Skuffet Trude ute av dansen

NYDALEN (VG) Trude Drevland (70) måtte se seg slått av Erik Follestad Johansen (28) i duellen.

– Dette har vært det vakreste eventyret jeg kan fortelle noen om ever, sa en skuffet, men fattet Trude etter å ha tapt duellen.

Før oppgjøret, sa hun:

– Alvorlig talt, så mye gøy. Nå skal jeg få lov til å danse en gang til, sa en optimistisk Drevland da det ble klart at hun skulle møte Erik Follestad Johansen i ekstraomgang. Johansen på sin side er vant med duell – dette er andre uken på rad med nervepirrende oppgjør.

– Trude har vært som en mamma for meg i konkurransen sa han på TV før oppgjøret.

– Hatten av for Trude! Hun er den kuleste dama jeg har møtt i hele mitt liv, sa Erik etter at triumfen var et faktum.

Alle fire dommerne ønsket at Erik var den som skulle gå videre, men det endelige ordet er det TV-seerne som har.

Det danseparet som sikret seg flest dommerpoeng i kveld, var Helene Olafsen (27) og Jørgen Nilsen (27) med hele 38. Trude Drevland (70) og Bjørn Holte (36) landet nederst på rankingen med 20 poeng.

Drevland tok det ikke så tungt at hun fikk færrest poeng.

– Vi er her for å ha det gøy og for å underholde. Det får bare våge seg å sende oss hjem! Bjørn er verdensmester, men jeg kan ingenting, skrøt hun av dansepartneren da VG fikk henne i tale i pausen under showet.

DRISTIG: Grunde Myhrer ogEwa Trela. Foto: trond solberg , vg

Spilte på sex

I kveld var temaet «vendepunkt», noe som er et følsomt tema for mange av deltagerne. Grunde Myhre (21) har i den anledning for første gang snakket åpent om mobbingen han ble utsatt for gjennom alle tenårene.

Grunde Myhrer (21) spilte bevisst på sex i kveldens sending – i en «Magic Mike»-inspirert dans. «You sexy beast», lød responsen fra dommer Egor Filipenko (29).

– Jeg spiller på sex, men jeg viser også at jeg er trygg på meg selv. Man må være modig for å fremføre et sånt show, og denne dansen ble en kontrast til videoopptaket, som viste at jeg gråt da jeg snakket om fortiden, forklarte Grunde til VG i pausen av sendingen (se klippet nederst i artikkelen).

En som bokstavelig talt stilte med handicap før kveldens konkurranse, varr Ida Gran-Jansen (29), som denne uken brakk enda et ribbein. Det vil si at hun måtte danse med tre ribbeinsbrudd.

– Det er mest smertefullt etter dansen. Jeg har adrenalinkick mens det står på. Nå håper jeg at jeg går videre i kveld, og at jeg ikke knekker flere ribbein! sprudlet Ida til VG før siste del av sendingen.

Rekkefølge og dommerrespons

Trude Drevland (70) og Bjørn Holte (36) med jive til tonene fra Wenche Myhres «La Meg Være Ung»:

Drevlands dans var basert på gode minner fra sykepleiestudiene. De siste årene har heller vært i tyngste laget, forklarte hun.

– Dere satte stemningen med et humoristisk innslag, sa Trude Dehli Cleve, som likevel ikke var altfor imponert over Drevland – konkurransens eldste deltager gjennom tidene:

– Litt for tung og sidrumpa, la hun til.

– Du kliner til og står på. Knallbra, lød tilbakemeldingen fra Egor Filipenko.

– Litt mer la meg være tung enn la meg være ung, sa Merete Lingjærde.

– Deilig å se at du kan se ut som 25 selv om du er 70, sa Tore Petterson.

Samlet dommerpoengsum ble 20 poeng.

GIR ALT: Trude Drevland og Bjørn Holte.

Foto: TROND SOLBERG , VG

Cengiz Al (20) og Mai Benedikte Mentzoni (25) med samba til The Weeknds «I Feel It Coming»:

Cengiz Al forklarte at «SKAM» ble hans store vendepunkt, men nå vil han vise hvem han selv er, ikke rollefiguren i den populære TV-serien.

– Er det noe du ikke kan? Helvete, dette var bra, sa en begeistret Filipenko.

– Du leverer uke etter uke, men du fyller rommet og drives av musikk, selv om det er noen tekniske ting som ikke er riktig, sa Lingjærde.

– Du er gøy og deilig å se på, mente Petterson.

– Du blir litt stiv. Det startet supert, men holdt ikke helt til mål, mente Dehli Cleve.

Samlet dommerpoengsum: 35

PÅ PARKETTEN: Cengiz Al og Mai Benedikte Mentzoni Foto: TROND SOLBERG , VG

Jorun Stiansen (33) og Fredic Brunberg (31) med paso doble til «Katy Perrys «Rise:

For Stiansen betød vendepunktet «Idol» i 2005. Da hun vant konkurransen, men ikke taklet presset etter suksessen. I et videoopptak før dansen forklarte Stiansen gråtkvalt at hun følte at hun skuffet seg selv, og at hun har så sykt lyst til «å komme tilbake».

