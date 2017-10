I flere måneder har Truls Svendsen forsøkt å presse Eyvind Hellstrøm ut av komfortsonen med yoga, karaoke og rorbua-vitser. Men alt han trengte å gjøre var å gå inn på kjøkkenet.

Åtte måneder har Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm tilbragt sammen siden det ble bestemt at nettopp de to skulle lage matprogram på TV 2 sammen.

Truls: Herregud, det er mye! Men da vi reiste på første tur, satt det egentlig veldig bra med én gang. Så har vi havnet i både diskusjoner og krangler underveis, men det skal Eyvind ha: Han er ikke langsur!

Eyvind: Nei, jeg tar det der og da.

T: Men de kranglene som oppstår …

E: Diskusjoner, vil jeg kalle det!

T: Du har helt rett: Diskusjoner. Men de har oppstått rundt mat. Jeg har jo et ønske om å levere bra, men det er aldri bra nok. Det er verst når jeg skal lage det, men det er ikke godt nok når jeg bare skal hjelpe heller. Det handler om hans ønske om det perfekte.

Fakta «Truls à la Hellstrøm» * Nytt program med Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm. * Hellstrøm prøver å lære Svendsen å lage mat, og Svendsen prøver å få Hellstrøm ut av komfortsonen. * Sammen utforsker de den gastronomiske verdenen. * Starter onsdag på TV 2.

E: Nei, nå er jeg på jakt etter det imperfekte, for jeg har holdt på med den perfeksjonen i årevis med restaurantdrift, og jeg er så lei av det.

VG: Så da gikk du til Truls?

E: Ha, ha!

T: Det stemmer godt. Men du er vel ikke på jakt etter det imperfekte?

Nei, Hellstrøm er ikke det. Han er bare lei av restaurantverdenens «galskap rundt perfeksjon». Han er lei av gulerøtter skåret opp i nøyaktig to ganger to millimeter store biter.

E: Det er jeg ferdig med. Mat må smake godt, se appetittlig ut og være fantastisk – det holder. Men smaken er nummer én.

ULIKE ROLLER: Truls mener han nok er triveligere på TV enn i virkeligheten. Det er Eyvind enig i. Likevel har de tilbragt opptil 17 timer dagen sammen i flere måneder. FOTO: JANNE MØLLER-HANSEN/ VG

Mens Hellstrøm i mange år har hatt lyst til å reise rundt og vise fram håndverket og menneskene bak den gastronomiske verdenen, hadde Svendsen en drøm om å lage et mat- og drikkeprogram. Da han ble spurt om hvem han kunne tenke seg å lage det med, sendte han SMS til Eyvind Hellstrøm.

– Redd for Hellstrøm

VG: Hvilket inntrykk hadde du av Eyvind?

– Jeg var både litt redd Eyvind - og fan av ham. Jeg likte programmene hans, og jeg var kanskje tre ganger på Bagatelle og elsket det. Jeg er generelt veldig glad i mat, så å få lov til å gjøre noe med Eyvind, var en drøm for meg. Men jeg var redd ham, for han ser jo litt streng ut på TV noen ganger, og han kjefter ganske mye på enkelte som ikke leverer. Det har jeg sett. Og det leverte han på også, på tur …

E: Mener du oppriktig at du var litt redd?

T: Ja, du er jo litt sånn …

E. Jo, jo.

T: Selv nå ser du litt streng ut.

E: Ja, ja.

T: Med utgangspunktet at jeg var redd for Eyvind, har det overrasket meg hvor fantastisk bra han er å reise med: Hvor mye varme og omtenksomhet han har for både meg og crewet, det overrasket meg.

E: Det mest overraskende er at det har fungert så jævlig bra.

STRENG? Hellstrøm selv mener han ikke kjefter: Han diskuterer og korrigerer. FOTO: JANNE MØLLER-HANSEN/VG

– Aldri reflektert over strengheten

VG: Hvilke tilbakemeldinger har du fått, og hva synes du om hvordan du er oppfattet i dine tidligere programmer?

E: Jeg blir stoppet på gata av folk, stort sett damer, som takker for at jeg har inspirert mannen deres til å lage mat så han serverer middag flere ganger i uka. Så det inntrykket jeg sitter igjen med av meg selv, er at jeg har blitt utrolig god til å inspirere menn til å stå på kjøkkenet og lage mat!

