Skattelistene 2016: Thomas Hayes tjente mest av «Skam»-skuespillerne

De er blitt kritikerroste, hedret med «Gullrute»-priser og fått masse skryt og oppmerksomhet, men ingen av skuespillerne eller de som står bak «Skam», er blitt rike.

Bare tre av de unge «Skam»- skuespillerne fra serien, tjente mer enn hundre tusen kroner i 2016. Kvinnen bak serien, Julie Andem (35) ligger ikke overraskende som nummer en på «Skam»-toppen når det gjelder inntekt. Hun hadde en inntekt på 556 720 kroner i 2016 – og står oppført med null i formue.

Den av skuespillerne som tjente best i 2016 var Thomas Hayes – best kjent som William fra serien, hadde i fjor en inntekt på 279.602 kroner. 20 åringen står også oppført med en formue på 312.173 kroner.

Hayes ble kjent gjennom de to første sesongene av suksess-serien «Skam». Hvor han raskt ble en av de mest omtalte rollefigurene. I fjor sommer takket han for seg i serien, og ønsket å satse videre mot skuespilleryrket.

Høsten 2016 ble det også kjent at Hayes hadde fått en rolle i TV 3s krimsatsing «Elven», hvor han skal spiller en ung soldat i etterretningsbataljonen i Nord-Norge.

Josefine Frida Pettersen, best kjent som Noora i serien, ligger som nummer to på lista av de unge skuespillerne med en inntekt på 235.238 kroner og en formue på 13.547 kroner.

Torsdag denne uken ble det kjent at Josefine (21) som opprinnelig er fra Sigdal i Buskerud, men har de siste årene holdt til i Trondheim, nå flytter til Oslo. Den tidligere «Skam»-skuespilleren har fått en rolle i musikalen «Hair» ved Oslo Nye Teater.

Siste «Skam»-stjerne over 100.000 kroner i inntekt er Ulrikke Falch, som spilte «Vilde» i serien. Hun står oppført med en inntekt på 158.459 og en formue på 65 531.