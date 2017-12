TV 2-ledelsen tar avstand fra Wathne-kommentarer: «Unødvendig ekstrabelastning»

TV-profilens uttalelser i etterkant av oppsigelsen «kan oppleves som en latterliggjøring og bagatellisering av noe som er vanskelig», mener TV 2-ledelsen.

Det kommer frem i en intern melding fra organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til de ansatte i TV 2.

I meldingen, som også omtales i Dagens Næringsliv mandag, skriver Willand at hun ønsker å være tydelig på at ledelsen tar avstand fra måten Wathne har valgt å kommentere konkrete hendelser i TV 2 – både da han gjestet NRKs «Dagsnytt 18» fredag, og i senere intervjuer.

Wathne om «sexistisk tone»: – Jeg har aldri tatt på eller prøvd meg på en kollega

«Vi har vært åpne om at det er et bredt omfang av varslinger som var årsaken til dialogen med Davy. Det vil si at varslingene kommer fra flere steder, fra både menn og kvinner og i ulike posisjoner og fagmiljøer», skriver Willand.

Wathne: – Ser fremover

Hun mener det er «en unødvendig ekstrabelastning for dem det gjelder å skulle bli fremstilt som om de står alene om å ha sagt fra».

Torsdag ble det kjent at Wathne hadde sin siste arbeidsdag i TV 2 etter at han selv sa opp sin stilling.

Sendte brev: Wathne og kolleger varslet ledelsen om fryktkultur

Oppsigelsen kommer midt i TV 2s behandling av flere varselsaker mot ham. Varslene dreier seg om det kolleger har opplevd som trakassering, med en undertone som «enkelte har opplevd som sexistisk og støtende».

PROFILERT: Davy Wathne (67) har vært en fremtredende profil i TV 2 gjennom 25 år. Her hilser han på statsminister Erna Solberg (H) i Berlin i forkant av Norges kvalifiseringskamp mot Tsjekkia. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I den interne meldingen søndag kveld kommer det også frem at TV 2-ledelsen har formidlet sitt synspunkt direkte til Wathne.

– Jeg har ferie, er pensjonist og ser fremover. TV 2 og denne saken er jeg ferdig med. Hvis dere vil ha noen kommentar, synes jeg dere skal henvende dere til Sarah Willand, sier Wathne til VG mandag morgen.

Kolleger: Bagatellisering

TV 2-ledelsen er ikke alene om å reagere på Wathnes uttalelser i etterkant av oppsigelsen. VG har vært i kontakt med flere tidligere og nåværende TV 2-ansatte som mener 67-åringen bagatelliserer varslene som har kommet.

– Jeg ville ikke si noe om Davys avgang da nyheten kom, men hans uttalelser i går gjør at jeg likevel vil, sier en av dem, og sikter til Wathnes uttalelse om at han hans direkte tilbakemeldinger er bakgrunnen for varslene som har kommet.

– Han prøver å få det til å se ut som det handler om hans norskkorrektur. Den tåler vi, selv om uthengende fellesmailer ikke er måten jeg ville gjort det på. Dette handler om at han snakker om kvinners utseende, fremtoning, bryster og bekledning på en sexistisk måte, og generelt hans sexprat og utgreiinger om ting man ikke ønsker å høre om på en arbeidsplass, sier en av dem.



I det direktesendte intervjuet på «Dagsnytt 18» på NRK fredag, sa Wathne at «det er ikke alle som er vant med garderobeprat og deskhumor».

ÅPNER OPP: Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 går i samråd med Davy Wathne (67) lengre enn vanlig i å kommentere en personalsak. Foto: Emil Weatherhead Breistein , NTB scanpix

Flere VG har vært i kontakt med, forteller at nye kvinner i TV 2 Sporten ofte fikk høre både fra kolleger og ledere at de bare måtte se litt mellom fingrene med Wathne.

– Det var liksom sånn han var, fikk vi beskjed om, sier en tidligere kollega.

Flere måtte gå, men ikke Davy

Mye oppmerksomhet har blitt rettet mot TV 2 etter at radio- og TV-profilen Aleksander Schau publiserte 24 twittermeldinger tidligere i høst. I meldingene ramset han opp en rekke episoder om seksuell trakassering og overgrep som han hevder skal ha skjedd i norsk medie-, kunst- og kulturbransje.

Schau sjokkert over #metoo: Derfor stilte han ikke opp til intervjuer

Få dager etter hendelsen opplyste organisasjons- og kommunikasjonsansvarlig Sarah Willand i TV 2 i et intervju med VG at mediehuset har håndtert til sammen fem klagesaker som har endt med oppsigelse eller avsluttet kontrakt – med unntak av ett tilfelle.

VG har fått bekreftet at dette unntaket gjelder en skriftlig advarsel som ble sendt Wathne i 2015.

Advarselen kom som følge av en hendelse der Wathne skal ha kløpet en kvinnelig kollega i rumpa. Overfor VG har Wathne forklart at han «kom borti» kollegaen i forbindelse med et jubelutbrudd. TV 2 har etter det VG kjenner til, valgt å legge kvinnens versjon av historien til grunn.

– Jeg har vært tydelig på hvilke saker av Schau sine Twitter-meldinger vi kjenner igjen. Vi har også hatt dialog med Schau selv og fått innsyn i de enkelte Twitter-meldingene som gjelder TV 2, men det kommer jeg ikke til å gå inn i detaljene på offentlig. Det viktigste for oss nå er å få innsyn i om vi har kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet vårt i dag, slik at vi kan gjøre de riktige grepene, sier Willand til VG.

Hun ønsker ikke å opplyse når de første varselsakene om Wathne kom inn, men Willand har tidligere bekreftet at enkeltepisoder har blitt håndtert løpende mellom leder og medarbeider.

– Da #metoo-kampanjen startet, satte vi ned en egen gruppe som skulle se på de varslingssakene som kom nå. I den forbindelse innledet vi en dialog med Davy, som valgte å si opp. Eventuelle tidligere personalsaker ville først blitt et tema dersom vi hadde gått videre i samtalene med Davy, men så valgte han altså å si opp, sier hun.