VG: Truls har jo sagt at han var redd for deg, og enkelte kan hevde at du virker streng. Hvordan stemmer det med eget selvbilde?

E: Jeg har jo et bilde av meg selv som går på at jeg er utrolig god på å formidle kunnskap og ikke minst entusiasme.

T: Men hva med det strenge?

E: Det har jeg aldri reflektert over. Det er en del av meg som jeg ikke tenker så mye på. Den strengheten …

T: Men den dukker opp rundt matlaging. Du har lyst til å lage bra ting, og når det «fuckes opp», det er vel da det skjer?

E: Jo. Det handler om mat. Du skal sørge for at gjestene har det bra. I det øyeblikket jeg skal sette navnet mitt på noe som skal serveres ved et bord, da orker jeg ikke tullball. Da må det være ordentlig!

– Triveligere på TV

VG: Truls, du har vel derimot et svært jovialt rykte – hvordan stemmer det med ditt selvbilde?

T: Det stemmer vel delvis. Men jeg tror også det er en liten på-knapp på TV. Jeg er nok triveligere på TV enn jeg er ellers. Det betyr ikke at jeg er utrivelig ellers, men om jeg skulle vært trivelig som på TV hele tiden, tror jeg bare det hadde blitt slitsomt. Jeg er nok litt mer nede.

E: Den kan jeg bekrefte: Triveligere på TV enn i virkeligheten. Ha, ha, ha! Det er bra måte å si det på. Men når det er sagt, har vi hatt veldig mange trivelige stunder når vi har skrudd av kameraet.

REISER LANGT: Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm reiser helt til Tokyo i «Truls à la Hellstrøm». Foto: Andreas Berge / TV 2

Duoen har vært blant annet i Tokyo, Mexico, og flere steder i Europa og Norge. Og de var også sammen etter at kameraene ble slått av. Det var ikke uvanlig at de tilbragte 17 timer av døgnet sammen mens de var på reise.

VG: Hva er hverandres beste og verste sider, sånn dere ser det?

E: Det blir ganske kjedelig svar, men jeg ser ingen irriterende, dårlige, dumme sider ved Truls …

T: Kan jeg bare skyte inn der: Det er hyggelig at du sier det, men du gjør det når vi står på kjøkkenet, når det kommer til å levere og min mangel på å ta det ordentlig seriøst. Da kommer irritasjonen over meg fram.

E: Ja, Ja! Absolutt! Det er godt du minner meg på det. Det hadde jeg helt glemt.

T: Det jeg synes er Eyvinds beste side, er at vi ikke merker alderen hans på tur. Han er så tilstede. Vi er jo eldst og nest eldst på tur, men de unge folka bare digger ham. Han er med. Han er god mot alle – og han er ung til sinns!

E: Truls’ dårlige sider: Det holder at vi bare går inn på et kjøkken, så ser jeg dem med én gang: langsom, lite entusiasme …

KAMERATKOS: Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm da de i februar fortalte på «Senkveld» at Hellstrøm meldte overgang fra TV 3 til TV 2 for å lage «Truls à la Hellstrøm». Foto: HELGE MIKALSEN, VG

T: Nei! Entusiasmen er der!

E: OK. Entusiasmen kommer etter hvert. Men han elsker å prate, å drikke et glass vin eller to …

T: Det er vel det man gjør når man lager god mat!

E: Jo, jeg gjør det hjemme, men ikke om jeg skal servere andre. Da gjør jeg alt klart og tar vinen som belønning når gjestene kommer. Prosessen er også gleden. Én ting er å lykkes i siste øyeblikk, men det er prosessen med å gå ned på fisketorget, planlegge, hente …

T: Det er der jeg mener man må kombinere prosessene: Prosessen med å lage mat og gleden med å drikke vin. Hvorfor ikke bare gjøre to hyggelige ting?

E: Det tar så lang tid. Jeg må ha mer intensitet i det - og fokus! Men Truls har den gigantiske egenskapen at han kan flire og tulle og le og fortelle en historie så alle holder på å le seg i hjel. Det opplevde jeg særlig da vi var på hans hjemmebane i Nord-Norge. Den Gode-Truls som gleder alle mennesker, den var jeg klar over i forkant. Men den blir forsterket når vi kommer nord for Steinkjer!

