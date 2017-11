Sven Nordin blir William Wisting

Skuespiller Sven Nordin har fått jobben med å spille politihelten William Wisting fra Jørn Lier Horsts krimromaner.

TV3-eier MTG skal lage TV-serie av to av Horsts bøker om William Wisting, melder medieselskapet i en pressemelding torsdag.

Serien skal hete «Wisting» og har et budsjett på 110 millioner kroner, hvorav Det norske filmforbundet har bidratt med 10,5 millioner.

Handlingen i krimbøkene er lagt til Larvik og Stavern i Vestfold, og ifølge MTG skal også hovedopptakene foregå der. De går i gang 17. januar og hovedrollen spilles altså av Sven Nordin.

– Wisting er en sammensatt og spennende person og jeg gleder meg veldig til å spille ham. Jeg er en stor beundrer av forfatteren Jørn Lier Horst og det er med stor ydmykhet og glede jeg ser fram til denne oppgaven. Dette blir spennende, jeg gleder meg, sier Nordin i pressemeldingen.

BOK BLIR TV: Forfatter Jørn Lier Horst, er fotografert på hjemmebane i Larvik i 2016. Foto: Trond Solberg , VG

Også forfatteren selv sier han synes Nordin er et godt valg til rollen.

– Han er stilsikker og en av våre aller beste karakterskuespillere, sier Lier Horst om skuespilleren.

Første sesong skal sendes på TV3 og strømmeplattformen Viaplay.

Serien skal produseres av Cinenord Drama AS med produsentene Silje Hopland Eik og Terez Hollo-Klausen sammen med Good Company Films med produsenten Anni Faurbye Fernandez. Katarina Launing og Trygve Allister Diesen er regissører og Diesen er også oppført som serieskaper sammen med Kathrine Valen Zeiner.

Allister Diesen har tidligere regissert TV-versjonen av Unni Lindells bøker om Cato Isaksen, «Slangebæreren». Nordin var nylig å se i NRK-serien «Valkyrien» og i filmen «Børning 2».

Viktig med politifag



Horst har tidligere fortalt til VG at han er opptatt av å få innspillingen til Larvik og Stavern:

– Jeg er glad for at produksjonsselskapet også ser på det politifaglige som en viktig del av historien. I tillegg er det viktig at handlingen foregår i Larvik og Stavern-området. Stedet er en karakter i seg selv, sa han i fjor.

Da understreket han også at han skal blande seg minst mulig inn i prosjektet, men at han stiller seg til rådighet for å få et autentisk preg på det politifaglige. Før han ble forfatter på heltid, jobbet Horst ved politiet i Larvik.

Forfatterens første bok om etterforsker Wisting, «Nøkkelvitne», kom i 2004. Horst bruker egne erfaringer som politimann og etteforskningsleder i sine krimbøker.