Her er nykommerne i «Broen»: Brakk nesen på innspilling

KØBENHAVN (VG) Sofia Helin og Thure Lindhardt er med videre i «Broen», men det kommer også andre nye fjes med i den aller siste sesongen. Flere hadde en tøff innspilling.

Fanny Leander Borendal (17) er blant nykommerne i den svensk-danske krimserien. Til tross for sin unge alder har hun lang erfaring fra TV og film. Hun er altså datter av regissør Ole Bornedal, og har tidligere spilt i farens «Kærlighed på film» (2007) og «Fri oss fra det onde» (2009). I sistnevnte spilte hun mot norske Lene Nystrøm som hadde sin spillefilmdebut. Fanny hadde også rollen som unge Inge Juel i Borendals TV-serie «1864», og i spilte i fjor i den danske julekalenderen «Den anden verden».

I «Broen» spiller hun Julia, en jente vi ser leve på gaten med venninnen Ida, og som tjener til livets opphold ved å stjele. Bornedal brakk faktisk nesen under innspilling av «Broen» i fjor. Ifølge danske BT var det i et basketak med en vakt at en stuntmann ved et uhell brakk nesen på henne. Ole Bornedal kritiserte i etterkant sikkerhetsnivået i dansk film, men på gallapremieren i København i desember, forsikret 17-åringen at alt hadde gått bra.

– Det var en uheldig episode og garantert det mest actionfylte jeg opplevde under innspillingen. Men alt er bra nå. Nesen har det bra og jeg kom meg raskt, sier hun der.

RØD LØPER: Iris Mealor Olsen og Fanny Leander Bornedal på gallapremieren på «Broen IIII» i København 5. desember. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix Foto:

Til VG forteller Bornedal at seerne kan forvente seg en hel masse spenning i sesong 4.

– Vi er jo helt nye. Det var en virkelig stor opplevelse. Jeg hadde ikke sett de foregående sesongene før jeg fikk rollen, men da jeg gjorde det, ble jeg veldig stolt over å være en del av dette. Det er en krimserie på et helt annet nivå enn mange andre krimserier, sier hun.

Skuespilleren forteller også at hun måtte gjennom flere stunts.

– Vi fikk en del øvelse i forskjellige ting vi skulle utføre.

– Det var spennende å prøve. Noen av dem var rimelig fysiske sier hun og småler, muligens ved tanken på brukket nese.

– Man hadde litt vondt i musklene etterpå!

Iris Mealor Olsen (14) var med i sin første film i 2011. Hun ble kjent gjennom TV-serien «Danmarks Sjoveste Barn», der hun kom helt til finalen, i 2013. I år spiller hun også i TV-serien «Gidseltagningen», der Jakob Oftebro har en av hovedrollene. Olsen har også vært med i musikalen «Annie» på NørregadeTeatret.

«Broen» * Dansk-svensk krimserie i fire sesonger * Med blant andre Sofia Helin, Thure Lindhardt, Kim Bodnia, Sarah Boberg og Maria Kulle * Solgt til 188 land. Flere land har også laget egne versjoner, som USA & Mexico og Frankrike og Storbritannia. * Sesong 4 ble spilt inn fra november 16 til mai 17 og begynner på NRK1 1. januar

I «Broen» sesong 4 spiller hun Ida, venninnen til Julia, som samarbeider med henne for å få gjennomført lommetyverier.

– Det er et nytt spennende plott, med spennende avslutning. Jeg syntes nesten alle dagene på settet var spennende. Noen av stuntene krevde ganske mye fysisk, man merket det godt dagen etterpå, forteller Olsen til VG.

Blant de nye ansiktene i «Broen», som er et velkjent ansikt fra danske film, er Mikael Birkkjær (59).

Han er gjenganger på dansk TV og bør etter hvert også være et kjent fjes for norske seere. Han spilte Adam Sommer i TV-serien «Sommer», og ikke minst Ulrik Strange i ti episoder av «Forbrytelsen». I nyere tid hadde han rollen som Philip Christensen i flere sesonger av «Borgen». I høst har han også vært å se som Peter Nielsen i «Mercur» på TV 2.

I sesong 4 av «Broen» spiller Birkkjær Henriks danske kollega Jonas Mandrup. Han er veldig lite politisk korrekt og skaper mange av seriens lettere øyeblikk med sine direkte uttalelser.

KJENT POSITUR: Mikael Birkkjær som Phillip, Freja Riemann som Laura og Sidse Babett Knudsen som Birgitte i «Borgen». Foto: Mike Kollöffel , DR/NRK

OBS: Plottblottere fra sesong 3 følger her:

Det som røpes om sesong 4, er at handlingen starter to år etter at vi sist så Saga Norén og Henrik Sabroe sammen. Da var Saga anklaget for drapet på moren, og Henrik overtalte henne tilsynelatende til ikke å ta livet av seg og i stedet hjelpe ham med å finne den savnede familien hans.

I første episode ble en kvinne funnet steinet i hjel. Hun viser seg å være sjef for danske UDI, og er involvert i en skandale knyttet til utvisningen av en homofil iraker. Henrik Sabroe får jobben med å etterforske drapet, sammen med sin nye makker Jonas Mandrup.

Saga sitter i fengsel for drapet på moren, og Henrik prøver å få hjelp av henne til å etterforske den brutale saken. Serieskaperne har sagt at temaet for siste sesong er identitet – og at ingenting vil være det samme for hverken Saga eller Henrik ved sesongens slutt.

