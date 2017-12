TV-anmeldelse «Jul i Blodfjell»: Svart senker natten seg

Overraskende spennende, selv om tittelen er morsommere enn serien.

«Jul i Blodfjell»



Norsk humorkrimadventserie i 24 deler.

Regi: Lars Kristian Flemmen

Manus: Cristopher Pahle, Martin Zimmer (Idé: Kjetil Indregard)

Med: Trond Fausa Aurvåg, Ine Jansen, Atle Antonsen, Lene Kongsvik, Fridtjov Såheim, Kevin Vågenes m.fl.

Selv for dem med bare et ørlite fnugg av blodsvart humor bør «Jul i Blodfjell» være et hysterisk morsomt innfall: En julekalender der hver «luke» er et nytt mord. Der manusarbeidet garantert har startet med tittelen.

Med en handlingen skåret ut av en halvslitt Agatha Christie-roman: Søkkrike og døende Konrad Soot inviterer hele Soot-slekten til å tilbringe desember sammen med ham. En arv skal fordeles, og kun de som er på Blodfjell hele førjulstiden er med i vurderingen. En arv noen vil ha til enhver pris: Hver dag er det én som blir drept.

«Jul i Blodfjell» hinter til «Broen», «Stranger Things» og «Ondskapens hotell». Blant annet. Settingen på en konstruert høyfjellsherregård, avgrenset fra omverdenen mens det snør tettere og tettere, fullt av åttitallsreferanser, gjør utgangspunktet til nesten perfekt klassisk krim. Handlingen er smart uttenkt, ganske spennende og passe festlig satt sammen.

Ine Jansen spiller dansk postvesens svar på Saga Noren. Julegavedetektiven googler «hvordan hygge seg». Den danske fremtoningen blir en litt teit vits som gjentas så mange ganger at den runder seg selv og blir morsom igjen. Trond Fausa Aurvåg vil være politimann med «hællvætte» og batmanstemme som sitt viktigste våpen, men jobber egentlig på politiarkivet. Kevin Vågenes har flere roller, blant annet som den morsomme onkelen med onelinere og selvantennelige vitser. Og tanta som mest av alt er opptatt av at alle skal kose seg. Jacob Skøyen imponerer som overbeskyttet 25-åring.

I en slik serie er det lov å være idiot. Her innebærer idiotien at ingen egentlig helt får med seg at folk dør, og at det uansett opprører dem usedvanlig lite. Både fordi de er dårlige mennesker som higer etter millioner. Men mest på grunn av Konrad Soots gjentatte uttalte behov for en koselig jul, med alt det innebærer av juleverksted, julemat og tomt samvær med folk man ikke deler annet enn tilfeldige DNA-tråder med.

Slik blir «Jul i Blodfjell» mest av alt en harselas med det mange mener er det aller skumleste med julen: Familieselskap.

Anmeldelsen er basert på de første 12 episodene.