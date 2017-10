Josefine Frida Pettersen fra «Skam» flytter til Oslo, skal spille i «Hair»

Skuespilleren forlater Trondheim til fordel for hovedstaden.

Josefine Frida Pettersen (21) er opprinnelig fra Sigdal i Buskerud, men har de siste årene holdt til i Trondheim.

I det siste nummeret av danske Elle, som kom ut i dag, kommer det frem at Pettersen flytter til Oslo i november.

I hovedstaden skal hun beskjeftige seg med å spille i musikalen «Hair» ved Oslo Nye Teater.

«Skam»-stjernens management Lindberg sier de ikke kan uttale seg om hvorvidt Pettersen skal bosette seg permanent i Oslo.

Oslo Nye Teaters informasjonssjef Margareta Magnus Myhre sier til VG at Pettersens engasjement i «Hair» vil strekke seg til slutten av april – minst.

– Vi synes det er veldig flott å ha henne med. Josefine er en kjempefin skuespiller, og vi håper hun kan være med og dra et litt yngre publikum enn vi vanligvis har.

Danske Elle – som muligens ikke følger med på «Skavlan» – skryter av å ha Pettersens «første intervju noensinne».

COVERSTJERNE: Josefine Frida Pettersen pryder forsiden av danske Elles siste utgave. Foto: ELLE

Der snakker skuespilleren blant annet om det å ha hele 1,6 millioner følgere på Instagram.

Ingen budskap



Den store følgerskaren har gjort henne varsom på hva hun legger ut, for eksempel styrer hun unna å poste bilder med spesielle budskap.

– Man kan jo nærmest leve på Instagram, eller man kan ha en blogg eller reklamere for ting. Men jeg har bare lyst til å være skuespiller. Så det er kanskje også derfor jeg ikke gjør min Instagram til noe spesielt, for jeg vil ikke at folk skal forveksle meg med så mye annet – i alle fall ikke ennå, sier Pettersen til motebladet.

Fjernet eksen



Onsdag ble det kjent at kjærlighetsforholdet Pettersen har vært i siden 2014, er over.

I senere tid har hun tatt bort bilder av ekskjæresten på sin Instagram – dette berøres ikke i Elle-intervjuet.

Der forteller imidlertid Pettersen at hun ikke føler for å belære noen, selv om hun er vegetarianer og opptatt av miljø og likestilling.

– Jeg er 21 år. Jeg er ikke sikker på alt jeg mener. Kanskje endrer mine meninger seg om et år, fordi jeg er så ung. Så jeg tør liksom ikke komme med noe og si «du bør tenke slik om deg selv» eller «du bør følge mitt råd» eller «prøv dette, det er veldig godt». Fordi det er liksom: Altså, jeg kunne vært hvem som helst.

Usminket



Pettersen sier videre at hennes egen tid på videregående hadde lite til felles med festkulturen man ser i «Skam».

– Jeg gikk jo ikke på videregående i Oslo, så det var ikke helt slik for meg – jeg hadde det ganske annerledes. Jeg gikk jo på musikklinjen, hvor vi liksom var i kjelleren, og ingen brydde seg om hva vi hadde på oss eller hva vi gjorde. Vi satt bare og spilte musikk, liksom, og det var ingen som brukte sminke eller noe heller.