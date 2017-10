Suspendert TV4-profil Martin Timell snakker ut om sexanklagene

Alle programmene han er med i er tatt bort fra sendeskjemaet til TV4. Nå snakker Martin Timell om anklagene om seksuell trakassering.

Timell har blant annet vært programleder «Äntligen hemma», som også går på norsk TV. Tidligere i dag ble det kjent at han er suspendert fra jobben på grunn av flere alvorlige anklager om seksuell trakassering og overgrep.

Alle programmer han er med er fjernet fra sendeskjemaet, og alle planlagte innspillinger er avlyst.

Siste: Ifølge Metro.se har en annen kvinne stått fram og forklart at Timell blottet sitt erigerte kjønn for henne under en TV-galla.

I et intervju med Expressen har han kommentert de alvorlige anklagene. Ifølge avisen erkjenner han det han selv beskriver som tafsing.

– Jeg har ikke forstått at jeg har såret folk skikkelig.

– Jeg har en uro i kroppen som ikke er lett håndterlig. Når det kombineres med humørsvingninger blir det ikke bra. Jeg er sjokkert over at jeg har gjort så mye feil. Jeg har dratt spøker som noen ganger har vært over streken, og jeg har ikke skjønt at det har såret folk. Det var et sjokk for meg.

Kollegaen Paula Fenjima Manrique har på sosiale medier skrevet om at Timell tok henne på rumpa i en frokostkø. Timell sier han ikke husker hendelsen, som var for 11 år siden, men unnskylder det som skjedde.

JOBBET HER: Martin Timell var en kjent profil på svensk TV4. Foto: NTB Scanpix

Timell sier han ikke har tenkt at det var seksuell trakassering det han holdt på med. Hva har du tenkt det er da, blir han spurt av Expressen.

-Alt fra flørt til spøk, og jeg har ikke tenkt på hvordan kvinner har oppfattet dette. Ikke en eneste gang.

Timell skal nå få hjelp, og gå i terapi for å forandre seg.

Det er i forbindelse med innspilling av programmene «Antligen hemma» og «Deal or no Deal» at trakasseringen skal ha skjedd, og i tillegg til anklagene om seksuell trakassering har ansatte varslet om rasisme og homofobi.

-Jeg er selvsagt ikke rasist, sier han på de anklagene, men er enig at han kan oppfattes som sexistisk. -Ja, antakelig. Ettersom det har blitt oppfattet på den måten.

Den mest konkrete anklagen kommer fra en ikke navngitt produksjonsassistent, som forteller til Aftonbladet at TV4-profilen på en fest stakk hånden sin innenfor bikinitrusen hennes, og at hun deretter fikk høyere lønn for å holde munn.

Dette har han foreløpig ikke kommentert konkret.

– Jeg kommer ikke til å kommentere denne enkelthendelsen, det var mange mennesker innblandet der. Igjen, jeg har gjort en grov feil.