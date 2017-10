Pauley Perrette forlater «NCIS»

Etter snart 16 år i TV-serien «NCIS» er det over og ut for rollefiguren Abby Sciuoto.

Pauley Perrette (48), som har spilt den populære krimteknikeren siden 2003, melder selv nyheten på Twitter.

Hun skriver der at det den siste tiden har versert mange rykter om at hennes tid i dramaserien er over, og at mange av historiene er usanne. Men at hun slutter, det stemmer:

«Ja, det er sant at jeg forlater «NSIS» etter denne sesongen», skriver hun og presiserer at hun ikke er i ferd med å lansere sin egen hudpleieserie, og at TV-produsentene heller ikke er sinte på henne.

«Jeg tok denne beslutningen i fjor. Håpet mitt nå er at alle vil elske og ha glede av alt med Abby – ikke bare for resten av denne sesongen, men for alt hun har gitt oss gjennom 16 år. All kjærligheten, all latteren, all inspirasjonen ... Jeg elsker henne like høyt som dere», skriver skuespilleren.

TAUS: Pauley Perrette, her på en tilstelning i Los Angeles for noen år tilbake, røper ikke hva som står på planen fremover. Foto: AFP

Nysgjerrig? Disse seriene kan du glede deg til i høst

Sjefprodusentene George Schenck og Frank Cardea bekrefter overfor Variety at de har visst om Perrettes avgang i et år.

– Fra dag én har hun uttrykt lidenskap og særpreg til rollen. Abby er en skikkelse som inspirerer millioner av fans verden over, og alle oss i «NCIS» verdsetter at nettopp Pauley har spilt henne. Samtidig som det aldri er lett å ta avskjed med en kjær skuespiller og rollefigur, så respekterer vi hennes valg om å gi seg, sier de to.

I Norge er det TV3 som sender den prisbelønte serien.

TV 2 beklager: – Dette skulle ikke skjedd

Hva Perrette skal gjøre fremover, er uvisst. Nettstedet IMDb.com, som normalt er svært oppdaterthvilke prosjekter all verdens skuespillere har på gang, har ingen ny oppføringer på den amerikanske 48-åringen.

Oppdatert? Enda en stjerne slutter i «Grey's Anatomy»