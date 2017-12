Disse TV-seriene kan du glede deg til i 2018

VG ser nok en gang inn i krystallkulen - også kalt «har spurt TV-kanalene og strømmetjenestene», for å fortelle deg hvilke dramaserier du har i vente i det nye året.

Det er straks nytt år og blanke skjermer og fjernkontroller til. Mye er ennå ikke avgjort når det gjelder innkjøp av serier, og kanalene holder fremdeles en del kort tett til brystet. Men dette er hva vi kan fortelle om hvilke splitter nye dramaserier du har i vente - og hvilke velkjente serier som kommer tilbake med en ny sesong.

Dette er ingen komplett liste, men en oversikt over noen av seriene vi nå vet blir tilgjengelige på norske kanaler eller hos norske digitaldistributører i 2018.

Nye serier:

«The Good Doctor», kommer på TV 2 2. januar

En ung autistisk kirurg med ekstraordinære egenskaper, spilt av Freddie Highmore, rekrutteres til kirurgisk barneavdeling ved et prestisjefylt sykehus.

LEGE: Freddie Highmore som Dr. Shaun Murphy i «The Good Doctor». Foto: ABC/TV 2

«Match», kommer på NRK TV 5. januar og NRK1 9. januar

Norsk humorserie som er en voksenversjon av serien «Kampen» som gikk på NRK Super i to sesonger fra 2013. Stian er blitt voksen og prøver å få seg kjæreste, men blir fortsatt fulgt av to kommentatorer som sitter i en kommentatorbu og analyserer store og små hendelser i hverdagen hans. Med Herbert Nordrum, Martin Lund og Fredrik Steen.

BLITT ELDRE: «Match» viser voksenversjonen av Stian kjent fra NRK Super. Foto Ape&Bjørn/NRK

«Nesten voksen», kommer på NRK1 6. januar

Norsk situasjonskomedie om livet i 30-årene. Handlingen følger en vennegjeng fra folkehøyskolen som har fått voksenlivet kastet over seg. De må plutselig sjonglere småbarnsliv og karriere, stebarn og et stadig mer hektisk sjekkemarked i dagens Oslo. Med blant andre Jenny Skavlan, Nils Jørgen «Jøgge» Kaalstad og Hans Olav Brenner.

SIT-KOM: Ida (Kjersti Tveterås), Camilla (Jenny Skavlan) og Siri (Renate Reinsve) ble kjent på folkehøyskolen. Nå må de takle det plutselige voksenlivet i ny serie. Foto: NRK

«The Chi», kommer på HBO Nordic 8. januar

Showtime-serie skapt av Lena Waithe, den Emmy-vinnende manusforfatteren fra «Master of None». «The Chi» er en oppveksthistorie som følger en ung afroamerikansk mann på sørsiden av Chicago og samfunnet rundt. Ifølge Jason Mitchell som spiller Brandon følger serien domino-effekten etter at en gutt blir drept. Common er blant produsentene.

NY SERIE: Skuespillerstaben i «The Chi. Foto: HBO

«Falling Water», kommer på C More 19. januar

Sci-fi-serie om tre mennesker innser at de uavhengig av hverandre drømmer ulike deler av samme drøm. De begynner å grave i sine nattlige visjoner, og snart dukker det opp vonde minner fra fortiden hos hver av dem.

SCI-FI: David Ajala som Burton og Anna Wood som Olivia i «Falling Water». Foto: Giovanni Rufino/USA Network

«Britannia», kommer på HBO Nordic 19. januar

Historisk drama samprodusert av Sky og Amazon. Handlingen starter i år 43 etter Kristus og følger den romerske invasjonen av de britiske øyer. Den tvinger datteren til kongen av Cantii, Kerra, spilt av Kelly Reilly, til å samarbeide med sin verste fiende, dronning Antedia (Zoë Wanamaker). Danske Nikolaj Lie Kaas er å se som druiden Divis og David Morissey spiller romer-generalen Aulus. Alle ni episoder blir tilgjengelig samtidig.

ROMERSK INVASJON: Eleanor Worthington-Cox som Cait og Nikolaj Lie Kaas som Divis i «Britannia». Foto: Astanislav Honzik/ Sky / HBO

«Herrens veier», kommer på NRK1 22. januar

Dansk dramaserie. Lars Mikkelsen spiller presten og patriarken Johannes. Hans to sønner har gått hver sin vei: Yngstesønnen August har gått i farens fotspor, mens eldstesønnen Christian kjemper for å finne en vei utenfor prestegjerningen.

PATRIAKR: Lars Mikkelsen som presten Johannes i «Herrens veier». Foto: Tine Harden , DR

«Counterpart», kommer på Viaplay 22. januar

Sci-fi-thrillerserie med J. K. Simmons i hovedrollen som Howard Silk, en lavtlønnet byråkrat som ser tilbake på et liv fylt med anger, fram til han oppdager en stor hemmelighet: nemlig en portal til en parallell dimensjon.

