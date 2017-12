«Mad About You» kan få nytt liv

19 år etter at komiserien ble tatt av plakaten, er det angivelig seriøse planer for et comeback.

Sony Pictures Studios er ifølge The Hollywood Reporter i gang med blåse liv i den prisbelønte TV-serien. «Mad About You» hadde premiere i 1992 og ble lagt ned syv år senere – i 1999.

Får det uavenhengige produksjonsselskapet det som de vil, så er det duket for en sesong åtte. Ifølge bransjekilder er serieskaper Paul Reiser (60) klar for en ny runde. Reiser spilte i tillegg hovedrollen mot Helen Hunt (54), som underveis også tok på seg produsenthatten. Også Hunt er innstilt på å gjøre comeback, skriver nettstedet.

VG ser inn i krystallkulen: Disse seriene kan du glede deg til i 2018

SKUESPILLERDEBUT: Yoko One spilte for første gang i en TV-serie i 1995 – i «Mad About You». Foto: GETTY

TV-kanalen NBC, som sendte serien den gangen, er angivelig ikke aktuell som distribusjonskanal denne gangen. Hvilken kanal som eventuelt hopper på, gjenstår å se.

Alle liker å kysse Helen Hunt: Bortsett fra denne mannen

Da serien var på høyden, tjente Hunt og Reiser over åtte millioner kroner per episode. De to spilte et nygift par i New York.

Ser sesong åtte dagens lys, vil handlingen utspille seg i nåtid. Paul (Reiser) og Jamie (Hunt) er i en helt ny fase i livet, med en datter på 17 år, som er collegestudent.

Året før «Mad About You» rundet av, triumferte Hunt med å vinne den gjeve Oscar-statuetten for beste kvinnelige hovedrolle i «Livets lyse side», der hun spilte mot Jack Nicholson, som også vant Oscar. Hun har siden spilt i en lang rekke filmer.

Også Reiser har en lang merittliste i kjølvannet av «Mad About You», blant annet hadde han i 2011 sin egen serie – «The Paul Reiser Show».

Tilbakeblikk: Helen Hunt ble mamma

Reiser skrev «Mad About You» sammen med Danny Jacobson. Om sistnevnte er inkludert i den nye planleggingen, er uvisst.

En annen kjær komiserie, «Will & Grace», fikk i år nytt liv på NBCs skjermer og har siden høstet en rekke nominasjoner og priser.

Debra Messing: – De fleste lo av meg

NBC går visstnok også med planer om å puste liv i «The Office».

Fått med deg? Denne TV-stjernen kastet konas p-piller

Nysgjerrig? Dette var de 15 beste seriene i 2017