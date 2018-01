TV-anmeldelse: «Broen» 4: Saga ved reisens slutt

En siste ferd over Øresund, rundet av akkurat så bra som vi kan forvente.

TV: «Broen», sesong 4

Dansk/svensk krimserie i åtte deler.

Premiere på NRK1 mandag 1. januar kl. 21.45. Sendes deretter søndager.

Med bl.a.: Sofia Helin, Thure Lindhardt og Mikael Birkkjær

Noe av det interessante med «Broen» er hvordan serien har gått mer og mer bort fra å drives fram av ulike bestialske og varierende samfunnsendrende motiverte mordgåter, til å fokusere på etterforskerne. Selvsagt har den hele tiden balansert mellom det private og det offentlige; første sesongs elegante sammenføyning av begge sfærer var noe av det som løftet dette mesterstykket i det vi fremdeles kaller nordisk noir.

Men i forrige sesong ble det endelig mer enn bare overfladisk pirket i Saga Norens (Sofia Helin) fortid. Der gjemte det seg skygger som viste seg å være mer kompliserte enn det hun tidligere hadde gitt uttrykk for.

I løpet av sesong 4 er det forholdet mellom Saga og hennes danske makker Henrik Sabroe (Thure Lindhardt) og deres ulike ytre og indre utfordringer som trekker historien fremover. Selv om selve rammefortellingen tar for seg flyktninger, innvandrere og oppholdstillatelse og radikale venstreorganisasjoner.

Politietterforskningen styres denne gangen fra Danmark. Lillian Larsen (Sarah Boberg) får en betraktelig mer sentral rolle. Det er forfriskende å se andre politikontorer enn de vi er vant til fra Skåne.

Herfra kommer det forresten noen milde spoilere:

Like forfriskende, men samtidig gryende bekymringsverdig, er det å oppdage at Saga ikke lenger kan legge til «Länskrim, Malmö» hver gang hun presenterer seg. Etter den åpne og frihetssøkende kjøringen mot horisonten som avsluttet sist sesong, viser det seg at beskyldningene om at hun hadde drept moren har ført henne i fengsel.

Det gjør at rutinemennesket ikke får fokusere på sin egne rutiner i sin egen hverdag. En god nytenkning rundt en av Nordens mest ikoniske populærkulturelle figurer de siste årene.

Fremdeles er det vanskelig å lande hvilke av de ulike bipersonene som er relevante for den videre handlingen, men en journalist – den første siden Daniel Ferbé i sesong 1 – fremstår tidlig som en viktig del av denne historien. Uten å avsløre noe kan man si han har familiære fordeler som gjør det mulig å surfe gjennom enkelte situasjoner uten videre konsekvenser.

Samtidig har Henrik har fått ny partner. Jonas Mandrup (Mikael Birkkjær) er en småbuldrete kar som ikke er komfortabel med Sagas legendestatus. Noe sier meg at dét er noe han må lære seg å leve med.