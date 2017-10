TV-anmeldelse «Otto har fått nok»: Småsint

Hverdagsfrustrasjoner gjort nesten like bra som bare Otto Jespersen kan.

«Otto har fått nok»

Norsk komedie i ti deler.

TV 2 onsdager kl. 22.40

Med: Otto Jespersen og Emilie Skolmen

Otto Jespersen er irritert.

Det er ikke noe nytt.

Han har brukt en hel karriere på aggregert humør. Helt siden han revolusjonerte fornærmelser i «Revolvermagasinet» i årene rundt overgangen til nittitallet. Siden han sist var i sinnamodus har han blant annet spilt skuespill, karakterer basert på seg selv, for eksempel som Nybakken i «Børning».

Her er endelig samfunnspirkeren Otto Jespersen tilbake. Sammen med Emilie Skolmen har Norges mørkeste (i dobbel forstand) humorstemme skapt et slags satirisk «Forbrukerinspektørene», uten de tydelige konklusjonene og løsningene.

Introen antyder banaliteter som å miste mobilen i do og hundeeiere som ikke plukker med seg posene sine. Altså rene hverdagsligheter, trivialiteter som man nesten ikke kan gjøre noe som helst med for å forandre. Det har han vel egentlig gjort før, men ikke like forhåndsdefinert.

Første program har uansett gode tablåer for hverdagsirritasjon for voksne: Fartsdumper - hvorfor er de ikke standardisert? Det kan da ikke være så vanskelig? Og hva med bruk av av- og påfelt som sniking i pendlekøen? Og hvilken retning skal dopapiret henge?

Ja, det kunne nesten vært en YouTube-kanal.

Den nye samarbeidspartneren Emilie Skolmen er god, frekk og utegående hyggelig-reporter med hysteriske give aways. Spesielt hennes naturlige og kvikke omgang med vanlige folk kan bli kostelig å følge med på gjennom høsten.

Jespersen er hard og sarkastisk. En nydelig verbalmitraljøsemonolog halvveis i programmet er nært klassikermateriale. Mesteparten er derimot mer humremorsomt, selv om passiv/aggressiv kaffesøling aldri blir det samme.

Det fascinerende er hvordan Jespersen fremdeles mestrer å være freidig uten å bli frekk. Den aldrende buldrebassen med sylkvass brodd er det nærmeste man kommer en slags norsk John Oliver, på sitt beste når han har substans i systemkritikken sin. Her er klippen kjapp og poengene spisse, men ideene og sakene mangler de virkelig gode avrundingene. Noen burde åpenbart vært enda mer kvesset før siste innspillingsrunde.

Like fullt må vi ikke glemme at Otto Jespersen er en av de skarpeste og mest uforutsigbare samfunnsobservatørene vi har.

Det er godt å ha ham tilbake.

Anmeldelsen er basert på første episode