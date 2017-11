Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen: Fra Mysen til Emmy med «Mammon»

NRK har lenge hatt som mål å vinne Emmy for drama. Det måtte to brødre fra Mysen til for å klare det.

Brødrene Vegard (48) og Gjermund Stenberg Eriksen (45) er fra Mysen i Østfold. Til Dagbladet har de fortalt at oppveksten var preget av frihet, utelek, krangling og moro, og om kvelden satt brødrene klistret til TV-skjermen i kjellerstua og så «Star Wars», «Blindpassasjer», «Kruttrøyk» og favoritten «Macahans».

Vegard ble produsent og Gjermund manusforfatter. De startet begge tidlig med skoleteater og Eidsberg-revy, ifølge Smaalenenes Avis.

– Vi har holdt på med historiefortelling helt fra vi var små. Da vi begynte å filme, brukte vi slekt og venner i ulike roller hele tiden. Og vi skrev lange fortellende stiler. Jeg skrev mer voldelige historier enn Vegard, sa Gjermund til lokalavisen i 2011.

FAMILIEN VIKTIGST: Brødrene Gjermund og Vegard Stenberg Eriksen mener familien er viktigst, og hadde med sine respektive ektefeller på rød løper i New York. Bak f.v: Inger Marie Veiby, gift med Gjermund, og Marianne Lund Eriksen, gift med Vegard. Foto: Gisle Oddstad , VG

På videregående ble Vegards særemne om skogsdikteren Mikkjel Fønhus levert som film - der Gjermund spilte elg.

Senere ble Vegard produsent i NRK Drama og Vegard hadde navnet sitt blant annet på tre sesonger av suksesserien «Himmelblå» mellom 2008 og 2010.

Gjermund begynte i reklamebransjen i 2001. Han var innom flere byråer før han i 2008 vant en manuskonkurranse utlyst av nettopp NRK Drama, der Vegard ikke var involvert. Da hadde brødrene jobbet med «Mammon» siden 2005. I 2011 sluttet Gjermund i reklamebyrå for å jobbe med «Mammon» på fulltid.

Krimserien ble først forsøkt solgt til et eksternt produksjonsselskap. Brødrene leverte flere bidrag til en konkurranse der alle ideene ble sendt til danske Sven Clausen, som står bak serier som «Krøniken», «Ørnen» og «Mordkommisjonen» og har vunnet tre Emmy-priser.

Det var Clausens anbefaling som gjorde at NRK valgte å satse på «Mammon».

Gjermund har fortalt at brødrene jobber ganske likt den danske modellen, som dyrker manusforfatter og produsent som et tett team. Etter god mottagelse hos testpublikum, ble det allerede før første sesong av «Mammon» var sendt, avgjort å lage en sesong to. Første sesong hadde budsjett på 36 millioner, mens brødrene fikk 50 millioner til neste runde.

HJERTEBARN: Brødrene jobbet i åtte år med «Mammon» før serien kom på skjermen. Her presenterer de sesong 1 med skuespiller Lena Kristin Ellingsen (til venstre) i desember 2013. Vegard og Lena fikk begge Gullruten-pris for samarbeidet på «Himmelblå». Foto: Javad M. Parsa , VG

De har fortalt til VG at det ikke er tilfeldig at «Mammon» er en moderne Kain og Abel-historie. De innrømmer at de har både kranglet og vært enige under planleggingen og gjennomføringen av serien.

– Vi er 85 prosent enige om ting, og 15 prosent uenige. Det er lettere å samarbeide med en bror, for da kan man gå rett i konflikten og trenger ikke vært høflig først. Når vi er uenige er helvete løs. Det finnes ikke noe filter, sa Vegard spøkefullt til VG i 2013.

Da «Mammon» kom i 2014, fikk serien jevnt over terningkast fem, men på Twitter kom det kritikk for dårlig lyd og urealistisk handling.

«Mammon» ble uansett solgt til utlandet, blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Sveits, Østerrike, Belgia og Nederland. Flere land har laget eller planlegger egne versjoner. Salget fikk i 2014 inn 6,5 millioner til NRK Drama – den gang det dobbelte av deres samlede salg de foregående fem årene. Men siden Vegard er ansatt i NRK Drama, fikk han ingen personlig økonomisk gevinst av salget. Det gjorde derimot Gjermund som manusforfatter og rettighetshaver.

– Det er helt riktig. Jeg forventer en liten middag, sa Vegard spøkefullt til VG den gang.

Til Dagbladet fortalte brødrene at selv om de ønsker å følge en eventuell innspilling i USA nøye, vil de ikke reise over dammen for å være «showrunners».

– Det er for tøft for to familiefedre fra Mysen. Hvis vi skulle være med på den karusellen der, hadde vi ikke hatt noe liv lenger, sa Gjermund.

FAMILIEN I «MAMMON»: Geirmund Stenberg Eriksen med barna Tarje og Waldemar i 2014, da de snakket om det å vær med i skumle scener i «Mammon». Foto: Terje Bringedal , VG

Han er gift med Inger Marie Veiby (45) og har sønnene Tarje (13) og Waldemar (10), som faktisk var med på innspilling av «Mammon». Også Vegards to sønner, Emil (16) og August Lund Eriksen (13) var med i vignetten til første sesong. Han er gift med Marianne Lund Eriksen. Begge ektefellene var med på rød løper da brødrene vant Emmy natt til tirsdag norsk tid.

Til Smaalenene har de fortalt at familie er det aller viktigste:

– Vi skriver og jobber sammen fordi vi er brødre, sa Vegard til avisen.

– Det vi driver med er ikke det viktigste i livet, men det er det viktigste av det som er mindre viktig, påpekte Gjermund.

Gjermund har foruten «Mammon» også jobbet med Radioteateret og TV3-serien «Aber Bergen». Vegard er produsent på den kommende NRK-serien «Hjemmebane» med Ane Dahl Torp og John Carew og den planlagte serien «TWIN» med Kristofer Hivju.