Thomas og Harald gir seg med «Senkveld»

Thomas Numme og Harald Rønneberg har bestemt seg for at neste sesong av «Senkveld med Thomas og Harald» blir den siste.

Det er TV 2 selv som skriver dette i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Vi er så heldige! Vi har hatt verdens beste jobb i snart 15 år, og har fått lov til å møte så mange herlige, imponerende og merkelige mennesker. Og vi har fått lov til å oppleve ting som...ikke er så vanlige, sier Thomas Numme.

– Vi elsker det vi gjør, og alle de der hjemme som følger med oss hver fredag, sier Harald Rønneberg.

– Og alt dette har vi to fått gjøre sammen, et ganske unikt venn- og partnerskap, rett og slett, sier Thomas.

– «Senkveld med Thomas og Harald» har vært svært viktig for TV 2. Disse gutta har vært så solide leverandører av fredagsunderholdning for TV 2, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Media Com til VG.

Husker du? «Senkveld»-gutta om Bieber-skandalen: – Ikke et planlagt stunt

TV 2 karakteriserer «Senkveld» som et talkshow der samtalen og humorinnslag har stått sentralt gjennom 29 sesonger, heter det i en pressemeldingen fra TV 2.



– Alle eventyr har en slutt, også det som må ansees å være ett av de vakreste eventyrene på TV 2. «Senkveld med Thomas og Harald» er, og har vært, en institusjon på fredagene på TV 2 i 15 år. I ukas mest populære talkshow har programlederne samlet familien foran skjermen uke etter uke, måned etter måned og år etter år, kommenterer TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

Massaiu påpeker overfor VG at det har gått litt opp og ned med seertallene til «Senkveld» de siste årene.

– Men det har aldri vært beksvart og de har vært nesten ned mot 300.000 tallet noen ganger hva seertall angår. Men dette er skikkelige comeback-kids og for en slitestyrke. de har virkelig tålt tidens tann og norske TV-seere har vist at de er usedvanlig glade i disse gutta, sier Marianne Massaiu.

Les også: TV 2 om krisetallene for «Senkveld»

Siden oppstarten i 2003 har Thomas og Harald hver fredag funnet på de mest utrolige, pinlige og underholdende ting – og tatt med kjente fjes fra inn- og utland inn i stuene til folk.

VGs TV-anmelder var svært begeistret for «Senkveld med Thomas og Harald» etter at programmet hadde hatt premiere på TV 2 i september 2003.



– Dette var moro. Dette var hyggelig. Dette var koselig. Dette var akkurat hva jeg håpet det skulle bli. «Feel-good» er det nye moteordet i underholdningsverdenen. Lurer du på hva det betyr? Se på «Senkveld med Harald og Thomas» på TV2 på fredagene. Det er feel-good-TV, det.

Skrev VGs anmelder og ga den nye TV 2-satsingen terningkast fem.



– Jeg har stor respekt for den jobben Thomas og Harald har gjort for TV 2. De har hatt besøk av alle kjendiser og aktuelle personligheter fra både inn- og utland, de har laget årets tv-øyeblikk og videreutviklet seg i takt med tiden og levert innhold og underholdning i toppklasse hver eneste uke. I tillegg er de hardtarbeidende hedersmenn som er veldig sterke på innhold. Thomas og Harald skal heldigvis fortsette å være programledere i TV 2 også etter endt siste sesong, og vil dukke opp på skjermen igjen i nye konsepter i tiden som kommer, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2.

Fikk du med deg? Anslår verdien av TV 2s egne kjendiser på Senkveld til 24 millioner

Denne ukens program er nummer 421 i rekken for Thomas og Harald, og når de går av skjermen i mai er det med 435 sendinger bak seg. Avslutningssesongen blir den 30. i rekken, har oppstart i februar og avsluttes i mai 2018.

Duoen sier at det å gi seg, er en nøye overveid beslutning.

– Dette er noe vi har tenkt på lenge, og sammen kom vi frem til at det er riktig å avslutte dette eventyret nå, selv om det er vemodig.

– Ja, med 30 sesonger i boks og 15 år når vi avslutter i mai, kan vi si oss både stolte og fornøyde, sier Harald.

– Og dessuten har vi alltid sagt at vi skal gi oss på topp!

Les også: «Senkveld»-Harald klar for bryllupsfest

2018 er også et jubileumsår for «Senkveld med Thomas og Harald». Og det skal markeres.

– Nå skal vi lage en kanon siste sesong! Og den gleder vi oss veldig til å dele med hele Norge, sier Thomas.

– Vi skal ha mange fine samtaler i sofaen med mennesker du er glad i og nysgjerrig på. Vi skal ha nydelige og tøffe musikkopptredener på scenen, og vi skal selvfølgelig finne på mye moro.

Les også: Senkveld-Harald ble far

Thomas og Harald har fortsatt kontrakt med TV 2 og ser frem til et videre samarbeid med kanalen.

– Etter avslutningen i mai skal vi aller først ta oss en liten pause fra skjermen, og så gleder vi oss til å finne på nye morsomme ting sammen med TV 2, sier duoen.

Hva som skjer sent på fredagskveldene på TV 2 neste høst er for tidlig å si noe om.

– Vi skal legge planer for fredagskvelden på TV 2 også etter at Thomas og Harald tar seg en velfortjent helgefri for første gang i voksen alder, sier Olav T. Sandnes.

– Dette blir store sko å fylle for TV 2. Det er ikke hvilke som helst av formater som leverer like bunnsolid som «Senkveld med Thomas og Harald» har gjort. Dessuten bruker man lang tid på å bygge opp nye formater i helgene. Det er noe helt annet å gjøre det i 2018 enn det var i 2003, sier Marianne Massaiu til VG.