Fiskerduoen «Lars og Lars» ut på historisk langtur

VGTV serverer fire nye episoder med superfiskerne «Lars og Lars» – spilt inn i løpet av en intens uke i sommer.

Lars Nilssen (58) og Lars Lenth (51) lover en fiskeutflukt utenom det vanlige. Ideen til prosjektet har utspring i den over 130 år gamle boken «Tre i Norge ved to av dem» (1882). Boken skildrer en ti uker lang ekspedisjon tre unge engelskmenn gjorde til Norge et par år tidligere.

– I mange år har Lenth og jeg syslet med tanken om å reise i deres fotefar, for å finne ut om Jotunheimen og omkringliggende dalstrøk fortsatt kan by på mange og

store ørreter, sier Nilssen.

10. august i år la de to ut på tur. Engelskmennene hadde ti uker – den norske duoen bare én.

– Det skulle mye til om vi traff blink på samme vis som engelskmennene tidvis gjorde, på tross av mye research og gode kontakter, sier Nilssen og legger til at det er første gang på årevis at han og fiskemakkeren har gjennomført en slik tur.

Om kanskje ikke selve fiskefangsten ble av det mest imponerende slaget, tror Nilssen at den fire episoder lange serien «To i Norge ved to av dem» vil friste fiskeentusiaster og andre. Han hevder de nye episodene skiller seg ganske mye fra det seerne er vant med fra den kanten.

Allerede nå kan du se alle episodene – den første øverst i denne artikkelen og de andre i rekkefølge nedover.

Lengste VGTV-serie



Andreas Fay, innkjøpsansvarlig i VGTV, opplyser om at «Lars og Lars» faktisk kan skilte med å være VGTVs lengstlevende dokumentarserie. Duoen, som står bak en rekke fiskefilmer og -serier, startet i 2010 en blogg der de tok for seg fiske på steder du i utgangspunktet ikke tenker at det er gode fiskeforhold. Startskuddet for VGTV-serien gikk i 2011.

– Vi har et godt samarbeid med Lars Nilssen som primus motor, og til sammen har de levert over 150 episoder til VGTV. Til sammen har «Lars og Lars» akkumulert godt over 6,5 millioner visninger, forteller Fay.

– Godt innhold engasjerer, og tilbakemeldinger fra publikum viser at de er svært fornøyd med at det finnes et fiskeprogram av denne kvaliteten for dem. Seertallene er stabile, og vi vet at programmet har en trofast fanskare, som gleder seg til hver episode av denne gjengen på fiskeeventyr, legger han til.

Lars Lenth, oversetter, bokredaktør, musiker og forfatter, var sammen med Bård Tufte Johansen mannen bak NRK-serien «På fisketur med Bård og Lars» tidlig på 2000-tallet. Lars Nilssen filmet, regisserte og produserte «På fisketur med Bård og Lars», «Tørrfluelandet-triologien» og flere andre prisbelønte dokumentarfilmer. Han er i tillegg foredragsholder og skribent, og han har gitt ut fire bøker – to av dem sammen med Lenth.

«To i Norge ved to av dem» er produsert i samarbeid med fjellstyrene i Lom, Vågå og Sel, samt inatur.no. Disse har til sammen bidratt med 100.000 kr.

