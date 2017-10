Facebook har kjøpt «Skam» - Andem i dialog om produsentjobb

NRK melder at den nyoppstartede TV-tjenesten til Facebook har sikret seg den amerikanske versjonen av «Skam». Julie Andem er produsent-kandidat.

Oppkjøpet ble kjent på den internasjonale TV-messen Mipcom i Cannes onsdag, der Facebooks globale strategisjef Ricky Van Veen kunngjorde at selskapet skal distribuere den nordamerikanske versjonen av «Skam», skriver NRK.

Tjenesten serien skal vises på heter Facebook Watch og ble lansert i USA i august og regnes for å være en ny hovedkonkurrent til YouTube.

VG har tidligere skrevet om at Simon Fullers selskap XIX Entertainment hadde kjøpt opsjonen på «Skam» i USA. Den svenske produsenten Per Blankens har sagt at at han har fått mange tips av «Skam»-manusforfatter og regissør Julie Andem, og lovte at den amerikanske versjonen skulle lages i samme ånd som originalen.

Andem i dialog om amerikansk versjon

VG siterte tidligere Kampanje på at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier Andem er den som skal produsere den amerikanske versjonen, men dette avviser nå NRK.

– Det har vært og er en dialog mellom Julie Andem, Facebook og XIX Entertainment, sier P3-redaktør Håkon Moslet til VG.

TIL USA: Cengiz Al som Yousef og Iman Meskini som Sana i sesong 4 av den norske originalen. Foto: Tom Øverlie , NRK

Han sier det har vært en hektisk morgen på NRK, og at det har skjedd en misforståelse. Ingen avtale er landet på nåværende tidspunkt.

Facebook Watch har nå inngått en produksjonsavtale med XIX Entertainment, og serien blir en originalserie for tjenesten som tilbyr TV-innhold gjennom Facebooks plattform.

– Da jeg først hørte om «Skam», føltes det som om jeg så historiefortellingens fremtid. Det å kunne føre seriens globale publikum til Facebook Watch, gjør oss utrolig entusiastiske, sa Van Veen på TV-messen ifølge Hollywood Reporter.

Også Fuller roser sin nye samarbeidspartner:

– Fra øyeblikket jeg hørte om det, tenkte jeg på Facebook som min partner, sier Fuller.

ORIGINALEN: Chris, Vilde, Noora, Sana og Eva i «Skam». Foto: , NRK

Kommer på NRK

Ifølge Hollywood Reporter blir «Shame» tilgjengelig i USA og Canada, og vil følge samme publiseringsmodell som i Norge, med oppdateringer og klipp på sosiale medier.

Kringkastingssjefen forteller at NRK har sikret seg rettighetene til å vise den amerikanske versjonen - så den kommer på nettjenesten NRK TV.

– NRK har ingen avtale med Facebook, vi har en avtale med XIX, som skal produsere serien, og så har altså de gjort en publiseringsavtale, sier han til NRK.

Facebook Watch

Watch vil ligge som en egen fane på Facebook, og skal by på alt fra realityserier og videoblogger til livesendinger av sport og konserter. Fokuset er altså på litt mer lettbeint underholdning, og ikke på store, dyre serieproduksjoner som dem Netflix satser på.

Ifølge Tek.no vil innholdsskapere få penger via annonser. 55 prosent av inntektene går til skaperne, mens de resterende 45 går til Facebook. Så langt er det bare brukere i Nord-Amerika som har tjenesten.

