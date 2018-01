«Broen»-Sofia om Sagas skinnbukse: – Det var veldig rart

KØBENHAVN (VG) I tre sesonger av «Broen» har Sofia Helin gått med samme skinnbukse i rollen som Saga. For sesong 4 endret de én detalj – som ga stort utslag.

Skuespiller Sofia Helin har gjennom tre sesonger som den eksentriske etterforskeren Saga Norén vært å se i den samme grågrønne kåpen fra H & M og en velbrukt skinnbukse. Da den siste sesongen begynte innspilling i november i fjor, var det noe som var annerledes:

– Hvordan var det å komme tilbake til rollefigurene deres?

– Jeg har Saga i meg hele tiden. Så det føles ikke som om vi må jobbe for å komme inn i rollefiguren, den bare er jo der, forteller Helin til VG.

– Ja, det var det samme for meg, sier Thure Lindhardt som spiller Sagas makker Henrik Sabroe og fortsetter:

– Det var litt som å ta på seg noe tøy man kjenner veldig godt, vite at det passer og så bare komme i gang.

SKINNBUKSER: Sofia Helin som Saga Norén og Thure Lindhardt som Henrik Sabroe i «Broen III», der hun gikk med samme bukser.

Da skyter Sofia inn:

– Men det var én ting som var annerledes denne gangen, for skinnbuksene var så slitt at de ble nødt til å bytte fôret. Og det var veldig rart. Det er rart at en så liten detalj kan kjennes så godt. Jeg har hatt de samme buksene i alle sesongene, sier hun smilende.

Mye borte hjemmefra

Mens Lindhardt sjelden har uttalt seg om privatlivet sitt, er Helin gift med skuespilleren og presten Daniel Götschenhjelm som hun har barna Nike (8) og Ossian (14) med. Hun har fortalt at hun var nær ved å takke nei til rollen som Saga da hun fikk forespørselen, fordi datteren da ennå ikke hadde fylt ett år og hun var bekymret for å reise med henne på så intensiv jobbing.

PREMIEREFEST: «Broen»-gjengen på gallapremiere på sesong 4 i København i desember.

På spørsmål om denne sesongen, hvis innspilling i København og Malmö varte fram til slutten av mai i år, også har krevd at hun er mye hjemmefra, svarer Sofia:

– Ja, jeg må reise fra Stockholm, så det er ganske langt.

– Hvordan er det med to barn?

– Det er vanskelig. Det er en av de vanskelige sidene ved det, men man må akseptere det.

Når hovedrolleinnehaverne får spørsmål om «Broen» slutter på riktig måte, svarer de:

– Ja, det tror jeg. Når noe skal slutte, skal det slutte ordentlig, og det gjør den, sier han.

– Det føles helt riktig. Fordi … Det vil du forstå når du ser det, men det føles helt rett, sier hun.

