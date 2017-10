Journalist suspendert etter NFL-meldinger

Sportsjournalisten og ESPN-verten Jemele Hill er suspendert av nyhetskanalen etter Twitter-meldinger om NFL-laget Dallas Cowboys.

Den amerikanske sportskanalen sier at Hill er suspendert i to uker. Årsaken er at hun for andre gang i løpet av en måned har brutt kanalens regler for bruk av sosiale medier, melder Reuters.

I flere Twitter-meldinger har Hill respondert på utsagnet til Jerry Jones - eier av fotballaget Dallas Cowboys i NFL-ligaen - som ikke ville la spillerne spille dersom noen viste «respektløs» oppførsel overfor det amerikanske flagget.

Ifølge ESPN kom temaet opp etter at USAs visepresident Mike Pence nylig forlot en fotballkamp mellom Indianapolis Colts og San Francisco 49ers etter at mange av spillerne på San Francisco-laget knelte da nasjonalsangen ble spilt.

NFL-spillere som har demonstrert under nasjonalsangen den siste tiden, protesterer mot det de mener er rasisme og brutalitet i politiet, skriver ESPN.

Husker du? NFL-stjerne nektet å stå under nasjonalsangen

I en Twitter-melding søndag skrev Hill: «Hvis du sterkt avviser det Jerry Jones sa, er nøkkelen hans annonsører. Ikke plasser byrden kun på spillerne».

Sist gang Hill ifølge ESPN brøt kanalens retningslinjer for bruk av sosiale medier var da hun i september kalte president Donald Trump en hvit nasjonalist som omga seg selv med andre hvite nasjonalister.

Donald Trump ber om NFL-boikott etter antirasisme-protester: Spillere svarer med opptrapping

Nå er hun altså suspendert i to uker.

Ifølge Reuters la Hill ut en ny Twitter-melding kort tid før det mandag ble kjent at hun er suspendert.

«Bare for å ha det klart: Jeg forsvarer ikke en NFL-boikott,» skrev Hill, og la til at hun mener en urettferdig byrde er lagt på spillere som blir tvunget til å stå mens den amerikanske nasjonalsangen spilles.