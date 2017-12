KØBENHAVN (VG) Manusforfatter Hans Rosenfeldt er fornøyd med at «Broen» slutter etter sesong 4. Og for at han ikke drepte Saga i sesong 1.

– Man gjør jo mange valg underveis. Og i det aller første manusutkastet tok vi livet av Saga i episode 9 i sesong 1, forteller en lattermild Rosenfeldt til VG.

– Jeg tror det var en ganske god avgjørelse å endre det!

Krimserien med Sage Norén som helt har hatt rundt 650.000 seere gjennom tre sesonger siden 2011. Med nett og repriser kom siste sesong opp i 830.000 i snitt i totalseing (TSR). 1. januar 2018 begynner siste og avsluttende sesong på NRK1.

For at serien nå avsluttes, er det ingen tvil om.

– Vi tok avgjørelsen i fellesskap: manusforfatterne, produsenter og skuespillere, forteller manusforfatter Camilla Ahlgren.

TILBAKE: Saga har det tungt i «Broen IIII». Her Sofia Helin i rollen som etterforskeren. Foto: Jens Juncker , Filmlance/ Nimbus Films

– Veldig få serier har en formtopp rundt sesong 6. Den eneste grunnen til å lage en ny sesong, må være at vi mener vi kan lage en enda bedre. Men nå er det slutt. Alle sagaer må slutte, og denne slutter her, sier Rosenfeldt med et smil.

Ahlgren er sammen med Rosenfeldt hovedmanusforfatter på serien. Vanligvis er de en gruppe forfattere som skriver episodene sammen, men på denne sesongen delte Camilla og Hans skrivejobben på de åtte episodene.

Sofia Helin, som spiller hovedpersonen Saga, sa til VG etter sesong 3 at hun hadde gravd så dypt i Saga at hun ikke visste hva som var igjen i henne. Men så var det mer likevel.

– Det var ikke sånn at vi fikk manuset, og så vurderte det. Det var en diskusjon. Jeg visste at vi måtte fortelle mer av Henriks historie, sier hun om rollefiguren Henrik Sabroe som spilles av danske Thure Lindhardt.

PAR I DRAP: Sofia Helin og Thure Lindhardt på rød løper på gallapremieren i Købanhavn. Foto: Björn Lindgren/tt , NTB scanpix

Henrik ble Sagas nye makker i sesong 3, etter at hennes forrige partner Martin Rohde ble fengslet. Sabroe er en plaget mann som har mistet kone og to barn.

– Vi kunne gå videre med Saga også, men jeg visste bare ikke hvordan vi kunne gjøre det. At det var tomt var sant da, men så endret det seg, sier Helin.

– Temaet med identitet var veldig viktig for oss. Da ble det viktig for oss å fortsette, sier Lindhardt.

Sesong 4 starter to år etter der sesong 3 sluttet. Da var Saga anklaget for drapet på moren, og hun og Henrik hadde en følelsesladet scene ved et par togskinner der Saga tilsynelatende ville ta livet sitt, mens Henrik forsikret henne om at han trengte henne for å lete etter sin familie.

FERDIGSKREVET: Manusforfatterne Hans Rosenfeldt og Camilla Ahlgren på gallapremieren for «Broen IIII» i København tirsdag kveld. Foto: Björn Lindgren/tt , NTB scanpix

Når sesong 4 starter ser vi en kvinne bli steinet i hjel. Og Henrik får saken med å oppklare det brutale mordet. Hvor mye hjelp han får eller kan få fra Saga er uvisst.

«Broen» * Dansk-svensk krimserie i fire sesonger * Med blant andre Sofia Helin, Thure Lindhardt, Kim Bodnia, Sarah Boberg og Maria Kulle * Solgt til over 160 land. Flere land har også laget egne versjoner, som USA & Mexico og Frankrike og Storbritannia. * Sesong 4 begynner på NRK1 1. januar

– Hva kan vi forvente av sesong 4?

– Intensitet, sier Lindhardt.

– Spenning! Og noe å tenke på, påstår Helin.

Og selv om manusforfatterne blankt avviser flere sesonger eller en film-oppfølger, setter de døren ørlite på gløtt for en mulig «Broen»-bok:

– Det er alltids en mulighet. Det ville være lettere – det krever ikke at alle har mulighet til å stille opp, og har lavere budsjett. Men vi er nå ganske fornøyde med at det slutter på en god måte, sier Rosenfeldt.