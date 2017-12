De 15 beste seriene i 2017

Året som gikk bød på mye bra innen TV-drama. Vi fikk servert så mye at de fleste av oss knapt husker de siste ti seriene som suste inn synsnerven. Her er VGs 15 feteste favoritter.

Da er det nok en gang den tiden på året der man sitter seriemett og etterpåklok og tenker gjennom hva som egentlig var best av all fjernsynsfiksjonen man fråtset seg gjennom på skjerm og nettbrett i 2017. Her følger et utvalg gjort av VGs film- og TV-journalist Ingvill Dybfest Dahl, basert på personlig vurdering, VG-anmeldelser og glovarme anbefalinger.

Foruten førsteplassen, er ingen av dramaseriene rangert. Om du er enig eller uenig i anbefalingene, er du hjertelig velkommen til å dele dine beste TV-tips i kommentarfeltet under saken!

1. «The Handmaid’s Tale» (HBO Nordic)

Serien som gnagde meg mest på hjernebarken og gjorde mest vondt i hjertet blir årets klare favoritt: Adaptasjonen av Margaret Atwoods skjellsettende roman fra 1985 har blitt en grusomt bra og skremmende aktuell TV-serie i 2017. Elisabeth Moss, kjent fra «Mad Men», presterer smertefullt solid som tjenerinnen Offred i det fiktive framtidssamfunnet Gilead der fruktbare kvinner lever som avlsslaver for den mannlige makteliten. Dystopisk digg! (Og sesong 2 kommer neste år!)

STORSPILLER: Elisabeth Moss vant Emmy-pris og er Golden Globe-nominert for rollen som Offred i «The Handmaid's Tale». Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

«Game of Thrones» s7 (HBO Nordic)

Det går ikke an å komme utenom fantasisagaens nest siste sesong. Etter å ha ventet mens rollefigurene reiste på kryss og tvers i Westeros, lå med hverandre, drepte hverandre og skiftet allianser i seks sesonger, fikk vi endelig betalt i sesong 7! Nord-kongen Jon Snow og dragedronningen Daenerys Targaryen møttes (det ble både veldig kaldt og veldig hett), Arya ble gjenforent med Sansa igjen – og Little Finger, og vinteren kom faktisk! Det var rett og slett veldig tilfredsstillende.

«Mindhunter» (Netflix)

David Finchers nyeste TV-øvelse er et fascinerende og 70-tallsnostalgisk blikk på FBI-profilerernes fødsel. Den er basert på memoarene til en av foregangsmennene i den kriminelle atferdspsykologien, spesialagenten John E. Douglas, og måten den blander fiksjon og virkelige hendelser fremkaller både hårreisning og ilinger i ryggmargen. Selsom, langsom og grusom.

MINDHUNTER --- Tekst fra e-post --- Emne: Tekst: RØDMERKET: Kun til omtale av TV-serien Mindhunter på Netflix høsten 2017. Jonathan Groff. Foto: Patrick Harbron/Netflix Foto: Patrick Harbron/netflix , IKKE VG-BILDE

«Godless» (Netflix)

Noe så deilig som en western av den gamle skole: Brutal og grimete. Steven Soderbergh er ved roret og leverer en serie som bukter seg bedagelig bortover i støvet. «Godless» er like mye følelse og stemning som «pang-pang», drap og galopp – men den er det også. Blant de mange skuespiller-høydepunktene er Jeff Daniels, Michelle Dockery og Merritt Wever.

COWBOY: Jeff Daniels spiller en ulv i julenisseham i western-serien «Godless». Foto: Ursula Coyote , Netflix

«Taboo» (HBO Nordic)

En serie skapt av Tom Hardy, produsert av blant annet Ridley Scott, med Hardy selv i hovedrollen. Han suger til seg oppmerksomhet i alle scener han er i som den hjemvendte arvingen James Delaney i London tidlig på 1800-tallet. Både USA, et shippingselskap og Storbritannia vil ha kloa i farens eiendom, mens James tilsynelatende bryr seg mest om halvsøsteren og magisk makt. En fascinerende fortelling.

MØRK OG MYSTISK: Tom Hardy i «Taboo». Foto: HBO

«The Deuce» (HBO)

Dramaserie fra «The Wire»-skaper David Simon som følger 70- og 80-tallets New York, og da særlig pornoindustrien og prostitusjonsaktiviteten rundt Times Square. James Franco spiller to tvillingbrødre mens Maggie Gyllenhaal har rollen som en gateprostituert med nese for forretninger i det VGs anmelder beskrev som «en naglende skildring av en håpløs by og dens skjebner.»

STJERNER: James Franco spiller to roller i «The Deuce», her med Maggie Gyllenhaal t.h. Foto: HBO

«Big Little Lies» (HBO)

Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern og Alexander Skarsgård har hovedrollene i det mørke dramaet med manus av TV-guruen David E. Kelley basert på Liane Moriartys bok. Serien som vant åtte Emmy-priser handler om en gjeng mødre hvis tilsynelatende perfekte liv går i oppløsning når en innflytter kommer til byen og et drap finner sted.

