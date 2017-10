Sjekk terningkastene fra årets «Stjernekamp»

En gjennomgang av terningkastene viser at Adam Douglas har imponert mest i løpet av høstens «Stjernekamp».

Gjennom ti uker og ulike sjangre har Didrik Solli-Tangen og Adam Douglas kjempet om hvem som er den ultimate entertaineren.

De har danket ut åtte konkurrenter på veien, og nå er det bare tre låter og seernes stemmer som står mellom én av dem og seieren i «Stjernekamp». I kveld får altså Norge svaret på hvem som er best, og reaksjoner etter finalen får du direkte på VGTV i kveld.



Mens Solli-Tangen og Douglas har stått på scenen har det norske folk og VGs anmelder Tor Martin Bøe trillet terning og gitt sine dommer. En gjennomgang av alle terningkastene som er gitt viser at det så langt er Douglas som har sanket høyest terningkast fra både VG og folket. I snitt lander han på 4,1 fra anmelderen og 4,8 fra folket. Solli-Tangen har i snitt 3,8 fra anmelder og 4,5 fra folket. Lørdag formiddag er de to finalistene i full gang med prøver før kveldens finale. – Ja, jeg kjenner på nervene nå! Det hadde vært rart om jeg ikke gjorde det, tenker jeg. Men jeg gleder meg så klart også! Masse!, sier en engasjert Didrik Solli-Tangen til VG. Adam Douglas avslører at han ikke er nervøs før den storslåtte finalen.



– Tidligere var jeg nervøs, men nå som prøvene er i gang er det bare kos. Dette blir en super kveld!, sier han til VG.

I kveldens finale skal begge deltagerne synge tre låter hver. Den første er et tilbakeblikk på en låt de har gjort tidligere i sesongen. Adam Douglas har valgte låten «False Alarm» i sjangeren EDM, mens Didrik Solli Tangen skal synge tårnarien fra Puccinis «Tosca» fra opera-uken.

Stadionrock:



Didrik Solli-Tangen: «Where The Streets Have No Name» (U2)



VGs anmelder mente Solli-Tangens tolkning var «rolig og riktig, men noe avslappet og manglende intenst i selve gjennomføringen».





Adam Douglas: «Here I Go Again» (Whitesnake)

VGs anmelder mente det «Scenemessig er mer lokal klubb enn fotballstadion», men berømmet Douglas for et vilt skrik.







Husker du? Her svarer Benedicte Adrian på kritikken

Elektronisk dansemusikk

Didrik Solli-Tangen: «Breathe» – Seeb feat. Neev

«Refrenget er derimot fryktelig spøkelsesmusikk, der det virker som han prøver å skremme bort folk», mente VGs anmelder. Folket var imidlertid mer fornøyde og trillet en 4-er på terningen.





Adam Douglas: «False Alarm» – Matoma & Becky Hill

VGs anmelder mener det «blir litt mye Adam Douglas i den berømte monitoren» og gir terningkast 4. Folket ga Douglas en 5-er.

Country



Didrik Solli-Tangen: «Drive (For Daddy Gene)» – Alan Jackson

Både folket og VG var enige i at Didrik Solli-Tangen fortjente terningkast 3 for sin fremførelse av countrylåten.

Adam Douglas: «I Can’t Do This» – Vince Gill

Adam Douglas hanker inn en 5-er fra VGs anmelder, mens leserne gir ham toppkarakter og terningkast 6 for opptredenen.

Hip hop

Didrik Solli-Tangen: Gangsta's Paradise – Coolio feat. L.V.

«Innlevelsen og dramaturgien skal sikkert være kul, men blir noe pretensiøst pinlig og mer musikal enn hiphop», mener VGs anmelder og gir Didrik terningkast 3.

Adam Douglas: «California Love» – 2 Pac feat. Dr. Dre & Roger Troutman

VGs anmelder mener det er noe snålt med fremførelsen og mer festgøyalt enn overbevisende.







Opera

Didrik Solli-Tangen: Tårnarien fra «Tosca» – «E lucevan le stelle», Giacomo Puccini

«Strålende, hjertebristene innlevelse, nydelig dramatisk levert. Nesten juks, siden han garantert har sunget dette hver dag i dusjen siden videregående», mente VGs anmelder og ga terningkast 5. Publikum var imidlertid overbevist og ga Solli-Tangen en solid 6-er.

Adam Douglas: Nemorinos arie fra Elskovsdrikken – «Una furtiva lagrima», Gaetano Donizetti

VGs anmelder mente Douglas hadde en imponerende slutt og fortjente terningkast 5, selv om det hørtes ut som om han skulle kaste opp under deler av låten. Folket var noe mer usikre og ga terningkast 4.

Blues



Didrik Solli-Tangen – «When Love Comes To Town» U2 og B.B. King

VGs anmelder ga Didrik terningkast 4, men folket mente han fortjente en 5-er.

Adam Douglas «Something's Got A Hold On Me» Etta James

Både folket og VGs anmelder var enige: Dette fortjente terningkast 5. VGs anmelder mener avslutningen er «virkelig klasse».





Hardrock og akustisk



Didrik Solli-Tangen: «Alive» (P.O.D.) og «Life On Mars» (David Bowie).

VG ga Didrik en 3-er for sin hardrock-låt, men folket mente det var hakket bedre og ga tolkningen terningkast 4. For sin tolkning av Bowie-låten «Life on Mars» fikk Solli-Tangen en 5-er av VG og terningkast 4 av folket.

Adam Douglas, «Holy Diver» (Dio) og Breakdown (Tom Petty & The Heartbreakers)

Folket likte Douglas' hardrocklåt og ga den terningkast 5, mens VG ga terningkast 4. Da det kom til den akustiske låten var VGs anmelder og folket helt enige om at opptredenen fortjente terningkast 5.

Musikal og reggae

Didrik Solli-Tangen: «Anthem» (fra Chess) og «Engel» (Admiral P feat. Nico D)

Folket var enige med VGs anmelder i at det svingte av Solli-Tangens musikal-opptreden og ga ham terningkast 5. For reggaelåten var det litt mer laber stemning, og VG trillet en 3-er, mens folket ga terningkast 4.

Adam Douglas: «This Is The Moment» (fra Jekyll & Hyde) og «Could You Be Love» (Bob Marley)

Douglas hanket inn 5-ere både fra VGs anmeldere og folket for sin musikal-opptreden. Folket mente reggaen var bra og ga terningkast 5, mens VGs anmelder ga den terningkast 4.

Disco og joik



Didrik Solli-Tangen: «September» – Earth, Wind & Fire og «Daniels joik» – Jon Henrik Fjällgren

Folket og VGs anmelder var enig i at Solli-Tangen fortjente terningkast 5 for sin disco-opptreden. Folket og anmelder hadde imidlertid meget sprikende terningkast på joik-fremføringen – terningkast 5 fra folket og terningkast 2 fra anmelder.

Adam Douglas: «Don't Stop 'Til You Get Enough» – Michael Jackson og «Laila Stian» – Johan Anders Bær

VGs anmelder ga Douglas en 3-er for disco-opptredenen og en 1-er for joiken, som han kalte «rart og trist». Det var ikke folket enig i, som ga Douglas fire på terningen i begge opptredener.