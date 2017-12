«Skam» danker ut «Game of Thrones» på Tumblr

«Skam» topper Tumblr-listen over de mest omtalte TV-seriene i 2017 - og slår blant annet gigantsuksessen «Game of Thrones».

Til tross for at den på grunn av opphavsrettigheter ikke kan vises utenfor Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland - er «Skam» likevel serien som er mest diskutert og omtalt av brukerne av den internasjonale mikrobloggplattformen Tumblr i 2017, ifølge deres egen måling Tumblr Fandometrics.

Ifølge målingen, omtalt av musikkmagasinet NME, slår «Skam» gigantserier som «Game of Thrones», «Stranger Things» og «Walking Dead».

Tumblr oppgir på eget nettsted at de har 383 millioner ulike bloggbrukere. Nettstedet skriver at de i målingen har undersøkt tusenvis av data, blant annet brukernes mest populære emneknagger og kategorier.

INTERNASJONALE STJERNER: Noora (Josefine Frida Pettersen) og William (Thomas Hayes) i sesong 2 av «Skam». Foto: NRK.

TV-sensasjon

På både Instagram og Tumblr plukket unge mennesker opp serien, og i fjor omtalte The Guardian serien som en TV-sensasjon for sosiale medier-generasjonen.

NRK har tidligere gått ut og forklart at det ikke er mulig å se «Skam» med engelske tekster på grunn av visningsrett og musikkavtaler via NRKs nettspiller, men fansen har tatt saken i egne hender og tekstet programmet selv.

På grunn av rettighetsproblematikken og uautorisert distribusjon, vites ikke seriens internasjonale seertall.

1,2 millioner unike brukere

NRK-serien erobret tenåringene i Norges land høsten 2015. Det var først våren 2016, under den andre sesongen at «halve Norge» hang seg på serien, som egentlig har videregåendeelever som målgruppe.

Medieanalytiker i NRK, Håkon Lund Sørensen, påpekte til VG i juni at nettbesøkene varierer etter handlingen i «Skam» - at bruken av hjemmesiden følger dramaturgien i serien. Et eksempel er at «William må svare»-uken var den med mest trøkk på nettsiden i sesong 2.

Rekorden for unike ukentlige brukere ble satt i uke 49 i fjor, med over 1,2 millioner. Det var da klippene i episode 9 i sesong 3 lagt ut, fra episoden «– Velkommen til mobilsvar», der blant annet «O Helga Natt»-scenen som vant fjorårets TV-øyeblikk under Gullruten var med.

Internasjonale avtaler

Høsten og vinteren 2016 ble de skandinaviske landene hektet: Danskene lagde sin egen ordbok for å forstå norsk, og svenskene presset SVT til å legge ut sesong to før de egentlig hadde planlagt.

NRK har inngått avtaler i Nederland, Tyskland, Italia, Frankrike og Spania om europeiske versjoner av den norske nett- og TV-serien, som rullet for siste gang over norske skjermer i juni i år.

I desember i fjor det ble kjent at den britiske produsenten Simon Fuller hadde kjøpt rettighetene til «Skam» i USA. Fuller er kjent som mannen bak popfenomenet Spice Girls og TV-formater som «Idol» og «Skal vi danse».

Julie Andem, som har skapt «Skam» har takket ja til å regissere og utvikle den amerikanske versjonen av serien.

En av dem som elsker «Skam» er den svenske skuespilleren Sofia Helin, kjent fra «Broen»-serien.