TV-anmeldelse «Hvor er Thea?»: Lettvint seriekrim

TV 2s forsøk på å knekke sosiale medier-kodene er en småslurvete fortsettelsesfortelling.

«Hvor er Thea?»

Norsk dramaserie

TV 2 torsdager kl 22.40 og nesten daglig på TV 2 Sumo

Med bl.a.: Iben Akerlie, Ingrid Unnur Giæver og Martin Lepperød

Forhåndsomtalen til denne nye TV 2-serien har så langt fått mest oppmerksomhet for å rote seriepromo inn i en helt ordinær nyhetssending, uten å understreke at det kun var reklame. Selv om den allerede da var forhåndsinnsolgt som kanalens «Skam» – fordi den bruker sosiale medier til å formidle en fortelling. Sånn sett er den like mye TV 2s svar på NRK-serien «Jenter», som var konseptet der NRK kombinerte blogg med TV. Men det har ikke helt samme foroverlente schwung over seg.

«Hvor er Thea?» viser seg, i alle fall så langt, å være et ganske tradisjonelt forsvinningsmysterium. Hver oppdatering følger Theas venninne og samboer Liv (Iben Akerholt) mens hun nøster opp nye tråder. Ikke ulikt en god, gammeldags detektivføljetong, altså.

Troverdigheten til serien som håndlaget blogg går på en smell få sekunder ut i det første klippet. Liv beskriver Thea og klipper inn opptak fra mobiltelefonen. Det som er helt usannsynlig, er at hun skulle ha tonesatt klippet med mørke, skumle strykere. Hvis da ikke Liv skulle vise seg å være en naturtalent av en videoredigerer med eksemplarisk dramatisk sans. Filmklippene er for profesjonelle, for godt lyssatt og for pent filmet til å være troverdige på bloggkonseptet.

Dét er til å leve med.

Verre er det med de lite sannsynlige historiegrepene som er gjort for å få historien til å gå fremover. Fremdriften løses med klønete og forenklede løsninger. Liv får for eksempel enkelt tilgang til overvåkningsbilder fra 7-Eleven (lurer på hva Datatilsynet hadde sagt her), men får ikke til å åpne filen fordi hun har feil programvare. Dermed kan vi introduseres for en ny karakter, hennse datakyndige venn, Guttorm (Martin Lepperød).

Et annet slurvete formbrudd er instagramkontoen HvorerThea. Den har innlegg fra over to måneder FØR Thea Vinger forsvinner i serien. Når man først skal skape en illusjon av et utvidet univers, bør man forvente stålkontroll på detaljene.

Som en enkel fortsettelsesserie på internett fungerer det greit. For eksempel når noen banker på døren, ingen står utenfor og redigering og skuespill roper MYSTISK! SPENNENDE!

Utfordringen til serien er både å klare å involvere bloggleserne – «Liv» svarer i det minste på kommentarene til blogginnleggene. Men mest å klare å holde oppe interessen i det potensielle flettverket som den første uken legger opp til, ikke minst i TV-versjonen.

Hvis ikke kan dette fort bli husket som «Hva var Thea?»

Anmeldelsen er basert på første ukes klipp og første episode.



