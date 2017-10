Bill O'Reilly forklarer seg om sextrakasserings-skandalene

– Det er grusomt det jeg har vært gjennom, forteller den tidligere Fox News-programlederen til The New York Times-journalistene som først avslørte skandalen.

Journalistene Emily Steel og Michael S. Schmidt avslørte i januar at Bill O'Reilly har inngått rettslige forlik med rundt fem kvinner etter anklager om seksuell trakassering. Beløpet dreide seg om rundt 105 millioner kroner. I oktober avslørte de nok et forlik til en ny kvinne, hvor beløpet var på hele 255 millioner kroner.

Avsløringene kostet programlederen i «The O'Reilly Factor» jobben.

Sendte porno

Nå snakker TV-stjernen for første gang ut om anklagene, i et intervju med journalistene som sto bak avsløringene i radioshowet «The Daily». Steel og Schmidt går med på å intervju O'Reilly på premisset om at alt fra intervjuet kan publiseres.

– Det var ganske klart fra det øyeblikket han kom inn i rommet at dette ikke kom til å bli et normalt intervju, forteller Schmidt.

Lis Wiehl er en av kvinnene som har anklaget O'Reilly for sextrakassering, og hun skal ha mottatt homseporno fra den tidligere programlederen. O'Reilly forklarer i intervjuet at han sendte det til henne fordi hun figurerte som advokat for ham, og at han hadde satt opp et system hvor han sendte videre trusler og andre ubehagelige henvendelser til advokatene sine.

– Men det er ikke mye bevis på at dette var et tradisjonelt advokat-klient-forhold, forteller Schmidt.

SPARKET: Roger Ailes fikk sparken fra Fox News for et år siden på grunn av anklager om seksuell trakassering. Foto: Evan Agostini , AFP

– Smerten det medfører barna mine er ubeskrivelig

O'Reilly benekter alle anklager og hevder journalistene har feil tall i sakene sine, uten å ville utdype om beløpene er for høye eller for lave. Han forteller videre at han inngikk forlikene for å beskytte familien sin.

Journalistene oppfatter at han forsøker å få seg selv til å fremstå som et offer.

– Jeg har aldri hatt en klage mot meg fra en kollega på de 43 årene jeg har vært i bransjen. Plutselig kommer alt på én gang, og smerten det medfører barna mine er ubeskrivelig. Jeg ville gitt opp livet mitt for å beskytte mine barn, men jeg finner meg selv ute av stand til å beskytte dem på grunn av tingene som sies om meg, sier O'Reilly.

Det mener tidligere Fox News-journalist Megyn Kelly er helt feil. Hun var en av kvinnene som anklaget Roger Ailes, og mandag uttaler hun seg om O'Reilly-saken.

– O'Reillys antydning om at ingen noensinne har klagd over oppførselen hans er falsk. Det vet jeg fordi jeg klagde, sier hun under morgenprogrammet sitt på NBC News, skriver The Washington Post.

Bakgrunnen for klagen var O'Reillys oppførsel i forbindelse med Ailes-skandalen, og hvordan han omtalte Kelly.

O'Reilly trekker også fram skandalen rundt tidligere Fox News-kollega Eric Bolling, som fikk sparken etter påstått seksuell trakassering fra kvinnelige kolleger, i intervjuet med Steel og Schmidt. Samme kveld ble Bollings 19 år gamle sønn funnet død.

– Jeg oppfordrer dere til å tenke over hva dere skriver i avisen deres. Eric Bollings sønn er død. Død, på grunn av anklagene, sier O'Reilly.

– Grusomt

Journalistene sier at han mener anklagene er konspirasjoner, og viser til at motivet er News Corps', selskapet som eier Fox News og eies av mediemogulen Rupert Murdoch, bud for å kjøpe opp selskapet Sky.

– Han sier at det er en høyrekonspirasjon, og at han har organisert en juridisk gruppe til å få sannheten ut til det amerikanske folket, forteller Schmidt.

Så ønsker ikke O'Reilly å svare på flere spørsmål. Journalistene skrur av lydopptageren, men avslører ikke at de fortsatt tar opp lyd med telefonene sine. Da endrer tonen seg fra O'Reilly og han høres svært sint ut.

– Vi har fysiske bevis på at dette er drittprat. Det står på dere om dere vil ødelegge barna mine. Dette er grusomt, grusomt hva jeg har gått gjennom, grusomt hva familien min har gått gjennom. Dette er dritt, og det vet dere, nærmest roper han.

– Det er politisk og økonomisk motivert, og vi kan bevise det med sjokkerende informasjon. Men jeg kommer ikke til å sitte i en rettssak i flere år og la barna mine bli banket opp hver eneste dag for resten av livet av en tabloid presse, og det vet dere, avslutter den tidligere programlederen.

