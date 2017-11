Ytterligere pause for «House of Cards»

Staben på Netflix-serien «House of Cards» er varslet om nye to uker innspillingspause med lønn i etterkant av anklagene mot hovedrolleinnehaver Kevin Spacey.

Deadline viser til et brev til staben fra Media Rights Capital-sjef Pauline Micelly, der hun opplyser at innspillingen vil ta ytterligere to uker pause, fra 27. november til 8. desember.

London-teater: 20 personer anklager Spacey for trakassering

Filmnettstedet antar det kan bety at innspillingen av sesong 6 starter opp igjen før jul, men dette er ikke bekreftet.

– Vi fortsetter å jobbe med Netflix i håp om å starte opp produksjonen igjen snart. Mens vi fortsetter denne diskusjonen, har vi avgjort at staben vil få betalt for ytterligere to uker pause, skriver Micelli i brevet.

Hun skriver også at de håper hele teamet kan samles igjen og fortsette innspillingen, men at de har forståelse for om enkelte velger å se etter andre jobber i mellomtiden.

Fikk du med deg: Netflix kutter alle bånd til Spacey

– Produksjonen større enn én person



– De siste to månedene har satt oss alle på prøve på en måte ingen kunne forutsett. Den viktigste lærdommen vi har tatt med oss, er at denne produksjonen er større enn én person, og vi er veldig stolte over å være knyttet til den mest lojale og talentfulle stabben i bransjen, skriver sjefen.

NY NPAUSE: Kevin Spacey (i midten) og Robin Wright i «House Of Cards». Foto: David Giesbrecht , AP

I slutten av oktober ble innspillingen av siste sesong i serien stoppet da det kom fram anklager mot hovedrolleinnehaver Kevin Spacey. «Star Trek: Discovery»-skuespilleren Anthony Rapp beskyldte «House of Cards»-stjernen for å ha prøvd seg på ham da han var 14 år i 1986, og etter det har flere anklaget Kevin Spacey for trakassering og overgrep – deriblant åtte nåværende og tidligere «House of Cards»-ansatte, som hevder han jevnlig har utsatt andre på arbeidsplassen for seksuell trakassering.

Spaceys reaksjon: – Velger å leve som en homofil mann

I november ble det også klart at britisk politi starter etterforskning etter at en mann hevder å ha blitt seksuelt misbrukt av Spacey i London i 2008 da Spacey var sjef for Old Vic Theatre. En intern undersøkelse ved teateret førte til at 20 personer sto frem med anklager mot Hollywood-stjernen.

Samme måned gjorde Netflix det klart at de kutter alle bånd til «House of Cards» så lenge Spacey er med. Selv har han sagt han tar en pause fra skuespillerjobben.

Ifølge New York Post vil Spaceys karakter, president Frank Underwood, skrives ut av den sjette sesongen.

Som følge av anklagene ble Spacey også fratatt den internasjonale Emmy-prisen, som han skulle mottatt 20. november.