OSCAR-VINNER: J. K. Simmons som Howard Silk i «Counterpart». Foto: Nicole Wilder , Viaplay

«Mosaic», kommer på HBO Nordic 23. januar

Krim fra Steven Soderbergh med Sharon Stone, Garrett Hedlund og Beau Bridges. Serien er laget interaktiv, så publikum delvis kan bestemme hvordan den skal ende. Handlingen utspiller seg i Park City i Utah og skal inneholde drap, dekkhistorier og konspirasjoner, og du kan angivelig velge ulike rollefigurers perspektiver i serien.

TILBAKE: Sharon Stone spiller i Steven Soderberghs nye serie «Mosaic». Her med Frederick Weller. Foto: Claudette Barius/HBO

«Altered Carbon», kommer på Netflix 2. februar

Sci-fi-serie basert på cyberpunk-romanen av Richard K. Morgan med handling 300 år inn ifremtiden, der et menneskes personlighet kan lastes ned i nye kropper, kalt «omslag» (sleeve). Svenske Joel Kinnaman har hovedrollen som Takeshi Kovacs’ omslag. Haner den eneste overlevende fra en gruppe intergalaktiske elitesoldater som ble beseiret, og personligheten har vært «i fengsel» i århundrer før han får muligheten til å leve igjen. Til gjengjeld må han løse en drapsgåte.

NY KROPP: Joel Kinnaman i «Altered Carbon». Foto: Katie Yu/Netflix

«Howards End», kommer på C More i februar

Historisk BBC-miniserie fra begynnelsen av 1900-tallets England. Vi følger tre familier og utforsker klasseskillene: de rike Wilcoxene, de rolige og idealistiske Schlegels og Basts fra den lavere middelklassen. Med blant andre Tracey Ullman.

KOSTYMEDRAMA: Matthew Macfayden som Henry Wilcox og Hayley Atwell som Margaret Schlegel i «Howards End». Foto: Laurie Sparham/BBC

«Advokaten», kommer på Viaplay første kvartal 2018

Svensk Viaplay-thrillerserie regissert av norske Geir Henning Hopland («Frikjent» og «Lilyhammer») og skrevet av «Snabba cash»-forfatter Jens Lapidus og «Broen»-manusforfatter Hans Rosenfeldt. Den handler om den fremadstormende forsvarsadvokaten Frank Nordling (Alexander Karim). Som barn var han vitne til drapene på sine foreldre, og når han får vite at morderen er klient i advokatbyrået, blir han besatt av hevn.

SVENSK: Alexander Karim som Frank Nordling i «Advokaten». Foto: Viaplay

«Stella Blómkvist», kommer på Viaplay første kvartal 2018

Viaplays første islandske originalserie består av seks episoder og handler om advokaten Stella Blómkvist, spilt av Heida Reed. Hun liker å bryte reglene, er smart og hensynsløs med en mørk fortid, flytende seksualitet og smak for whiskey og raske penger. Når hun graver i drapet på assistenten til den islandske statsministeren, fanges hun i et nett av sex, mord og utpressing.

ISLANDSK SPENNING: Heida Reed som advokaten Stella Blómkvist. Foto: Viaplay

«Jeg heter ikke William», kommer på TV3 til våren

Humorserie med Thomas Hayes i rollen som seg selv. Ifølge TV3 en virkelighet presentert som en dramaserie, der Hayes spiller mot skuespillermentor Eivind Sander og har med manager Harald Dal og kjendiser som Linni Meister, Per Heimly, Peter Stormare, Stig Henrik Hoff og Fridtjof Såheim.

SEG SELV: Thomas Hayes som seg selv i «Jeg heter ikke William». Foto: , TV3

«Rekyl», kommer på TV3 i løpet av våren

En krimserie fra Oslos underverden som skal være inspirert av virkelige saker. Den handler om en gjeng kriminelle som mener politiet stakk av med penger og dop i en razzia og vil bevise at politiet er korrupt. Med blant andre Silje Torp, Petronella Barker og Kyrre Hellum.

OSLOS UNDERVERDEN: F.v: Silje Torp, Jesper Malm og Inga Ibsdottir Lillaas. Foran: Odin Waage i «Rekyl». Foto: Bendik Stalheim Møller/ TV3

«Heimebane», kommer på NRK i løpet av våren

Ane Dahl Torp spiller norgeshistoriens første kvinnelige fotballtrener på toppnivå. Serien følger henne gjennom en fotballsesong der hun må vinne respekten til spillere som ikke tror på henne, supportere som ikke liker henne og en klubb som når som helst kan gi henne sparken. John Carew har også en stor rolle.

FOTBALLTRENER: Ane Dahl Torp spiller mot blant andre John Carew i «Hjemmebane». Foto: MOTLYS

«Hvite gutter», kommer på TVNorge til våren

Norsk dramakomedie om fire kompiser som bor sammen på Oslos vestkant og deres møte med voksenlivet når brorskapet tuftet på dagfylla og urealistiske framtidsplaner står i fare. Med Eirik Hvattum, Jørgen Evensen, Torjus Tveiten og Johannes Fürst.