Rorbua-Hellstrøm

Der ble Hellstrøm sendt ut med skjult kamera og plugg i øret han ble servert rorbua-vitser gjennom. Vitsene fortalte han til intetanende forbipasserende, og gikk igjen. For Truls’ oppdrag på turene, foruten å lære seg matlaging, har vært å få Eyvind ut av komfortsonen. De har prøvd yoga på surfebrett, har vært hos spådame, spilt i mariachi-band, sunget karaoke – og gjenskapt en scene fra «Gudfaren» med Hellstrøm som Don Corleone.

T: Vi har gjort mye ut av komfortsonen, men Eyvind er ganske uredd der. Det har vært litt overraskende.

VG: Hva oppstår krangler eller diskusjoner av?

T: Det går på tempoet mitt og litt finesse. På Re-naa serverte jeg laks på det jeg mente var varme tallerkener. Han mente de ikke var det. Han hadde rett.

E: Laksen ble stekt på feil side, og lå på ikke varme nok tallerkener til at den trakk ferdig i den varme sausen. Vi hadde stått og pratet om dette i timevis.

SAMARBEIDER MYE: Svendsen og Hellstrøm lager også kokebok sammen parallelt med serien. FOTO: JANNE MØLLER-HANSEN, VG

T. Ikke i timevis! Men jeg leverte ikke bra nok. Og da hadde jeg fått tak i håndjern og låst ham fast i veggen, for jeg var så lei av at han blandet seg. Så han sto og kjeftet borte ved veggen. Han sier han bare skal rettlede, men han tar over alt bestandig!

E. Det er mye bedre at jeg tar over enn at jeg står og irriterer meg!

T: Du er dårlig på opplæring!

E: Nei, jeg er jævlig god! Det har jeg alltid ment, at jeg er en helt perfekt pedagog.

T: De pedagogiske evnene trur du er mye bedre enn de egentlig er.

E: Jeg har stått og opplært kokker etter kokker etter kokker. Når folk blir gode, er det et resultat av at de har fått en skikkelig god opplæring, inspirasjon. Fått veiledning, irettesettelser. Korrigeringer- og litt kjeft innimellom.

Eyvind humrer litt.

T: Eller diskusjon, som du kaller det.

E: Er det mulig, når jeg har forklart deg i timevis at du skal steke laksen på den fineste siden, at du gjør motsatt? Hvor lenge skal vi holde på med det?

T: Hi, hi, hi! Poenget er at jeg trodde han hadde lagt alle stykkene riktig vei, men det hadde han ikke gjort.

E: Jeg la dem klar, men du må faen meg sjekke sjøl!

T: Ha, ha, ha!

E: Sånn har vi holdt på!

(Saken fortsetter under klippet der Hellstrøm kjefter på Svendsen)

Truls som irritasjonsmoment

VG: Hva var det mest utfordrende med innspillingen?

T: Lange dager. Det var mange 12-timersdager. Mange av stedene innebærer også reise og tidsforskjeller.

E. Jeg har litt mer tålmodighet … Nei, jeg skal ikke si tålmodighet …

T: For det blir helt feil! Det har du ikke!

E. Men jeg har utholdenhet. Jeg kan stå ganske lenge på et kjøkken uten å føle at jeg sliter, og det spiller ingen rolle hva klokka er eller hvor varmt det er. Problemet oppstår først når Truls kommer inn …

T: Ha, ha, ha, ha, ha!

E: Da må jeg snakke om det, og forklare det, og det er da problemet oppstår. Alene kan jeg stå i flere døgn, for da har jeg ikke noe irritasjonsmoment.

T: I Tokyo åpnet vi pop-up-restaurant. Det var først når Eyvind gikk det ble god stemning der. Folk koste seg og fikk god mat …

E: Det er Truls’ versjon: De koste seg fordi de fikk god mat - fordi vi hadde lagt opp hele løpet. Jeg bar deg til gull, men jeg måtte gå ut for jeg orket ikke være der mer.

VG: Det virker som dere har hver deres versjon på ganske mye.

E: Da er du inne på noe.

T: Det er vi enige om!

E: Men det har vært gøy! Det morsomme overgår det dårlige!

E: Men å få meg ut av komfortsonen, det er det enkleste: Det er bare å slippe Truls inn på kjøkkenet. Da er jeg ikke komfortabel lenger.

Det ler de godt av begge to.