtatt:



Smilte og hånte

Hun ble ikke overrasket av mye av det han sa – det meste var forventet. Men én ting overrasket henne:

– På et vis oppførte han seg respektfullt. Du vet, sånne folk som smiler og sier noe grusomt samtidig, sier hun.

– Han hadde milde og lune øyne, stemmen hans er flott og maskulin, og han er egentlig kjekk til for alderen. Og så sitter han der og ser på meg og lirer av seg så mye faenskap og ondskapsfulle utsagn om meg og mine. Han smilte og hånte meg samtidig.

Gjennom store deler av intervjuet ler og smiler Tvedt. Når Aabel spør om han koser seg, svarer Tvedt at «jeg synes det er litt festlig, jeg». Det forteller Aabel at også hun gjør.

AKTUELL: Suzanne Aabel, kjent fra «Bloggerne» er i gang med sin nye podcast «Tro og fordom». Foto: Alex Iversen , TV 2

74-åringen forteller at han ikke enig i at de to har så ulikt verdisyn. Det begrunner han slik:

– Jeg ser det fra forsvarerens side, mens du med dine jødiske gener og din jødiske identitet erobrer vårt territorium.

Fikk innøvde svar

Aabel beskriver Tvedt som «smart, men ikke så smart at han tror på historien».

– Når jeg konfronterte ham, fikk jeg innøvde svar. Jeg falt litt av lasset de gangene han begynte å legge ut om bøker og konspirasjonsteorier og andre ting han bygde argumentene sine på, sier hun.

– Jeg sa bare til ham at veggen bak ham ville fortsette å være hvit uansett hvor mange ganger han sa at den var brun. At det er han som er fargeblind.

Undersøkelse: Jødehatet har blitt verre

En rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, viser at jødehatet har blitt verre de siste årene.



Det ser ut til at jødehat går ned i den norske befolkningen som helhet, men 70 prosent av de jødiske respondentene i undersøkelsen sier likevel at antisemittismen har blitt mer utbredt de siste årene.



Undersøkelsen viser også stor utbredelse av antimuslimske holdninger i det norske folk, ifølge NRK.