Amerikansk nettsted vil ha disse to norske TV-seriene på skjermen i USA

TV3s «Wisting» og NRKs «En natt» har fått plass på listen over de internasjonale TV-dramaene verden bør få øynene opp for – ifølge Deadline Hollywood.

Det velrenommerte film- og TV-nettstedet har plukket ut til sammen ti kandidater fra andre land, som de mener har best sjanse til å bli plukket opp av amerikanske TV-kanaler. Norge og England er de eneste som har fått to serier med på listen.

«Wisting», med Sven Nordin i hovedrollen, baserer seg på to av krimbøkene til Jørn Lier Horst. Handlingen er lagt til Larvik og Stavern i Vestfold. Innspillingen starter 17. januar. Det er TV3 og strømmeplattformen Viaplay som skal sende serien.

Line Vee Hanum, kommunikasjonssjef i MTG, TV3 og Viaplays moderselskap, fryder seg over at Deadline har så stor tro på konseptet.

– Det er jo utrolig kult! Gøy å få internasjonal anerkjennelse når MTG satser så tungt på drama som vi gjør nå. Ambisjonen er å bli en av de ledende aktørene på nordisk drama, og om seriene slår an også utenfor Norden, er det en ekstra fjær i hatten, sier Hanum til VG.

«Wisting» skal produseres av Cinenord Drama AS, med produsentene Silje Hopland Eik og Terez Hollo-Klausen, sammen med Good Company Films – med produsent Anni Faurbye Fernandez. Katarina Launing og Trygve Allister Diesen er regissører. Diesen er også oppført som serieskaper sammen med Kathrine Valen Zeiner.

«EN NATT»: MyAnna Buring og Anders Baasmo Christiansen skal fylle 10 episoder, hver på en halv time. Foto: VIAFILM

«En Natt (One Night)», som får premiere på NRK i løpet av våren, løftes frem som enda en ny innovativ skandinavisk serie i kjølvannet av «Skam».

Serien, med Anders Baasmo Christiansen og svenske MyAnna Buring på rollelisten, handler om en date i «real time». To mennesker møtes på en «blind date» for første gang. Etter hvert som de blir kjent med hverandre, blir også seerne kjent med dem.

Øystein Karlsen har regi og har skrevet manus sammen med Kristopher Schau, mens Anders Tangen er produsent. Karlsen og Tangen har tidligere gjort internasjonal suksess med komiserien «Dag», og da de deltok på bransjetreffet International Drama Summit i London i november, skal snøballen ha begynt å rulle igjen. Den norske TV-duoen var blant de få som ble plukket ut til å presentere konseptet på scenen.

– Det tok litt av. Vi traff nok en nerve med dette romantiske dramaet, som er lysere enn mye av den andre mørke tematikken vi ofte ser. En date i «real time» er jo noe alle kjenner seg igjen i. Jeg tror folk synes serien er forfriskende, sier Tangen til VG, og legger til at det er «utrolig hyggelig» å bli nevnt på listen.

Innspillingen fant sted i Oslo i høst, og det er laget både en engelsk og en norsk versjon.

Øystein Karlsen sier til VG at de ble veldig overrasket over hvor mye «buzz» det ble etter London-presentasjonen.

– Vi har egentlig bare gjort det vi alltid prøver å gjøre, skrevet så ærlig og så underholdende vi kan om noe såpass vrient som det å leve. Det kan virke som om det er universelt. Og når man er heldig og får med seg fantastiske skuespillere som man kan skrive for, og som hever alt de får i hendene, så gjør det jo at karakterene får et eget liv i langt større grad enn det som er skrevet, sier han og legger til:

– Vi er vel ikke akkurat synonymt med romantisk komedie, hverken de foran eller bak kamera her, så desto mer artig at noen finner det verdig en topp ti av internasjonale serier.

I tillegg nevnes to andre nye NRK-prosjekter i et par bisetninger, vel å merke uten å få en egen plass på listen: NRKs «Juli» om terrorangrepet 22. juli og NRKs «Atlantic Crossings» om kronprinsesse Märthas angivelig tette forbindelse med president Roosevelt under krigen.

Sverige kan også glede seg over en plass på Deadline-listen. «Eldmärkt (Hidden)», med Izabella Scorupco på rollelisten, beskrives som en fantasy-thriller og utspiller seg i Stockholm. Ellers er Australia, Japan, Island, Midtøsten og Frankrike også representert på listen.