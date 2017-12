Suksess for «Jul i Blodfjell»

Over 300.000 fikk med seg første episode av TVNorges nye adventsserie «Jul i Blodfjell» på fredag på vanlig lineært TV - og denne trenden holdt seg gjennom hele helgen.

– Dette er utrolig gøy. I dag er det julekalenderjulbel på kontoret og snart skal vi sprette gløggen. Det er mange som har jobbet hardt og lenge med denne serien, både her på huset og hos våre venner i Seefood, som står bak selve produksjonen av serien. Vi skylder alle en stor takk, sier Tine Austvoll Jensen, sjef i TVNorge og Discovery Networks i en pressemelding.

Det var 306.000 som fikk med seg den lineære premieren. Førstegangsvisningen av episode 2 hadde 310.000 seere på lineær-TV, mens episode 3 samlet 309.000. Alle tre episodene har dessuten både gått i reprise og på TVNorges strømmetjeneste Dplay. Dermed har over 600.000 fått med seg hver av de første episodene.

– Ekstra hyggelig er det at første lineære visning av episode 2 og 3 også har holdt seg over 300.000, og at den digitale seingen på Dplay øker utover helgen. Det betyr forhåpentligvis at folk liker det de ser, sier Tine Austvoll Jensen.

Hun får følge av TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Media Com.

– Dette er hyggelige tall! Det vil ikke overraske meg om seertallene kan øke noe mer. Siden vi snakker julekalender, er det følgelig fint løft i denne seerflaten daglig. Og forhåpentligvis ser TVNorge bedring i strømmetall på DPlay, sier Massaiu.

VGs TV-anmelder var også rimelig fornøyd med «Jul i Blodfjell».

– Overraskende spennende, selv om tittelen er morsommere enn serien, skrev vår anmelder og ga serien terningkast fire.

«Jul i Blodfjell». kan også skilte med en rekke kjente navn som Trond Fausa Aurvåg, Ine Jansen, Atle Antonsen, Lene Kongsvik, Fridtjov Såheim og Kevin Vågenes.

Atle Antonsen spiller ifølge seg selv en enkel sjel som har macho interesser og ikke så høy moral.

– Jeg ble med fordi vi er et voldsomt bra a-lag med skuespillere, fordi jeg hadde det gøy med «Nissene på låven» og stoler på produksjonsselskapet, sier Antonsen.