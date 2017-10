TV-anmeldelse «Monster»: Nordnorsk noir

Vil veldig mye. Får til mer enn man skulle tro.

«Monster»

Norsk mysteriedrama i sju deler

NRK1 mandager kl. 21.30



Med bl.a.: Ingvild Holte Bygnes, Jakob Oftebro, Bjørn Sundquist, Gørild Mauseth, Per Kjerstad

Av: Hans Christian Storrøsten og Anne Sewitsky

Regi: Anne Sewitsky, Pål Jackman m. fl.

En forblåst by nordpå. Et uforklarlig mord. Flere mord. En religiøs sekt. Bjørn Sundquist.

Les mer: Jakob Oftebro i ny NRK-thriller

I utgangspunktet er det så lite originalt med NRKs nye thriller at man kan bli matt over at den har fått en manuspris. Riktignok for beste manus skrevet av en nykommer (et moment som er smått tonet ned i forhåndsomtalen). Men like fullt en pris. Den skal vise seg å være en del mer fortjent enn det ovenstående skulle tilsi. Spesielt de første to episodene bruker brikkene i historien til å skape en godt uhyggelig og tydelig foruroligende spenning.

MAK: Gørild Mauseth som Margot van Gebert, en kvinne med mye makt i det lille samfunnet. Bak Ingvild Holthe Bygdnes (t.v.) og Guri Johnson. Foto: , NRK

Mest uhyggelig er de rare navnene til karakterne:

Hedda Hersoug (Ingvild Holte Bygdnes), overbevisende hovedrolledebutant på dette nivået). Småklønete etterforsker som har kommet seg tilbake til bygda i vikariat. Bygdnes spiller henne troverdig og med stor omsorg.

Husker du: Jakob Oftebro klar for «Snømannen»

Edvart (Ed) Arvola (Bjørn Sundquist i en ganske lavmælt og konfliktsky versjon av seg selv) står AFP-klar og tar imot Hersoug på politistasjonen. Med en dragning mot Richard Brautigan og drømmetolkning. På den andre siden sitter Margot van Gebert (Gørild Mauseth som smått ugjenkjennelig kriminelt ansvarlig gangstermamma) og i andre flanke Hans Nilsen (Per Kjerstad som sektleder med fett hår, høy sigarettføring under kveldsmaten - og et, hey, helt vanlig navn.)

Fra sørpå kommer Joel Dreyer (Jakob Oftebro). Breial politikuk, med tvilsomme utspørringsteknikker og andre ulike motvekter i livet.

Les også: Jakob Oftebro: – Jeg har et veldig nært forhold til pappa

Mest imponerende: Agnes Born. Hun får utrolig mye ut av rollen som døvstum.

DRAMA: Jakob Oftebro i rollen som Joel Dreyer. Bjørn Sundquist skimtes til høyre. Foto: NRK

Den virkelige hovedrollen er åpenbart naturen. Finnmark er filmet i perfekt iskaldt utelys. Med lange bilder av natur etter solnedgang, mørke veier i tåke og skoger som angriper innenfra. Spektakulært fanget av Jørgen Johansson (som også har bidratt til nordic noir på «Broen», «Borgen» og «Forbrytelsen»). Naturen suger bokstavelig talt karakterene til seg.

Historien har et ønske om å være mer mystisk enn man klarer å få til, til tider så forutsigbart at man kan få lærebokeksem.

VG+: Oftebro om bruddet: – Riktig å gå fra hverandre (krever innlogging)

Likevel er det verdt å henge med til slutten. Ikke bare fordi (delvis spoiler) man kan oppleve en splitter naken Bjørn Sundquist slåss med en annen splitter naken mann i forsetene på en bil (endelig ny nordnorsk nakenscene å trekke fram i tide og utide). Men fordi manuset klarer å nøste opp mange flere tråder enn man forventer, og viser løsningen, monsteret, mer overraskende og samtidig logisk enn man skulle tro.

Ikke verst av en nykommer.