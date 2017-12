Wathne om «sexistisk tone»: – Jeg har aldri tatt på eller prøvd meg på en kollega

Plutselig følte Davy Wathne (67) seg som en belastning for et nytt og annerledes TV 2.

– Ledelsen har bedt om at alle skal komme til dem med alle mulige problemer, og når enkelte av varslene handler om seksuelle forhold, sauses ting sammen. Det er viktig med et høyt presisjonsnivå på dette her, sier Wathne til VG torsdag ettermiddag.

Noen timer tidligere ble det klart at det etter 25 år er slutt i TV2 for en av kanalens største profiler. Oppsigelsen var det han selv som avslørte i en e-post til flere kolleger torsdag.

«Med takk for uforglemmelige øyeblikk gjennom et kvart århundre. Møt fremtidens utfordringer med rak rygg, sunn skepsis og ubestikkelig integritet. Dette fikser dere sammen», skriver 67-åringen i e-posten.

– Jeg ønsker ikke å være en belastning for et miljø jeg elsker og som fortjener å slippe en sur, gammel norsklærer. Jeg er blitt en belastning i et kreativt miljø, utdyper Wathne overfor VG.

«Et omfang varsler»



Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 bekrefter at oppsigelsen kommer etter eget ønske. Samtidig kommer den midt i TV 2s behandling av flere varselsaker mot ham.

– Flere har opplevd ham som trakasserende i form og tone. Han har hatt en undertone som enkelte har opplevd som sexistisk og støtende, men dette er ikke hovedbildet. Det handler om hans røffe og krevende tone, sier Willand.

ÅPNER OPP: Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 går i samråd med Davy Wathne (67) lengre enn vanlig i å kommentere en personalsak. Foto: Emil Weatherhead Breistein , NTB scanpix

Hun vil ikke opplyse om når de første varselsakene om Wathne kom inn, men opplyser til VG at enkeltepisoder har blitt håndtert løpende mellom leder og medarbeider.

– Davy har opp gjennom tiden fått flere tilbakemeldinger og korrektiver som går på hans oppførsel. Da vi nå fikk flere tilbakemeldinger på hans oppførsel og kollegiale tone, tok vi det opp med han. I de videre samtalene har han altså selv valgt å si opp.

Willand opplyser at det er snakk om «et omfang varsler», men ønsker ikke å gå ut med noe nøyaktig tall.

Wathne: – Ny kultur

Overfor VG forteller Wathne om et arbeidsmiljø i forandring. Fra å være «en mindre gruppe i en gründerfase» med en «direkte tilbakemeldingskultur», har TV 2 «fått inn unge mennesker med en annen kultur og måte å kommunisere på».

– Gjennom alle år har vi hatt diskusjoner og faglige uenigheter om journalistikk, og når det oppleves som personkonflikt, blir det vanskelig å være konstruktiv og byggende. Min form og min tone oppleves nå som destruktiv, sier han.

– Enkelte har opplevd tonen din som sexistisk?

– Jeg har aldri tatt på eller prøvd meg på en kollega. Heller ingen utøver, for den saks skyld. Ikke i BT (Bergens Tidende) og ikke i TV 2. Men hvis noen oppfatter meg som sexistisk, er det trist.

– Har du noen tanker om hvorfor kollegene dine kan ha opplevd deg sexistisk?

– Det handler om min form, min sjargong og min tone. Jeg kommer fra en tid med andre spilleregler og kjøreregler enn det vi får tredd over hodet nå.

RUTINERT: Davy Wathne (67) har lang fartstid som journalist både i Bergens Tidende og TV 2. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg som er problemet

Wathne forteller at han også tidligere har sagt opp jobben, men at sportssjef Vegard Jansen Hagen den gangen overtalte han til å bli.

– Skal jeg være i TV 2, må det være det jeg vil aller helst. Da kan jeg ikke ha negative tanker om det. Slik har jeg tenkt, og slik har jeg trodd at andre har tenkt. Jeg har trodd at mine kolleger elsket jobben sin og var stolte av den. Når jeg da ser disse varslene og det går opp for meg at andre går rundt med en klump i magen på grunn av meg, da er det jeg som er problemet, sier Wathne.

Gjentatte ganger beskriver TV-profilen sin egen tone som røff. Å gi tydelige tilbakemeldinger, er noe av det viktigste du kan gjøre i en redaksjon, mener han.

Særlig er 67-åringen opptatt av språk. Internt i TV 2 er han kjent for å sende e-poster der han retter på grammatiske feil.

– Hvis ikke mine kolleger ser helheten eller skjønner prosjektet mitt, får jeg gjøre noe annet. Eller ingenting.

– Ja, hva skjer egentlig videre nå?

– Jeg har blitt en gammel mann. Jeg behøver ikke å gjøre annet enn å fiske fjellørret eller sitte på terrassen og drikke Cola Zero, hvis det er det jeg får lyst til, sier Wathne, som reagerte slik da han nylig ble avvist av Tysklands Mats Hummels:

Willand understreker at TV 2 ser positivt på at mange som har opplevd ubehageligheter på jobben, har valgt å gå til ledelsen med det.

– I lys av #metoo og Twitter-meldingene til Aleksander Schau ønsket vi å ta et oppgjør med totalt uakseptabel atferd, men det ga oss også en mulighet til å ta et oppgjør med kultur som ikke hører hjemme i et moderne arbeidsliv, som måten Davy har opptrådt overfor flere kolleger. Derfor ønsket vi en lav terskel for varslinger, sier hun.

Kollega: – Tøff person

Eli Strand, som nå er kommunikasjonsrådgiver i Meny, jobbet selv sammen med Wathne i TV 2 Sporten fra 1998.

– Han er en tøff person, og man måtte være litt tøff tilbake, men han hadde respekt for meg som journalist, og vi kom godt overens, sier Strand til VG.

Hun mener flere i redaksjonen opplevde Wathne som tøff, men at han ikke var noe tøffere med kvinner enn med menn.

– Du skal ikke være et aspeløv når du går inn i den redaksjonen, jeg vet at det var noen som helst ikke ville ta heisen med ham, men det var ikke fordi han var klåfingret. Jeg hadde ikke noe ubehag gjennom å jobbe med Davy, sier hun.