IDYLL: Småbyidyllen brister i «Big Little Lies». Her mer Reese Witherspoon, Shailene Woodley og Nicole Kidman. Foto: HBO

«This Is Us» (TV3 og Viafree)

En av de varmeste seriene jeg har sett på lenge. «This Is Us» følger medlemmene i en svært broket familie over flere tiår og hopper fram og tilbake i tid for å avsløre stadig nye hemmeligheter. Det er både morsomt og rørende å se Mandy Moore og Milo Ventimiglia som foreldre til trillinger og hvilke utfordringer de møter. Sesong 2 har nylig begynt på TV3.

STORFAMILIE: «This Is Us» følger en stor og komplisert familie gjennom flere tiår. F.v: Mandy Moore, Mackenzie Hancsicsak, Milo Ventimiglia, Parker Bates og Lonnie Chavis. Foto: Ron Batzdorff/NBC Universal

«Stranger Things» s2 (Netflix)

En av årets mest etterlengtede oppfølgere, etter at første sesong ble et av fjorårets beste serier. VGs anmelder mente sesong 2 fortsatt holdt et «skremmende høyt nivå». Sci-fi seriens kanskje største bragd er at den på ingen måte begrenser seg til skrekk- eller sci-fi-tropene, men først og fremst er en varm fortelling om vennskap og fellesskap – satt i et 80-tallslandskap flere generasjoner har et nostalgisk forhold til.

«The Good Fight» (HBO Nordic)

For alle med «The Good Wife»-abstinenser, var «The Good Fight» på HBO en etterlengtet dose seriedop. Men den kan også anbefales for dem som har klart å gå glipp av moderserien. Du får en miks av krimsaker som skal løses episodevis og overordnet drama og svik som strømmer serien gjennom. Eksentrisk jusmagi mikses med taktil spenning. Med Cush Jumbo, Christine Baranski og Rose Leslie.

HARDTSLÅENDE: Cush Jumbo, Christine Baranski og Rose Leslie i «The Good Fight». Foto: HBO Nordic

«Transparent» s4 (Viaplay og Amazon)

Den «lille» Amazon-produserte serien med Jeffrey Tambor i hovedrollen som den aldrende familiefaren som etter en livstid i skapet bestemmer seg for å leve som kvinne, fortsetter å være stor fortellerkunst i sin fjerde sesong. Persongalleriet med hans ekskone og tre barn blir stadig rikere i nyansene, og serien makter å overraske, gjøre vondt og være varm på én og samme tid.

VARM PERLE: Jeffrey Tambor i «Transparent», her i sesong 3. Foto: Jennifer Clasen , Amazon

«Vikingane» s2 (NRK og NRK TV)

I sin andre sesong sitter vikingharselas-serien enda litt bedre enn første forsøk. I en fjernsynsflora av selvhøytidelige, grandiose mytologiserier som «Vikings» og «Game of Thrones», er det deilig med en ellevill lettvekter-motvekt. Kåre Conradi skinner som ryggradsløse Orm, og Jon Øigarden serverer en skurk selv en mor kunne hate i et generelt imponerende norsk stjernegalleri. Absolutt ingenting er for dumt - og det er gøy, det!

«Glow» (Netflix)

Noe så spesielt som en serie om kvinne-wrestling på 80-tallet ble en av 2017s mest underholdende serier. VGs anmelder kalte den «en liten perle», en estetisk kitsch serie som aldri preker, men ofte ler. «Den er utstyrt med et pirrende nostalgisk lydspor, skulderputer i dressjakkene, neonskilt i pastellfarger og ufattelige mengder hår. Ja, samt en robot som serverer kokain og jointer, selvsagt.»

KOMISK OG KYNISK: Alison Brie som Ruth i «Glow». Brie er Golden Globe-nominert for rollen. Foto: Erica Parise , Netflix

«Skam» s4 (NRK TV)

Ingen toppliste uten en sesong med «Skam». Julie Andems bragd ble rundet av i høst – i hvert fall for Norges del. Mens VGs anmelder mente sesongen om Sana Bakkoush feiget ut, var den nok en gang en internasjonal seer- og fan-suksess det er vanskelig å komme utenom.

RØDMERKET: Kun til omtale av NRK-serien Skam. Her fra sesong 4. Cengiz Al som Yousef og Iman Meskini som Sana. Foto: NRK Foto: Tom Øverlie , IKKE VG-BILDE

«Twin Peaks - The Return» (HBO Nordic)

Offølgeren rundt 25 år etter forrige serie legger seg ifølge VGs anmelder tettere mot filmen «Twin Peaks: Fire Walk With Me». Han ga en 6-er og skrev: «Handlingen er behagelig vanskelig å få grep på. Men den slutter med noen få unntak aldri å fascinere. Helheten er både komisk, absurd og forstyrrende skremmende. Like fullt er dette helt ulikt og unikt fra alt annet som mulig å se.»

VENDTE TILBAKE: Kyle MacLachlan og Al Strobel i «Twin Peaks». Foto: Suzanne Tenner/Showtime

Disse var også gode:

«Narcos» s3 (Netflix)

«The Good Place» (Netflix)

«Ozark» (Netflix)

«Better Things» s2 (HBO Nordic)

«Insecure» s2 (HBO Nordic)

«American Gods» (Amazon Prime)

«Girls» s6 (HBO Nordic)

«The Leftovers» s3 (HBO Nordic)