Dorthe Skappel misbrukt i reklamer: – Jeg blir eitrende forbanna

God kveld Norge-programleder Dorthe Skappel (54) advarer folk mot å la seg lure av reklamer i sosiale medier hvor hun har blitt misbrukt.

Til VG forteller Skappel at hun nylig ble gjort oppmerksom på en falsk annonse som sammen med et bilde av henne reklamerer for et hudprodukt. Det er ikke første gang den kjente programlederen har blitt brukt i falske reklamer. Nå advarer hun folk mot å la seg lure.

– Én ting er at de misbruker mitt ansikt. Det som er verre, er når jeg får tekstmelding på kvelden av en minstepensjonist som har bestilt en krem hvor vi mitt ansikt er brukt, og er lei seg fordi hun ikke har fått produktet, men er trukket for 1500 kroner. Det gjør meg eitrende forbanna, og det er urettferdig at det går utover dem som har minst, sier Skappel.

– Jeg beklaget og sa jeg skulle gjøre hva jeg kunne for å informere, slik at andre ikke går i den samme fellen.

I en video som er publisert på hennes egen Instagram-konto og God kveld Norges Facebook-side torsdag kveld, tar programlederen et oppgjør med de falske reklamene. Senest torsdag var en av dem synlig på Facebook.

– Jeg har aldri stilt opp for noen hudkrem. Jeg aner ikke hva disse produktene er, sier Skappel i videoen.

I 2014 omtalte Dagbladet et tilfelle hvor Skappel ble misbrukt i en reklame for rynkekrem.

– Jeg kan på en måte leve med at noen tror de kan tjene penger på meg. Men når det går utover en annen part, blir jeg lei meg og skuffet. Det er råttent gjort å gjøre noe sånt, sier Skappel.

SVINERI: Jan Petter Dahl i TV 2 sier Dorthe Skappel har fått nok av de falske reklamene. – Dette er noe svineri vi misliker på det sterkeste, sier han. Foto: TV 2

PR-og mediesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 understreker at kanalens profiler ikke står bak denne typen reklamer.

– Vi opplever dessverre med ujevne mellomrom at våre profiler blir misbrukt i ulike former for reklame på nettet. Dorthe er nok den som har opplevd det sterkest, sier Dahl.

– Der hvor vi finner ut hvem som er avsender, følger vi konsekvent opp via våre advokater. Dessverre er det ofte vanskelig å finne frem til hvem som står bak de ulike formene for reklamesvindel, og da er vi maktesløse.

VG har vært i kontakt med kvinnen som sendte tekstmelding til Skappel etter at hun skal ha blitt lurt. Kvinnen forteller at hun etter å ha sett en reklame for en hudkrem på Facebook, bestilte og betalte en prøvepakke via annonsørens nettside. Etter å ha mottatt prøvepakken, ble hun noen dager senere trukket rundt 1500 kroner i tillegg, hevder kvinnen.

– Jeg ringte banken og forsøkte å stoppe det, men det kunne de ikke. Det var rundt 19. oktober jeg ble trukket, og jeg har ikke fått noe for det, sier kvinnen.

Hun forteller at hun har prøvd å kontakte selgeren, uten hell.

– Jeg synes det er helt forferdelig og forstår ikke at det går an. 1500 kroner er masse penger for meg, sier kvinnen som oppgir at hun er minstepensjonist.