«Ugly Betty»-stjernen America Ferrera: – Ble misbrukt som niåring

Skuespilleren har på Instagram fortalt om et seksuelt overgrep da hun var ni år gammel, som en del av #metoo-kampanjen.

America Ferrera deltar i sosiale medier-kampanjen #metoo, som oppsto i kjølvannet av overgrepsanklagene mot Hollywood-mogulen HarveyWeinstein.

På Instagram skriver hun at hun selv ble utsatt for seksuelle overgrep som niåring.

– Jeg fortalte ingen om det og levde med den samme skyldfølelsen og skammen og trodde hele tiden at jeg, ni år gammel, var ansvarlig for handlingene til en voksen mann.

Hun skriver videre at hun ble konfrontert med mannen daglig i flere år etterpå, og forteller at han smilte til henne mens blodet hennes frøs til is i årene.

Hun oppfordret til slutt alle kvinner til å si ifra slik at «neste generasjon jenter skal slippe å leve med denne dritten»

Det var skuespilleren Alyssa Milano som sparket i gang kampanjen som siden har gått viralt.

Hun skrev: Et forslag fra en venn av meg: Hvis alle kvinner som har blitt seksuelt trakassert eller angrepet skriver «metoo» som en statusoppdatering, så vil vi kanskje se hvor stort problemet er.