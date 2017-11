Voldtektsanklager mot «Gossip Girl»-stjerne - to BBC-serier utsettes

Den tidligere «Gossip Girl»-stjernen Ed Weswick er nylig blitt anklaget for to voldtekter. Det har resultert i at BBC utsetter to TV-serier som Weswick er med i.

Det er BBC selv som skriver dette. Seriene det gjelder er Agatha Christie's «Ordeal by Innocence», som egentlig er planlagt vist på BBC1 i julen.

– Serien vil ikke bli programsatt før denne saken er ute av verden, heter i en uttalelse fra BBC.

Den andre serien det gjelder er sesong to av komiserien «White Gold», som fortsatt er under innspilling.

Benekter anklagene

Voldtektsanklagene er fremsatt av to forskjellige kvinner, og en av dem har anmeldt forholdet til Los Angeles Police Department. Ifølge Fox News skal begge hendelsene ha funnet sted i 2014.

Weswick benekter på det sterkeste at han har gjort noe galt - og skriver i denne meldingen som han publiserte på Twitter tordag at han samarbeider fullt og helt med politiet for å renvaske seg.

– Det er både nedslående og trist for meg at to uverifiserte og beviselig usanne beskyldninger i sosiale medier, resulterer i at noen tror at jeg skal ha gjort noe så skammelig og grusomt som dette, skriver Weswick videre.

GOSSIP-GIRL: Ed Westwick til venstre slik vi husker ham som Chuck fra TV-serien. Her med Leighton Meester som Blair, Blake Lively som Serena og Chace Crawford som Nate i serien Gossip Girl, år 3 Foto: Warner Brothers/CW

– Dette er svært alvorlige anklager som er rettet mot Ed Weswick som han benekter på det sterkeste, sier en talsperson for BBC.

«Ordeal by Innocence» var i utgangspunktet tenkt som en av tre dramaserier som skulle utgjøre bærebjelkene i det viktige juleoppsettet for BBC.

– Når det gjelder «White Gold», har vi blitt informert av produksjonsselskapet at Weswick har tatt en pause i innspillingen av serien, slik at han kan konsentrere seg om å takle disse beskyldningene, heter det videre fra BBC.

Ed Westwick fikk sitt gjennombrudd i den populære serien «Gossip Girl». De siste årene har den britiske skuespilleren vært å se i TV-seriene «Snatch» og «White Gold».