– Det er mye krutt i den lille tønna der. Alltid presis, mente Lingjærde.

– Du har et eller annet som treffer meg veldig, var responsen fra Petterson.

– Du er tydelig, klar og har fint volum under armene. Du skal bare fortsette å ha viljen og gleden du har nå, sa Dehli Cleve.

– Du har så mye kraft og trygghet, sa Filipenko.

Samlet dommerpoengsum: 37

DANSEPAR: Jorun Stiansen og Fredic Brunberg. Foto: TROND SOLBERG , VG

Erik Follestad Johansen (28) og Lillian Aasebø (24) med jive til Jerry lee Lewis' «Great Balls Of Fire»:

Follestad Johansen fortalte om vendepunktet som kom, og hvor tøft det var da han la opp som ishockeyspiller – at han kjente på følelsen at ingen hadde bruk for ham.

– Store tøffe Erik er ikke så tøff likevel, forklarte dansehåpet før han skulle i ilden.

– For meg ble dansen litt ujevn dessverre, selv om det du gjør er fint, sa Petterson.

– Du viste at du klarer å stå på egne ben. Du er kjapp og fin i beina, men mangler at du tar med deg hele kroppen, sa Dehli Cleve.

– Masse bra dans, og fy fader, du klinka til mot slutten! skrøt Filipenko.

– Jeg synes du har en renhet og en styrke, sa Lingjærde,

Samlet dommerpoengsum: 32

PÅ PARKETTEN: Erik Follestad Johansen og Lillian Aasebø. Foto: TROND SOLBERG , VG

Ida Gran-Jansen (29) og Don Benjamin Jayakoddy (22) med rumba til Rihannas «Diamonds»:

Gran-Jansen fortalte om hvordan det forandret livet hennes da hun vant «Hele Norge baker» i 2013 og siden fikk sitt eget bakeprogram på TV.

Ida danser også med tre ribbeinsbrudd. og innrømmet et det er «ganske vondt».

– Du var litt anspent, men jeg savnet at du pustet ut, mente Dehli Cleve.

– Det er så mye musikk rundt deg. Begynn å ha troen på deg selv, sa Filipenko.

– Ida, «the show must go on». Det var noe småtteri her, men du leverte bra, lød det fra Lingjærde.

– Herregud, for en danser du har blitt, Ida! Det er helt rått! sa Petterson.

Samlet dommerpoengsum: 35



BRUKNE RIBBEIN: Ida Gran-Jansen og Don Benjamin Jayakoddy. Foto: TROND SOLBERG , VG

Grunde Myhrer (21) og Ewa Trela (38) med rumba til Ginuwines «Pony»:

Myhrers vendepunkt kom da han fikk selvtilliten tilbake etter mange år med mobbing.

– Dansen symboliserer at jeg skal tørre å være meg selv, sa han før dansen i Magic Mike-stil.

– You sexy beast! sa Filipenko etter at Grunde hadde kastet trøya:

– Hot og rått, sa han.

– Du står der sterk, fantastisk, sa Lingjærde.

– Jeg har bestemt meg for ikke å kommentere kroppen. Men du ser fantastisk ut. Mobberne skal aldri vinne. Deilig å se at du har en sånn ro i deg, sa Petterson.–

– Man må vise at man er glad i seg selv, og at den man er, er bra, sa Grunde.

Samlet dommerpoengsum: 36

HETT: Grunde Myhrer og Ewa Trela. Foto: TROND SOLBERG , VG

Helene Olafsen (27) og Jørgen Nilsen (27) med samba til King Africas «La Bomba»:

Olafsen snakket om livet etter snowboardkarrieren og skadene, og hvor viktig det har vært å lære at gleden også ligger i mye annet i livet enn snowboard.

– Fargerikt, sprudlende og energisk overskudd, sa Lingjærde.

– Herregud, så gøy! Dette var et fyrverkeri av en dans, mente Petterson.

– Du er så skrudd på og imponerer alle i salen, skrøt Dehli Cleve.

– Råbra! Bare fortsett sånn, så går dte hele veien, sa Filipenko.

Samlet dommerpoengsum: 38



FLEST POENG: Helene Olafsen og Jørgen Nilsen. Foto: TROND SOLBERG , VG

Marna Haugen Burøe (36) og Glenn Jørgen Sandaker (32) med slowfox til Demi Lovatos «Let It Go»:

For Burøe Haugen var kreftsykdommen hun ble rammet av for noen år tilbake, det store vendepunktet. Etter at hun ble frisk, har hun lært å nyte øyeblikkene mer og tørre mer.

– Du er veldig med hele veien, men du mangler den siste centimeteren, mente Petterson.

– Du leverte forholdsvis bra, hade fin holdning, men jeg savner bruken av føttene, sa Dehli Cleve.

– Du kledde å være prinsesse og er best i standarddansene, skrøt Filipenko.

– Jeg savner litt innhold, lød det fra Lingjærde.

Samlet dommerpoeng: 27