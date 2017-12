Kjendiskokk sparket fra TV-serie etter anklager om sex-trakassering

Kokk Mario Batali har fått sparken av TV-selskapet ABC etter at han ble beskyldt for seksuell trakassering.

TV-kokken Mario Batali er ifølge Variety en av USAs mest kjente kokker, og programleder for «The Chew» i tillegg til at han har flere selskaper for restaurantdrift og har utgitt flere kokebøker.

Denne uken publiserte mat-nettstedet Eater flere anklager om seksuell trakassering som flere kvinner hevder Batali har utført de to siste tiårene. I etterkant ble kokken bedt om å tre til side mens TV-kanalen undersøkte anklagene. Fredag offentliggjør ABC en melding på den offisielle Facebooksiden til «The Chew», der de melder at Batali er borte for godt:

«Etter å ha undersøkt anklagene mot Mario Batali, har ABC terminert forholdet til ham, og han vil ikke lenger være med i «The Chew». Mens vi ikke er klar over noen tilfeller av upassende oppførsel der han eller noen knyttet til vårt program er involvert, tar ABC slike saker på alvor og vi er forpliktet til å skape et trygt arbeidsmiljø. Hans tidligere oppførsel bryter med vår standard.»

KJENT: Kokk Mario Batali under en testmiddag i Det hvite hus i oktober 2016. Foto: Nicholas Kamm , AFP

Batali har gitt en uttalelse til Eater tidligere denne uken, men har ikke avvist anklagene.

– Den oppførselen var dårlig og det er ingen unnskyldninger. Jeg tar fullt ansvar og beklager dypt for den smerte, ydmykelse eller ubehag jeg har påført mine kolleger, ansatte, kunder, venner og familie, sa han da.

Kokken har også trukket seg fra restaurantdriftselskapet Batali og Bastianchi Hospitality Group, og et planlagt TV-program på en annen kanal, «Molto Mario», er satt på pause.