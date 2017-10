TV4 avslutter samarbeidet med Martin Timell etter sexanklager

TV4 avslutter alt samarbeid med TV-profilen Martin Timell, som er anklaget for seksuell trakassering og overgrep.

Beslutningen om å avslutte samarbeidet med Timell kom fram på et møte i TV4s ledelse mandag, skriver Aftonbladet.

Sist uke ble det kjent at 59 år gamle Timell hadde blitt suspendert fra sin stilling i TV4 på grunn av flere alvorlige anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Alle programmer han har vært med i, ble også fjernet fra sendeskjemaet og planlagte innspillinger ble avlyst.

Det er i forbindelse med innspilling av programmene «Äntligen hemma» og «Deal or no Deal», som Timell har vært programleder for, at trakasseringen skal ha skjedd, ifølge Expressen. I tillegg til anklagene om seksuell trakassering har ansatte varslet om rasisme og homofobi.

Administrerende direktør i TV4-gruppen Casten Almqvist sier mandag ettermiddag i et intervju med TV4 at det er mengden av alvorlige hendelser som har ført til beslutningen om å avslutte alt samarbeid.

– Dette er ikke en representativ kultur for det TV4 jeg er administrerende direktør før, sier Almqvist ifølge Aftonbladet.

Ledelsen sier i tillegg at de skulle ønske at de hadde handlet tidligere.

Vil be om unnskyldning

Timell har uttalt seg til Expressen om anklagene. Han erkjenner det han selv beskriver som tafsing, og sa han ville ringe rundt og be om unnskyldning, samt søke hjelp.

– Jeg har ikke forstått at jeg har forstått at min oppførsel har vært grovt foreldet, sa han.

Han avviste også at han er rasist, men svarer «ja» på spørsmål om han er sexistisk.

– Ja, antagelig, ettersom det har blitt oppfattet slik.

– Jeg er sjokkert over at jeg har gjort så mye feil. Jeg har dratt spøker som noen ganger har vært over streken, og jeg har ikke skjønt at det har såret folk. Det var et sjokk for meg, sa Timell.

