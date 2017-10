TV 2 feirer seg selv: Petter og Vendela takker kanalen for at de fant kjærligheten

BERGEN/OSLO (VG) TV 2-kjendisene kom hjem til Bergen for å feire 25 år i den kommersielle allmennkringkastingens tjeneste.

På forhånd var ståheien tonet litt ned, sparekniven er tatt frem etter flere tunge økonomiske år. Mediesjef Jan-Petter Dahl kunne likevel love «en folkelig, og lite høytidelig markering» da VG snakket med ham før festen i vestlandets hovedstad fredag.

Helt til sist på den røde løperen kom paret som har fått mest presseomtale fra TV 2-universet det siste året: Eks-modell Vendela Kirsebom og eks-Paradise Hotel-vinner Petter Pilgaard.

– Vi kan takke TV 2 for at vi er sammen. Hadde det ikke vært for «Farmen» og de som jobber med castingen der, så hadde det aldri blitt oss!

En lang rekke profiler var til stede, folk som har vært i kanalen i mange år. Som Vår Staude.

KLARE FOR FEST: Veteranene Vår Staude og Oddvar Stenstrøm. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Det er litt vemodig å være her nå som så mange har måttet slutte. Men vi prøver å holde humøret oppe, vi må være glade vi som er igjen, sier hun.

Også nyhetsprofilen Arill Riise medgir at det er vemodig å feire i disse dager.

– Men samtidig har vi en fin anledning til å se fremover. Jeg stortrives i TV 2 i hvert fall.

Tidligere nyhetsanker Morten Sandøy og værmelder Eli Kari Gjengedal kysset vennskapelig på den røde løperen og var klare for å kose seg på fest.

– Vi har veldig myke lepper begge to, fleipet de to.

– Dette er 25 år med ekte kjærlighet. Vi skal kysse hele kvelden!

– Det vi setter mest pris på med TV 2 er miljøet og folkene, ikke minst folkene «på gølvet». Vi håper den nåværende ledelsen tar vare på det, smilte de to.

Oddvar Stenstrøm var med i kanalen helt fra den spede begynnelse, og han var på plass, selv om han gikk av med pensjon i 2013.

– Jeg har ikke vært her siden 2013 jeg. Det er morsomt å være her. Det største øyeblikket var dagen da vi fikk konsesjonen. Jeg satt i gruppen som jobbet med å få den.