NY NORSK: Bilde fra «Hvite gutter». Foto: , TVNorge

«Training Day», kommer på MAX til våren

Justin Cornwell og Bill Paxton har rollene Denzel Washington og Ethan Hawke spilte i filmen fra 2001 - som henholdsvis en ung og idealistisk politimann og en litt mer moralsk tvilsom veteran som blir partnere. Handlingen er lagt 15 år etter filmen.

NYINNSPILLING: Bill Paxton og Justin Cornwell som detektivene Frank Rourke og Kyle Craig i «Training Day»-serien. Foto: CBS/ TVNorge

«Rig 45», kommer på Viaplay sommeren 2018

Jakob Oftebro er vårt norske alibi i denne internasjonale thrillerserien med handling på en oljerigg. Irske Catherine Walker spiller sikkerhetsansvarlige Andrea som like før jul blir sendt ut til Rigg 45 for å undersøke en fatal ulykke. Flere kjente dansker som Søren Malling og David Dencik er blant skuespillerlaget på plattformen som gjør Andreas jobb vanskelig. Så kommer i tillegg en storm som kutter kommunikasjonen med fastlandet.

NORSK INNSLAG: Jakob Oftebro og David Dencik i «Rig 45». Foto: Viaplay

«Conspiracy of Silence», kommer på Viaplay høsten 2018

En politisk thrillerserie om Sveriges våpeneksport med Henrik Mestad i en sentral rolle. Handler om en tidligere våpenhandler som vender tilbake til Sverige etter å ha vært i tvungeneksil. Han er ute etter hevn på mannen som tidligere har forsøkt å dreme ham.

KRIM: Vera Vitali, Jens Hultén og Henrik Mestad i «Conspiracy og Silence». Foto: Viaplay

Nye sesonger:

«Top of the Lake» sesong 2, TV 2 Sumo 1. januar

«Broen» sesong 4, NRK1 1. januar

«Vikings» sesong 4, C More 1. januar

«Lovesick» sesong 3, Netflix 1. januar

«Baskets» sesong 2, Viaplay 1. januar

«Dirk Gently’s Holisitc Detective Agency» sesong 2, Netflix 5. januar

«Strike Back» sesong 5, HBO Nordic 3. januar

«The X-Files» sesong 11, TV3 og Viaplay 4. januar

VENDER TILBAKE: Mulder og Scully er tilbake i sin 11. sesong som spesialagenter. Foto: FOX/MTG

«Modus» sesong 2, TV 2 7. januar

«The Magicians» sesong 3, HBO Nordic 11. januar

«Cardinal» sesong 2, C More 11. januar

«Teen Wolf» sesong 6, TV 2 Livsstil og Sumo 13. januar

«Crashing» sesong 2 HBO Nordic 15. januar

«Divorce» sesong 2, HBO Nordic 15. januar

«The Path» sesong 3, HBO Nordic 18. januar

TILBAKE I TROEN: Michelle Monaghan som Sarah Lane og Aaron Paul som Eddie Lane i sesing 1 av «The Path». Foto: , HBO Nordic

«High Maintenance» sesong 2, HBO Nordic 20. januar

«Channel Zero» sesong 2, C More 22. januar

«Presten» sesong 2, NRK i januar

«Homeland» sesong 7, TV 2 Sumo 12. januar og TV 2 Zebra 19. januar

«Ash vs Evil Dead» sesong 3, C More i februar

«Hap and Leonard» sesong 3, C More i mars

«Into the Badlands» sesong 3, C More i mars

«Unge lovende» sesong 3, NRK til våren

«Neste sommer» sesong 5, TVNorge til våren

NY RUNDE: Trond Fausa Aurvåg, Janne Formoe, Ellen Horn og John Nystumo i sesong 5 av «Neste Sommer» Foto: , Discovery

«Thomas Giertsen: Helt perfekt» sesong 8, TVNorge til våren

«The Big Bang Theory» sesong 11, TVNorge til våren

«Special Victims Unit» sesong 19, TVNorge til våren

«The 100» sesong 5, FEM til våren

«Shameless» sesong 8, VOX til våren

«Younger» sesong 5, TV 2 Livsstil og Sumo i 2018

ALDERSFORVIKLINGER: Hilary Duff som forlegger Kelsey og Sutton Foster som nyskilte 40-årige Liza skryter på seg å være 26 for å få jobb. Nå er de tilbake i en ny sesong. Foto: ENDEMOL/TV 2

«UnReal» sesong 3, TV 2 Livsstil og Sumo i 2018

«Badehotellet» sesong 5, TV 2 og Sumo i 2018

«Crazy Ex-Girlfriend» sesong 3, TV 2 Livsstil og Sumo i 2018

«Hawaii Five-O» sesong 8, TV 2 og Sumo i 2018

«The Good Karma Hospital» sesong 2, TV 2 og Sumo i 2018

«Bull» sesong 2, TV 2 og Sumo i 2018

«Snatch» sesong 2, TV 2 Sumo i 2018

«The Heart Guy» sesong 2, TV 2 Sumo i 2018

