Skuespillerne vil ha mer av «Solsidan»

For to år siden tok både svenske og norske TV-seere farvel med «Solsidan» etter sesong fem. Nylig hadde kinofilmen med samme navn premiere. Nå kan det bli mer.

Det skriver den svenske avisen Expressen, hvor det meldes om at hverken skuespillere eller regissører tror at vi har sett det siste av «Solsidan».

– TV4 vil kanskje at vi skal gjøre TV, sier Felix Herngren

Les også: – «Solsidan»-stjerne spilte inn sexscener med familien til stede

I tillegg til at han har regien på det som har vært en av Sveriges desidert mest sette TV-serier gjennom tidene, fyller Herngren rollen som «Alex». For to år siden tok svensk TV4 det mange tolket som et klart og tydelig farvel med serien etter at sesong 5 var vist, med minneprogrammet «Historien om Solsidan».

– Vi tenker å lage sesong fem, men deretter stenger vi butikken. Så får vi heller se om det blir aktuelt å spille inn flere sesonger i fremtiden, sa Herngren til svenske Aftonbladet.

Les også: – Ikke tid til flere sesonger av «Solsidan»

Etter innspillingen av «Solsidan»-filmen virker det ifølge Expressen som skuespillerne igjen er tent på mer «Solsidan» enten på TV eller film.

– Det håper jeg virkelig, vi er jo glade i disse karakterene, sier Josephine Bornebusch til Expressen.

Heller Mia Skäringer utelukker en fortsettelse.

– Vi vet ikke riktig. Vi får se, sier hun.

– Vi kan ikke love at filmen blir det siste av «Solsidan», sier Felix Herngren

Fikk du med deg? «Solsidan»-stjerne ble pappa for sjette gang

Serien hadde premiere på TV4 i januar 2010, og i Norge er det TV 2 som har brakt det underholdende hverdagslivet ut til nordmenn. Mens i snitt 230.000 nordmenn har latt seg friste, har «Solsidan» på det meste samlet over 2,5 millioner seere i hjemlandet.