«Skal vi danse»-Ida har brukket enda et ribbein

Ida Gran-Jansen (29) har danset med to brukne ribbein i tre uker. Tirsdag røk enda et.

– Det er ikke så veldig digg! Jeg var hos lege i går og fikk konstatert at jeg i tillegg til de to bruddene på høyre side, nå også har brukket et på venstresiden, sier Ida til VG.

Det var TV2.no som første meldte om den forverrede skaden.

– De andre bruddene begynner å bli bedre, men det nye vet jeg kommer til å bli verre og verre fremover.

Husker du? «Farmen»-Ida holdt sykdommen hennemlig

29-åringen nekter uansett å la problemene sette stopper for dansingen. Lørdag står rumba på menyen.

– Jeg har ikke noe annet valg enn bare å kjøre på. Det er ikke noe alternativ å gi opp, så jeg må bare kose meg med smertestillende, sier dansehåpet – som tidligere i år ble nummer to i «Farmen kjendis».

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Ida, ellers kjent fra bakeprogrammet «Idas fristelser», vet ikke hvorfor kroppen har fått så hard medfart.

– Jeg lurer veldig på hvorfor. Kanskje er det gjentatte trykk som gjør at det blir for mye press. Eller kanskje det bare er jeg som har skjøre og tynne ribbein. Stakkars Benjamin, han har dårlig samvittighet, ler Ida og sikter til dansepartner Don Benjamin Jayakoddy (22).

VG+: Ida Gran-Jansen: Sover med kjevle under sengen

DOMMERFAVORITTER: Ida Gran-Jansen og Benjamin Jayakoddy er blant dem som får mest skryt. Foto: CICILIE S. ANDERSEN , VG

Da hun var med i «Farmen» i vår, fortalte Ida i et eksklusivt intervju med VG hvordan hun holdt leddgikten hemmelig for de andre deltagere. I 2012 fikk hun nemlig en diagnose som betyr at hun er avhengig av blant annet sprøyter med cellegift og kortison.

Sykdommen byr ikke på utfordringer i «Skal vi danse», forsikrer hun.

– Jeg har det veldig fint med leddgikten generelt. Det er ikke det som er problemet nå. Nå er det bare det at de forbaskede ribbeina får gjennomgå så voldsomt. Trening er bra for min leddgikt.

Fått med deg? Han er Idas nye kjæreste

Dansingen tar på også psykisk.

– Man er sliten hele tiden. I tillegg til det fysiske presset, er det en følelsesmessig reise. Men det er sinnssykt gøy! Dessverre må det ta slutt en gang. Og sånn det ser ut med meg nå, så kommer de vel til å måtte trille meg ut i rullestol dersom jeg kommer langt, humrer hun.

Oppdatert? Han røk ut lørdag