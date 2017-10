Teppefall for Tacoshowet

Fredag er det siste sending for «Linn & Ronnys Tacoshow», som har vikariert for «Beat for beat» i Gullrekka denne høsten. – Ingen lett jobb, sier underholdningssjefen i NRK.

Så langt har Linn Skåber og Ronny Brede Aase klart å samle 409.000 seere i snitt hver fredag i syv uker. Neste fredag er Atle Pettersen tilbake med nye «Beat for beat»-programmer.

– Tacoshowet er noe helt nytt - og ikke i nærheten av noe av det folk har sett på tidligere. Det er klart at vi har alltid lyst på flere seere. Seertallene betyr mye for oss, særlig på fredag og lørdag. Men ut fra programmets forutsetninger og premisser, er vi fornøyd med 409.000 seere, sier Charlo Halvorsen, underholdningssjef i NRK til VG.

Men samtidig stiller han spørsmåltegn ved om fredag like før klokken 20 er et riktig tidspunkt å prøve ut nye programformater på.

SJEF FOR TV-UNDERHOLDNINGEN: Tross alt fornøyd med 409.000 seere, sier NRKs Charlo Halvorsen Foto: Ole Kaland , NRK

– I prime time, altså mellom 20 og 23 på fredag og lørdag ligger det fra publikums side både en forventning om fornyelse og en forventning om gjentakelse. Folk ønsker seg nærmest en slags liturgi på TV-programmene i helgene. Vi må være i spennet mellom det å gi det de forventer og det de ønsker seg av fornyelse. Men sånn sett er det også et vanskelig tidspunkt å servere noe nytt på, sier Charlo Halvorsen.

Han mener at det kan henge sammen med at TV-programmene i helgen, og kanskje spesielt på fredager, er litt større enn seg selv.

– Det er ikke bare et TV-program, de representerer også starten på en helg, fortsetter Halvorsen.

– Tacoshowet har levert stabile seertall i sendeflaten på NRK1 i høst, med et snitt på rundt 400.000 seere på alle sendingene. Dette er samtidig et nytt konsept, som ikke går like godt som de etablerte fredagsprogrammene på NRK1. Konkurransen om seerne blir stor, med første halvdel av The Voice på TV2 rett imot, sier medieanalytiker Maren Eline Fossan til VG.

TV 2 har gjennom hele høsten bygget opp «The Voice» med start allerede tirsdag 22. august og vant da også høstens første TV-duell mot NRK1 og nykommeren «Linn & Ronnys tacoshow».

– Også i helgene ser vi en viss endring i seervanene. Selv om det er mange som fortsatt finner vi mye kos i de «gamle» helgeprogrammene, er det for eksempel ikke slik lenger at «Nytt på nytt» har over en million seere. Vi ser også at de konseptene som kommer i gang først, er ofte de som vinner. det ser vi med «The Voice» som i stor grad har vunnet familien, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom til VG.

Det er ikke første gang «Beat for beat» viker plassen i Gullrekka til fordel for nye programsatsinger. Men tallenes tale imidlertid klare hver eneste gang: I fjor slapp NRK1 til «Det store spranget» som fikk 362.000 i snitt. Da «Beat for beat» kom tilbake omtrent på disse tider i fjor, endte snittet for resten av høsten opp på hele 808.000 seere.

Høsten 2014 så i snitt 530.000 «The Hit», mens da «Beat for Beat» kom tilbake utpå høsten samme år, gikk seertallene opp til 757.000.

Unntaket er «Norges smarteste» som det gikk ganske bra for med sine 657.000 i 2015 - og da var også avstanden mindre til «Beat for Beat» senere på høsten som endte opp med et snitt på 741.000.

Hverken «The Hill», «Norge smarteste» eller «Det store spranget», har overlevd sin første fredags-sesong. Det er heller ingen konkrete planer for at Linn og Ronny skal ut på veien igjen med sitt Tacoshow.

– Nå skal vi sette oss ned og evaluere grundig årets sesong. Så tar vi en beslutning etter det. Men programserien er definitivt med som en mulighet når vi legger helgeplanene for neste år, sier Charlo Halvorsen.