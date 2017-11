«One Tree Hill»-skaper suspendert etter trakasserings-anklager

Etter at flere kvinner fra TV-serien «One Tree Hill» anklaget serieskaper Mark Schwahn for grov trakassering er han nå suspendert fra sin nye serie.

Det var tirsdag i forrige uke at alle de kvinnelige hovedrolleskuespillerne og flere andre ansatte i den populære tenåringsserien sendte ut et felles brev hvor de anklaget seriens skaper, Mark Schwahn, for seksuell trakassering.

Brevet ble publisert i magasinet Variety, og er blant andre signert av skuespillerne Hilarie Burton, Sophia Bush, Bethany Joy Lenz, Danneel Harris, Michaela McManus og Kate Voegele.

Brevet fra skuespillerne ble sendt ut etter at tidligere manusforfatter av serien, Audrey Wauchope, først kom med anklager mot serieskaperen.

SIGNERTE BREV: Skuespiller Sophia Bush er blant de mange kvinnene som signerte brevet hvor de anklaget Mark Schwahn for trakassering. Foto: Tommaso Boddi , AFP

« Alle de kvinnelige medlemmene av «One Tree Hill» har valgt dette forumet for å stå sammen og støtte Audrey Wauchope og hverandre», skrev kvinnene i brevet.

Videre skriver de at Schwahns oppførsel overfor kvinnene i serien var en «åpen hemmelighet», og at flere av dem «var i varierende grad manipulert psykologisk og følelsesmessig», og at mer enn én av dem fortsatt er i behandling for posttraumatisk stress.

Les også: «One Tree Hill»-stjerne forberedt på slutten

Onsdag meldte Variety at Schwahn er blitt suspendert fra sin nye serie «The Royals», som akkurat er ferdig med innspillingen av sesong fire etter anklagene mot ham.

STØTTER KOLLEGAER: James Lafferty spilte i One Tree Hill og har regissert episoder av Schwahns nye TV-serie. Han har lagt ut en uttalelse hvor han støtter kvinnene som har anklaget Schwahn. Foto: Jennifer Graylock , AP

«E!, Universal Cable Productions og Lionsgate Television tar anklager om seksuell trakassering veldig alvorlig, og undersøker dem grundig og uavhengig, og iverksetter passende tiltak. Lionsgate har suspender Mark Schwahn fra «The Royals», sier TV-studioene i en uttalelse til Variety.

Mark Schwahn har selv ikke kommentert anklagene mot ham.

Skuespiller Hilarie Burton, som spilte Peyton Sawyer i TV-serien og sluttet i serien i 2009, har i etterkant av brevet sagt til Variety at Schwahn skal ha tvunget seg på henne og kysset henne mot hennes vilje ved to anledninger og befølt henne.

Flere av de mannlige skuespillerne i «One Tree Hill» har også tatt til sosiale medier for å støtte sine kvinnelige kollegaer, deriblant skuespiller James Lafferty, som spilte Nathan Scott i «One Tree Hill» som også har regissert fire episoder av Schwahns nye serie «The Royals»:

– Jeg applauderer enhver kvinne i OTH (One Tree Hill, journ.anm.), enhver kvinne på jorden som står opp mot et system som har sviktet dem i fortiden og i dette øyeblikk. Jeg står sammen med dem. Jeg vil alltid heie frem et rettferdig, respektfullt arbeidsmiljø og oppfordrer alle mennesker til å gjøre sitt ytterste for å bevare den nødvendige balansen for å leve og jobbe trygt sammen, skriver Lafferty på Twitter.

Også skuespiller Lee Norris, som spilte Marvin "Mouth" McFadden i «One Tree Hill» uttrykker sin støtte på Facebook:

– Mine kvinnelige venner blant skuespillere og mannskap i OTH er smarte, artikulerte kvinner som er mer enn kapable til å snakke for seg selv. Dette er ikke mine historier å fortelle, men jeg vil gjerne uttrykke min fullstendige støtte for dem. Jeg eløsker dem og beundrer deres styrke, er blant det Norris skriver.

Også Alexandra Park, som skriver Princess Eleanor i TV-serien «The Royals» har lagt ut en uttalelse på Twitter hvor hun støtter sine kollegaer, og skriver at også hun har blitt utsatt for «denne forkastelige oppførselen».

Park skriver videre at hun håper de som jobber i «The Royals» kan finne en måte å fortsette med TV-serien.

Husker du? «One Tre Hill»-stjerne venter sitt første barn