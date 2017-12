Netflix tullet med brukerne – 53 så julefilm 18 ganger

Strømmetjenesten Netflix delte mandag informasjon om brukernes seervaner når det gjaldt filmen «A Christmas Prince». Det fikk mange til å reagere.

Mandag skrev Netflix i USA på Twitter: «Til de 53 personene som har sett på «A Christmas Prince» hver dag de siste 18 dagene: Hvem såret dere?»

Twitter-meldingen er retvitret 105.000 ganger blant deres drøye 4,2 millioner følgere. Nær 7500 har kommentert meldingen og 415.000 har likt den.

Mens mange har ytret at de synes meldingen er morsom, er det også flere som har påpekt at de synes det er ubehagelig at Netflix «spionerer» på sine brukere på den måten.

Tirsdag kommer Netflix med en uttalelse som forsvarer Twitter-meldingen om «A Christmas Prince»:

«Denne informasjonen handler om seertrender, ikke personlig seervaneinformasjon om spesifikke, identifiserte individer,» uttaler en Netflix-talsperson til BBC.

At Netflix samler informasjon om brukernes seervaner, er ikke nytt. Ifølge BBC startet de med dette da tjenesten skulle begynne med å produsere eget innhold. Blant annet brukte de informasjonen om at folk søkte etter og så på materiale med Kevin Spacey, regissør David Fincher og politiske dramaserier fra BBC til å lage nyinnspillingen av «House of Cards» - som i den senere tid har vært skandaleforfulgt.

En forsker ved Oxford Internet Institute, Dr. Bernie Hogan, sier til BBC at Twitter-meldingen kan regnes som snikskryt, ved å antyde at TV-filmen «A Christmas Prince» er så fascinerende at den er verdt å se daglig.

– Det er dårlig stil. Noen mennesker har små barn som elsker den betryggende repetisjonen ved å se samme film hver dag. Å ironisk si «hvem såret dere» slik de gjorde, viser at ikke bare at de er villige til å dømme for å fremkalle latter, men også at de ikke har mye kontakt med små barn. Det høres ut som en frekk sosiale medier-ansvarlig som var for smart for sitt eget beste, sier han til den britiske statskanalen.

«A Christmas Prince» er en Netflix-film som kom 17. november, regissert av Alex Zamm. Den handler om en journalist som går undercover som en privatlærer for å få et «scoop» om en playboy-prins. Filmen har fått 5,8 av 10 stjerner på filmdatabasen Imdb. Rose McIver, kjent fra TV-seriene «iZombie» og «Once Upon a Time», spiller hovedrollen.

