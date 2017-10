Facebook har kjøpt «Skam»

Den nyoppstartede TV-tjenesten til Facebook har sikret seg den amerikanske versjonen av «Skam», melder NRK.

Oppkjøpet ble kjent på den internasjonale TV-messen i Cannes onsdag, der Facebooks globale strategisjef Ricky Van Veen kunngjorde at selskapet skal distribuere den nordamerikanske versjonen av «Skam», skriver NRK.

Tjenesten serien skal vises på heter Facebook Watch og ble lansert i USA i august og regnes for å være en ny hovedkonkurrent til YouTube.

VG har tidligere skrevet om at Simon Fullers selskap XIX Entertainment hadde kjøpt opsjonen på «Skam» i USA. Den svenske produsenten Per Blankens har sagt at at han har fått mange tips av «Skam»-manusforfatter og regissør Julie Andem, og lovte at den amerikanske versjonen skulle lages i samme ånd som originalen.

Facebook Watch har nå inngått en produksjonsavtale med XIX Entertainment, og serien blir en originalserie for tjenesten som tilbyr TV-innhold gjennom Facebooks plattform.

– Da jeg først hørte om «Skam», føltes det som om jeg så historiefortellingens fremtid. Det å kunne føre seriens globale publikum til Facebook Watch, gjør oss utrolig entusiastiske, sa Van Veen på TV-messen ifølge Hollywood Reporter.

ORIGINALEN: Chris, Vilde, Noora, Sana og Eva i «Skam». Foto: , NRK

Også Fuller roser sin nye samarbeidspartner:

– Fra øyeblikket jeg hørte om det, tenkte jeg på Facebook som min partner, sier Fuller.

Ifølge Hollywood Reporter blir «Shame» tilgjengelig i USA og Canada, og vil følge samme publiseringsmodell som i Norge, med oppdateringer og klipp på sosiale medier.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forteller at NRK har sikret seg rettighetene til å vise den amerikanske versjonen.

– NRK har ingen avtale med Facebook, vi har en avtale med XIX, som skal produsere serien, og så har altså de gjort en publiseringsavtale, sier han til NRK.

